Maharashtra Weather: वेळीच सावध व्हा! महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाची शक्यता, २५ जिल्ह्यांना यलो अलर्ट, कुठे किती बरसणार?

मुंबई महानगर प्रदेशात मेघगर्जनेसह हलक्या ते मध्यम पावसाची शक्यता आहे. मात्र अधूनमधून ऊन पडण्याची आणि दमटपणाचीही शक्यता आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे कमाल तापमान ३० अंश सेल्सिअसच्या खाली आले होते, परंतु २४ जूनपासून तापमानात पुन्हा वाढ झाली आहे. रविवारी जाहीर झालेल्या हवामान अंदाजानुसार, गुरुवारपासून दक्षिण कोकणात ऑरेंज अलर्ट लागू होईल. मुंबई महानगर प्रदेशात तुरळक ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे.
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सिंधुदुर्ग: १ आणि २ जुलै रोजी तुरळक ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस.
रत्नागिरी आणि रायगड: २ जुलै रोजी तुरळक ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस.
मुंबई, ठाणे आणि पालघर: २ जुलै रोजी तुरळक ठिकाणी मुसळधार पाऊस.
सोमवार आणि मंगळवार: मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता. मुंबई, रायगड आणि रत्नागिरीमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता, तर ठाणे आणि सिंधुदुर्गमध्ये हलका ते मध्यम पाऊस अपेक्षित आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहकर तालुक्यात शनिवारी रात्री आणि रविवारी सकाळी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे कांचन गंगा नदीला पूर आला. रविवारी पहाटे मुंबई-नागपूर राज्य महामार्ग सुमारे तीन तास बंद ठेवण्यात आला होता, त्यामुळे पूर ओसरेपर्यंत वाहनचालक आणि प्रवाशांना थांबावे लागले.
मराठवाड्यात मान्सूनने जोर धरला आहे. गेल्या २४ तासांत सरासरी ८.३ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, लातूर वगळता संपूर्ण मराठवाड्यात २ जुलैपर्यंत मेघगर्जनेसह मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. सोमवारी ताशी ४० ते ५० किलोमीटर वेगाने वारे वाहतील आणि हलका ते मध्यम पाऊस अपेक्षित आहे. छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली आणि नांदेडमध्येही पावसाची शक्यता आहे.
पाच दिवसांच्या विश्रांतीनंतर, रविवारी दुपारी नाशिकमध्ये पावसाचे पुनरागमन झाले. सायंकाळी ५:३० पर्यंत १ मिमी पावसाची नोंद झाली. काही भागांमध्ये मुसळधार पाऊस झाला, तर इतर ठिकाणी झालेल्या हलक्या पावसामुळे दमटपणापासून दिलासा मिळाला. जिल्ह्यासाठी सोमवार आणि मंगळवारकरिता यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
रविवारी दुपार ते संध्याकाळपर्यंत सोलापूर शहर आणि ग्रामीण भागात मुसळधार पाऊस झाला. शहरातील अनेक रस्ते पाण्याखाली गेले आणि अनेक भागांमध्ये पाणी साचल्यामुळे लोकांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागला.
येत्या काही दिवसांत विदर्भात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. मेघगर्जनेसह मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे.
यलो अलर्ट: नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा आणि गोंदिया.
ऑरेंज अलर्ट: अमरावती.
२९ जून रोजी पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे, सातारा घाट परिसर आणि सांगलीमध्ये सोसाट्याच्या वाऱ्यासह मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. पुणे आणि घाट परिसरात पावसाचा जोर वाढू शकतो. कोल्हापूर आणि सोलापूरमध्येही मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. पुणे, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
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