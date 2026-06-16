सिडकोमध्ये मोठा प्रशासकीय फेरबदल! विजय सिंघल यांची बदली; अश्विन मुद्गल नवे व्यवस्थापकीय संचालक

आदेशानुसार, सध्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) येथे अतिरिक्त महानगर आयुक्त म्हणून कार्यरत असलेले अश्विन मुद्गल यांची सिडकोच्या उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकपदी बदली करण्यात आली आहे. त्यांना विद्यमान विजय सिंघल यांच्याकडून पदभार स्वीकारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
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नवे व्यवस्थापकीय संचालक अश्विन मुद्गल यांना शहरी विकास आणि मोठ्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील प्रशासकीय कामाचा प्रदीर्घ आणि दांडगा अनुभव आहे. मुंबई आणि एमएमआर क्षेत्रात अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवण्यात त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
सध्या सिडकोमार्फत मोठ्या योजनांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. अश्विन मुद्गल यांच्या नियुक्तीमुळे या रखडलेल्या आणि महत्त्वाकांक्षी विकास प्रकल्पांना अधिक गती मिळेल, अशी अपेक्षा प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळातून व्यक्त केली जात आहे.
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