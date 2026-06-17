बुधवार, 17 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

मुंबईकरांना दिलासा! पावसाळ्यात लोकलचा खोळंबा टळणार, सखल भागांतील रेल्वे कल्व्हर्ट्सवर बसणार लोखंडी कवच

Updated On: Jun 17, 2026 | 10:25 AM IST
जाहिरात
सारांश

मुंबईकरांसाठी दिलासादायक बातमी! दरवर्षी पावसाळ्यात रेल्वे रुळांवर पाणी साचून लोकल सेवा विस्कळीत होत असते. यावर उपाय म्हणून पालिकेने सखल भागांतील रेल्वे कल्व्हर्ट्स आणि आउटफॉल्सवर विशेष लोखंडी जाळ्या बसवण्याचे काम हाती घेतले आहे.

मुंबईकरांना दिलासा! पावसाळ्यात लोकलचा खोळंबा टळणार, सखल भागांतील रेल्वे कल्व्हर्ट्सवर बसणार लोखंडी कवच

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • पावसाळ्यात रुळांवर पाणी साचू नये म्हणून कल्व्हर्ट्सवर लोखंडी जाळ्या बसवण्यात येणार.
  • कचरा व प्लास्टिक अडवल्याने पाण्याचा निचरा सुरळीत राहणार, लोकल सेवेला फायदा होणार.
  • सायन, माटुंगा, परळ आणि शिवडी परिसरातील पाणी तुंबण्याची समस्या कमी होण्याची शक्यता.
दरवर्षी पावसाळ्यात रेल्वे रुळांवर पाणी साचून लोकल सेवा विस्कळीत होण्याच्या समस्येवर पालिकेने योजना आखली आहे. यानुसार मध्य आणि पूर्व उपनगरांना जोडणाऱ्या सखल भागांतील रेल्वे कल्व्हर्ट्स आणि पाणी उपसा करणाऱ्या आउटफॉल्सच्या ठिकाणी कचरा अडकणे टाळण्यासाठी पालिकेने गॅल्व्हनाइज्ड एम.एस. स्क्रीन बसवण्याचे काम प्रत्यक्ष मैदानात युद्धपातळीवर सुरू केले आहे. तर पावसाळा तोंडावर असल्याने पर्जन्यजल वाहिन्या विभागाकडून दिवस-रात्र हे काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

सिडकोमध्ये मोठा प्रशासकीय फेरबदल! विजय सिंघल यांची बदली; अश्विन मुद्गल नवे व्यवस्थापकीय संचालक

मुंबईतील एफ-दक्षिण (परळ-शिवडी) आणि एफ-उत्तर (माटुंगा-सायन) हे विभाग भौगोलिकदृष्ट्या सखल भागात येत असल्याने मुसळधार पावसात येथे मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचते. शहरातील कचरा आणि प्लास्टिक पाण्याच्या प्रवाहासोबत – वाहून आल्यामुळे रेल्वे रुळांखालील कल्व्हर्ट्स आणि पाण्याचा निचरा करणारी मुख्य आउटफॉल्सची तोंडे पूर्णपणे बंद – (ब्लॉक) होतात. परिणामी, पाण्याचा निचरा थांबून साचलेले पाणी थेट रेल्वे रुळांवर येते आणि मध्य व हार्बर रेल्वेची वाहतूक ठप्प होते. हीच समस्या मुळापासून उपटून टाकण्यासाठी पालिकेने आता प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली आहे.

रुळांवर पाणी साचण्याचा अडसर दूर

रेल्वे कल्व्हर्ट्सवर या मजबूत लोखंडी जाळ्या बसवल्यामुळे कचरा आणि प्लास्टिक पाण्याचा प्रवाहासोबत पुढे वाहून जाणार नाही, तो जाळीपाशीच अडवला जाणार आहे. त्यामुळे पाण्याचा प्रवाह अखंड सुरू राहणार असून रेल्वे रुळावर पाणी साचण्याचा धोका टळणार आहे. परिणामी याचा थेट फायदा मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या लोकलने प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना होणार असून, यंदा लोकल खोळवण्याची भीती कमी होणार आहे.

अधिकारी ठेवणार थेट देखरेख

पावसाळा अगदी तोंडावर असल्याने पालिकेने कंत्राटदाराला हे काम अत्यंत कमी कालावधीत आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. सध्या नियोजित स्थळावर काम वेगाने सुरू असून, पर्जन्यजल वाहिन्या कार्यशाळा विभागाचे अधिकारी यावर थेट देखरेख ठेवून आहेत. पालिकेच्या या तत्परतेमुळे यंदाच्या पावसाळ्यात मध्य आणि हार्बर रेल्वेचा प्रवास अधिक सुरक्षित आणि सुरळीत होईल, अशी आशा मुंबईकरांना आहे.

Mumbai Metro : मुंबई मेट्रोमुळे दुग्धजन्य पदार्थांना मोठी बाजारपेठ; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा विश्वास

स्थानिक रहिवाशांना मिळणार मोठा दिलासा

  • हे काम वेगाने सुरू असल्यामुळे सायन, माटुंगा, परळ आणि शिवडी या सखल परिसरातील रस्त्यांवर आणि
  • गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये पाणी साचण्याच्या समस्येपासून स्थानिक रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार असून
  • यंदा नागरिकांच्या घरात किवा आवारात पाणी शिरण्याची शक्यता कमालीची कमी होईल, असा दावा पालिकेने केला आहे.
  • याशिवाय, आउटफॉल्स आणि कल्व्हर्ट्सच्या तोंडाशी जाळ्या बसवल्यामुळे जमा झालेला कचरा पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना एकाच ठिकाणाहून सहज आणि तातडीने उपसता येईल. यामुळे पावसाळ्यात ऐनवेळी कचरा साफ करण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ आणि वेळेची मोठी बचत होणार आहे. व पाण्याचा वेगाने निचरा करणे शक्य होणार असल्याचा दावा पालिकेने केला आहे.
(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

 

Web Title: Mumbai local train rainy season bmc iron grills on railway culverts to prevent waterlogging

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 17, 2026 | 10:25 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पुणे-साईनगर शिर्डी दरम्यान पहिली थेट दैनंदिन एक्सप्रेस सुरू; रेल्वेमंत्री आज दाखवणार हिरवा झेंडा
1

पुणे-साईनगर शिर्डी दरम्यान पहिली थेट दैनंदिन एक्सप्रेस सुरू; रेल्वेमंत्री आज दाखवणार हिरवा झेंडा

Matheran Mini Train : पर्यटकांचा लाडका प्रवास थांबला! आजपासून माथेरानची मिनी ट्रेन पावसाळी सुट्टीवर; १५ ऑक्टोबरपर्यंत सेवा बंद
2

Matheran Mini Train : पर्यटकांचा लाडका प्रवास थांबला! आजपासून माथेरानची मिनी ट्रेन पावसाळी सुट्टीवर; १५ ऑक्टोबरपर्यंत सेवा बंद

BMC Education: पालिका शिक्षण विभागाचा नवा उपक्रम; शैक्षणिक वर्षात सायन्स सोमवार अभ्यासक्रमात दाखल!
3

BMC Education: पालिका शिक्षण विभागाचा नवा उपक्रम; शैक्षणिक वर्षात सायन्स सोमवार अभ्यासक्रमात दाखल!

Matheran News : रेल्वे स्थानकात बेकायदा जाहिरातींचा विळखा; संबंधित कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
4

Matheran News : रेल्वे स्थानकात बेकायदा जाहिरातींचा विळखा; संबंधित कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
G7 Summit मध्ये PM Modi यांची मोठी गर्जना; व्यापार अन् तंत्रज्ञानाच्या गैरवापरावर बोट ठेवत जगाला दिला ‘मानवता प्रथम’चा महामंत्र

G7 Summit मध्ये PM Modi यांची मोठी गर्जना; व्यापार अन् तंत्रज्ञानाच्या गैरवापरावर बोट ठेवत जगाला दिला ‘मानवता प्रथम’चा महामंत्र

Jun 17, 2026 | 10:44 AM
गडचिरोलीतील विद्यार्थ्यांना ऑस्ट्रेलियात उच्च शिक्षणाची सुवर्णसंधी; Lloyds Metals कडून कर्टिन विद्यापीठासाठी अर्ज सुरू!

गडचिरोलीतील विद्यार्थ्यांना ऑस्ट्रेलियात उच्च शिक्षणाची सुवर्णसंधी; Lloyds Metals कडून कर्टिन विद्यापीठासाठी अर्ज सुरू!

Jun 17, 2026 | 10:41 AM
Pranit More: प्रणित मोरे-हिमांशूच्या वाढल्या अडचणी, NCWच्या तक्रारीनंतर नवी FIR दाखल, गुरुग्राम पोलिसांची कारवाई

Pranit More: प्रणित मोरे-हिमांशूच्या वाढल्या अडचणी, NCWच्या तक्रारीनंतर नवी FIR दाखल, गुरुग्राम पोलिसांची कारवाई

Jun 17, 2026 | 10:30 AM
ताजे मासे विकत घेताना अजिबात करू नका ‘या’ चुका, जाणून घ्या चांगले मासे खरेदी करण्यासाठी सोप्या टिप्स

ताजे मासे विकत घेताना अजिबात करू नका ‘या’ चुका, जाणून घ्या चांगले मासे खरेदी करण्यासाठी सोप्या टिप्स

Jun 17, 2026 | 10:25 AM
मुंबईकरांना दिलासा! पावसाळ्यात लोकलचा खोळंबा टळणार, सखल भागांतील रेल्वे कल्व्हर्ट्सवर बसणार लोखंडी कवच

मुंबईकरांना दिलासा! पावसाळ्यात लोकलचा खोळंबा टळणार, सखल भागांतील रेल्वे कल्व्हर्ट्सवर बसणार लोखंडी कवच

Jun 17, 2026 | 10:25 AM
Solapur Crime: आमच्या महिलांच्या पाठीमागे लागला आहेस…; झोपलेल्या तरुणावर चाकूने सपासप वार, तरुणाचा जागीच मृत्यू

Solapur Crime: आमच्या महिलांच्या पाठीमागे लागला आहेस…; झोपलेल्या तरुणावर चाकूने सपासप वार, तरुणाचा जागीच मृत्यू

Jun 17, 2026 | 10:15 AM
Maharashtra Politics: ठाकरे गटातील ६ खासदारांच्या ‘या’ दिवशी होणार शिंदे गटात पक्षप्रवेश

Maharashtra Politics: ठाकरे गटातील ६ खासदारांच्या ‘या’ दिवशी होणार शिंदे गटात पक्षप्रवेश

Jun 17, 2026 | 10:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा