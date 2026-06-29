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Maharashtra Weather: वेळीच सावध व्हा! महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाची शक्यता, २५ जिल्ह्यांना यलो अलर्ट, कुठे किती बरसणार?

Updated On: Jun 29, 2026 | 11:46 AM IST
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सारांश

Maharashtra Weather Update : भारतीय हवामान विभागाने (IMD) महाराष्ट्रातील २५ जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. कोकण, घाट परिसर, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक भागांत पुढील काही दिवसांत पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

वेळीच सावध व्हा! महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाची शक्यता, २५ जिल्ह्यांना यलो अलर्ट, कुठे किती बरसणार? जाणून घ्या सविस्तर

वेळीच सावध व्हा! महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाची शक्यता, २५ जिल्ह्यांना यलो अलर्ट, कुठे किती बरसणार? जाणून घ्या सविस्तर

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विस्तार
  • मुंबईत मुसळधार पावसाचा कहर
  • जोरदार पावसाने मुंबईकरांचे जनजीवन विस्कळीत
  • अंधेरी सबवे जलमय, रस्त्यांवर वाहतुकीची कोंडी; पावसाने मुंबई बेहाल
Maharashtra Weather Update Marathi : नागरिकांनो वेळीच सावध व्हा… कारण हवामान विभागाकडून महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) २ जुलैपासून कोकण प्रदेश आणि घाट परिसरात पावसाचा जोर वाढणार असल्याचे सांगितले आहे. तसेच मान्सूनचे वारे आता अधिक सक्रिय होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, १ आणि २ जुलै रोजी सिंधुदुर्ग आणि २ जुलै रोजी रत्नागिरी व रायगडसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. मुंबई, ठाणे आणि पालघरमधील काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. सोमवारी मुंबई, रायगड आणि रत्नागिरीमध्ये मेघगर्जनेसह मुसळधार पावसाची शक्यता आहे.

सोमवार आणि मंगळवारी मुंबईत हवामान कसे असेल?

मुंबई महानगर प्रदेशात मेघगर्जनेसह हलक्या ते मध्यम पावसाची शक्यता आहे. मात्र अधूनमधून ऊन पडण्याची आणि दमटपणाचीही शक्यता आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे कमाल तापमान ३० अंश सेल्सिअसच्या खाली आले होते, परंतु २४ जूनपासून तापमानात पुन्हा वाढ झाली आहे. रविवारी जाहीर झालेल्या हवामान अंदाजानुसार, गुरुवारपासून दक्षिण कोकणात ऑरेंज अलर्ट लागू होईल. मुंबई महानगर प्रदेशात तुरळक ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे.

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सिंधुदुर्ग: १ आणि २ जुलै रोजी तुरळक ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस.

रत्नागिरी आणि रायगड: २ जुलै रोजी तुरळक ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस.

मुंबई, ठाणे आणि पालघर: २ जुलै रोजी तुरळक ठिकाणी मुसळधार पाऊस.

सोमवार आणि मंगळवार: मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता. मुंबई, रायगड आणि रत्नागिरीमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता, तर ठाणे आणि सिंधुदुर्गमध्ये हलका ते मध्यम पाऊस अपेक्षित आहे.

बुलढाण्यात कांचन गंगा नदीला पूर

बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहकर तालुक्यात शनिवारी रात्री आणि रविवारी सकाळी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे कांचन गंगा नदीला पूर आला. रविवारी पहाटे मुंबई-नागपूर राज्य महामार्ग सुमारे तीन तास बंद ठेवण्यात आला होता, त्यामुळे पूर ओसरेपर्यंत वाहनचालक आणि प्रवाशांना थांबावे लागले.

मराठवाड्यात मान्सूनचा जोर

मराठवाड्यात मान्सूनने जोर धरला आहे. गेल्या २४ तासांत सरासरी ८.३ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, लातूर वगळता संपूर्ण मराठवाड्यात २ जुलैपर्यंत मेघगर्जनेसह मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. सोमवारी ताशी ४० ते ५० किलोमीटर वेगाने वारे वाहतील आणि हलका ते मध्यम पाऊस अपेक्षित आहे. छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली आणि नांदेडमध्येही पावसाची शक्यता आहे.

नाशिकमध्ये पावसाचे पुनरागमन

पाच दिवसांच्या विश्रांतीनंतर, रविवारी दुपारी नाशिकमध्ये पावसाचे पुनरागमन झाले. सायंकाळी ५:३० पर्यंत १ मिमी पावसाची नोंद झाली. काही भागांमध्ये मुसळधार पाऊस झाला, तर इतर ठिकाणी झालेल्या हलक्या पावसामुळे दमटपणापासून दिलासा मिळाला. जिल्ह्यासाठी सोमवार आणि मंगळवारकरिता यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

सोलापूरमध्ये पाणी साचले

रविवारी दुपार ते संध्याकाळपर्यंत सोलापूर शहर आणि ग्रामीण भागात मुसळधार पाऊस झाला. शहरातील अनेक रस्ते पाण्याखाली गेले आणि अनेक भागांमध्ये पाणी साचल्यामुळे लोकांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागला.

विदर्भात पावसात वाढ

येत्या काही दिवसांत विदर्भात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. मेघगर्जनेसह मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे.

यलो अलर्ट: नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा आणि गोंदिया.

ऑरेंज अलर्ट: अमरावती.

पश्चिम महाराष्ट्रातही मुसळधार पावसाची शक्यता

२९ जून रोजी पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे, सातारा घाट परिसर आणि सांगलीमध्ये सोसाट्याच्या वाऱ्यासह मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. पुणे आणि घाट परिसरात पावसाचा जोर वाढू शकतो. कोल्हापूर आणि सोलापूरमध्येही मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. पुणे, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

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Web Title: Maharashtra rain yellow alert 25 districts imd weather forecast

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Published On: Jun 29, 2026 | 11:46 AM

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