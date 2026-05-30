Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Heavy Rains Windstorm Lash Bihar 12 People Die Know Actual Weather

बिहारमध्ये वादळी वाऱ्यासह पावसाचा हाहा:कार; 12 जणांचा मृत्यू, 24 जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी

Updated On: May 30, 2026 | 12:42 PM IST
जाहिरात
सारांश

राजधानी पाटणासह दक्षिण बिहार आणि उत्तर बिहारच्या पश्चिम भागातील सर्व जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या २४ जिल्ह्यांसाठी पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्याचा ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

बिहारमध्ये वादळी वाऱ्यासह पावसाचा हाहा:कार; 12 जणांचा मृ्त्यू, 24 जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी

बिहारमध्ये वादळी वाऱ्यासह पावसाचा हाहा:कार; 12 जणांचा मृ्त्यू, 24 जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी (फोटो- istockphoto)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पटणा : गेल्या काही दिवसांपासून वातावरणात कमालीचा बदल जाणवत आहे. कधी उन्हाचा कडाका तर कधी अवकाळी पावसाचा फटका बसत आहे. असे असताना आता बिहारमधील हवामान बदलल्याचे पाहिला मिळाले. मुसळधार पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमधील जनजीवन विस्कळीत झाले. विविध जिल्ह्यांमध्ये वीज पडून 12 जणांचा मृत्यू झाला. त्यानुसार, 24 जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

बिहार राज्यातील जनता तीव्र तापमानामुळे चिंतेत होती. आता हे तापमान सुमारे 8 अंशांनी कमी झाल्याने तीव्र उष्णतेपासून दिलासा मिळाला आहे. राजधानी पाटणासह दक्षिण बिहार आणि उत्तर बिहारच्या पश्चिम भागातील सर्व जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या २४ जिल्ह्यांसाठी पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्याचा ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. भागलपूर आणि बांका जिल्ह्यांसाठी मुसळधार पावसाचा इशाराही देण्यात आला आहे, तर राजधानी पाटणामध्ये पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्याची दाट शक्यता आहे. शनिवारी राज्याच्या तापमानात कोणताही लक्षणीय बदल होणार नसल्याचे अंदाज आहे.

उत्तर प्रदेशातील हमीरपूर जिल्ह्यात मोठी दुर्घटना; बांधकाम सुरु असलेला पूलच कोसळला, सहा जणांचा मृत्यू

दरम्यान, पाटणा हवामान केंद्राने शनिवारी नैऋत्य बिहारच्या अनेक भागांमध्ये पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे, जिथे सहसा उष्ण हवामान असते. रोहतास, भाबुआ, बक्सर, भोजपूर, अरवल आणि औरंगाबादमध्ये खराब हवामानाची शक्यता आहे. या जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसाची दाट शक्यता असून, विजांचा कडकडाटही होणार असल्याची माहिती आहे.

अनेक ठिकाणी तुरळक पावसाचा अंदाज

याव्यतिरिक्त, पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, नालंदा, जहानाबाद, नवादा, गया, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, मुंगेर, बांका, खगडिया आणि भागलपूर जिल्ह्यांमध्ये तुरळक ठिकाणी मुसळधार पाऊस आणि विजांचा कडकडाटाची शक्यता आहे. यामध्ये वाऱ्याचा वेग ताशी ५० ते ६० किलोमीटरपर्यंत असेल.

मधुबनी, शिवहर, सीतामढीला ऑरेंज अलर्ट

ईशान्य बिहारसह काही जिल्ह्यांमध्ये ३१ मे आणि १ जून रोजी हवामान बिघडण्याची शक्यता आहे. मात्र, उत्तर बिहारच्या पूर्व आणि मध्य भागांमध्ये, जिथे मुसळधार पाऊस पडत आहे, तिथे पावसाचा कोणताही इशारा जारी करण्यात आलेला नाही. या जिल्ह्यांमध्ये कोरड्या हवामानाचा अंदाज आहे. मात्र, हवामान विभागाने आज पहाटे १ ते ५ च्या दरम्यान पूर्व चंपारण, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, सीतामढी आणि मुझफ्फरपूरमध्ये पावसासाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला असून, या जिल्ह्यांमध्ये काही प्रमाणात पाऊस झाला आहे.

Web Title: Heavy rains windstorm lash bihar 12 people die know actual weather

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 30, 2026 | 11:19 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Rain Alert: यंदा वरुणराजाची अवकृपा? हवामान खात्याने वर्तवला ‘हा’ धोक्याचा इशारा
1

Maharashtra Rain Alert: यंदा वरुणराजाची अवकृपा? हवामान खात्याने वर्तवला ‘हा’ धोक्याचा इशारा

El Nino : पॅसिफिक महासागरात उपग्रहाला दिसली 1000 किलोमीटर उंचीची लाट; शास्त्रज्ञांचा ‘सुपर एल निनो’बाबत जगाला सर्वात मोठा इशारा
2

El Nino : पॅसिफिक महासागरात उपग्रहाला दिसली 1000 किलोमीटर उंचीची लाट; शास्त्रज्ञांचा ‘सुपर एल निनो’बाबत जगाला सर्वात मोठा इशारा

आंबेगाव तालुक्याला अवकाळी पावसाचा फटका; पिकांमध्ये पाणीच पाणी, शेतकऱ्यांची धावपळ
3

आंबेगाव तालुक्याला अवकाळी पावसाचा फटका; पिकांमध्ये पाणीच पाणी, शेतकऱ्यांची धावपळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘शरद पवार आणि मामांना भेटायची हिंमत नाही’; प्राजक्त तनपुरेंची भावूक प्रतिक्रिया, अखेर भाजपमध्ये प्रवेश निश्चित!

‘शरद पवार आणि मामांना भेटायची हिंमत नाही’; प्राजक्त तनपुरेंची भावूक प्रतिक्रिया, अखेर भाजपमध्ये प्रवेश निश्चित!

May 30, 2026 | 12:41 PM
Interstate 95: अमेरिकेत काळाचा भीषण घाला! भरधाव बसने 6 गाड्यांना चिरडले; एकाच कुटुंबातील 2 मुलांसह 5 जणांचा वेदनादायक अंत

Interstate 95: अमेरिकेत काळाचा भीषण घाला! भरधाव बसने 6 गाड्यांना चिरडले; एकाच कुटुंबातील 2 मुलांसह 5 जणांचा वेदनादायक अंत

May 30, 2026 | 12:29 PM
Jio Recharge Plan: अवघ्या 200 रुपयांत मनोरंजनाचा खजिना! नव्या जिओ प्लॅनमध्ये मिळणार युट्यूब प्रिमियम अन् बरंच काही

Jio Recharge Plan: अवघ्या 200 रुपयांत मनोरंजनाचा खजिना! नव्या जिओ प्लॅनमध्ये मिळणार युट्यूब प्रिमियम अन् बरंच काही

May 30, 2026 | 12:27 PM
BSNL मध्ये इंजिनिअर्ससाठी बंपर भरती; निवड प्रक्रिया आणि पात्रता निकष वाचा एका क्लिकवर..

BSNL मध्ये इंजिनिअर्ससाठी बंपर भरती; निवड प्रक्रिया आणि पात्रता निकष वाचा एका क्लिकवर..

May 30, 2026 | 12:19 PM
Ulhasnagar Crime: सातबारावर नाव चढवण्यासाठी 20 हजारांची लाच; ग्राम महसूल अधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात

Ulhasnagar Crime: सातबारावर नाव चढवण्यासाठी 20 हजारांची लाच; ग्राम महसूल अधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात

May 30, 2026 | 12:18 PM
दिव्यांका त्रिपाठीच्या जुळ्या बाळांची पहिली झलक व्हायरल; घरी येताच सासूबाईंनी काढली नजर, व्हिडिओ चर्चेत

दिव्यांका त्रिपाठीच्या जुळ्या बाळांची पहिली झलक व्हायरल; घरी येताच सासूबाईंनी काढली नजर, व्हिडिओ चर्चेत

May 30, 2026 | 12:12 PM
नसरापूर प्रकरणात मोठी अपडेट; सहा साक्षीदारांनी नोंदवली साक्ष, आता…

नसरापूर प्रकरणात मोठी अपडेट; सहा साक्षीदारांनी नोंदवली साक्ष, आता…

May 30, 2026 | 12:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM