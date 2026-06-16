मंगळवार, 16 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Mumbai »
  • Major Administrative Reshuffle At Cidco Vijay Singhal Transferred Ashwin Mudgal Is The New Managing Director

सिडकोमध्ये मोठा प्रशासकीय फेरबदल! विजय सिंघल यांची बदली; अश्विन मुद्गल नवे व्यवस्थापकीय संचालक

Updated On: Jun 16, 2026 | 09:59 PM IST
जाहिरात
सारांश

सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावर मोठा फेरबदल करण्यात आला आहे. विजय सिंघल यांच्या बदलीने आयएएस अधिकारी अश्विन मुद्गल यांची सिडकोच्या उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकपदी नियुक्ती झाली आहे.

सिडकोमध्ये मोठा प्रशासकीय फेरबदल! विजय सिंघल यांची बदली (Photo Credit- X)

सिडकोमध्ये मोठा प्रशासकीय फेरबदल! विजय सिंघल यांची बदली (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • सिडकोमध्ये मोठा प्रशासकीय फेरबदल!
  • विजय सिंघल यांची बदली
  • अश्विन मुद्गल नवे व्यवस्थापकीय संचालक
नवी मुंबई : सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांची बदली करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने सिडकोच्या उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकपदी (व्हीसी अँड एमडी) आयएएस अधिकारी अश्विन मुद्गल यांची नियुक्ती केली आहे. या संदर्भातील आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केले आहेत. अश्विन मुद्गल यांना शहरी विकास आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील प्रशासकीय कामाचा मोठा अनुभव असून, त्यांच्या नियुक्तीमुळे सिडकोच्या विविध विकास प्रकल्पांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

आदेशानुसार, सध्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) येथे अतिरिक्त महानगर आयुक्त म्हणून कार्यरत असलेले अश्विन मुद्गल यांची सिडकोच्या उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकपदी बदली करण्यात आली आहे. त्यांना विद्यमान विजय सिंघल यांच्याकडून पदभार स्वीकारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by NavaRashtra (@navarashtra)

CIDCO News: सिडकोला मोठा धक्का; Bombay High Court निर्णयामुळे शेकडो कोटींचे नुकसान होणार?

प्रकल्पांना गती मिळण्याची अपेक्षा

नवे व्यवस्थापकीय संचालक अश्विन मुद्गल यांना शहरी विकास आणि मोठ्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील प्रशासकीय कामाचा प्रदीर्घ आणि दांडगा अनुभव आहे. मुंबई आणि एमएमआर क्षेत्रात अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवण्यात त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.

मोठ्या योजनांची कामे प्रगतीपथावर

सध्या सिडकोमार्फत मोठ्या योजनांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. अश्विन मुद्गल यांच्या नियुक्तीमुळे या रखडलेल्या आणि महत्त्वाकांक्षी विकास प्रकल्पांना अधिक गती मिळेल, अशी अपेक्षा प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळातून व्यक्त केली जात आहे.

सिडको येथे झालेल्या प्लेसमेंट ड्राईव्हमध्ये १६ विद्यार्थ्यांची निवड! प्रक्रियेत ‘या’ गोष्टींचा समावेश

Web Title: Major administrative reshuffle at cidco vijay singhal transferred ashwin mudgal is the new managing director

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 16, 2026 | 09:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Navi Mumbai Police : पुन्हा बार, पब नवी मुंबई पोलिसांची करडी नजर; पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर वाढली धास्ती
1

Navi Mumbai Police : पुन्हा बार, पब नवी मुंबई पोलिसांची करडी नजर; पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर वाढली धास्ती

एएएचएलच्या नवी मुंबई आणि गुवाहाटी विमानतळांना जागतिक मान्यता; ‘सर्वात सुंदर विमानतळ’ यादीत समावेश
2

एएएचएलच्या नवी मुंबई आणि गुवाहाटी विमानतळांना जागतिक मान्यता; ‘सर्वात सुंदर विमानतळ’ यादीत समावेश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
टाटाच्या चाहत्यांसाठी खुशखबर! येत्या वर्षभरात 4 नवीन SUV लॉन्च

टाटाच्या चाहत्यांसाठी खुशखबर! येत्या वर्षभरात 4 नवीन SUV लॉन्च

Jun 16, 2026 | 09:52 PM
पावसाच्या प्रतीक्षेत बळीराजा; मशागत पूर्ण, पण पेरण्या रखडल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली

पावसाच्या प्रतीक्षेत बळीराजा; मशागत पूर्ण, पण पेरण्या रखडल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली

Jun 16, 2026 | 09:50 PM
सिडकोमध्ये मोठा प्रशासकीय फेरबदल! विजय सिंघल यांची बदली; अश्विन मुद्गल नवे व्यवस्थापकीय संचालक

सिडकोमध्ये मोठा प्रशासकीय फेरबदल! विजय सिंघल यांची बदली; अश्विन मुद्गल नवे व्यवस्थापकीय संचालक

Jun 16, 2026 | 09:49 PM
जगातील 100 प्रभावशाली खेळाडूंमध्ये फक्त ‘एकच’ भारतीय; Smriti Mandhana ने वाढवला भारताचा गौरव

जगातील 100 प्रभावशाली खेळाडूंमध्ये फक्त ‘एकच’ भारतीय; Smriti Mandhana ने वाढवला भारताचा गौरव

Jun 16, 2026 | 09:39 PM
IND A vs SL A Controversy: वैभव सूर्यवंशीसोबतचा वाद नडला! श्रीलंकेच्या खेळाडूंवर कारवाईची कुऱ्हाड, डिकवेलाही अडचणीत

IND A vs SL A Controversy: वैभव सूर्यवंशीसोबतचा वाद नडला! श्रीलंकेच्या खेळाडूंवर कारवाईची कुऱ्हाड, डिकवेलाही अडचणीत

Jun 16, 2026 | 09:29 PM
मोठी बातमी! 6 खासदार सोडणार उद्धव ठाकरेंची साथ? संजय राऊत, अनिल देसाई दिल्लीला रवाना

मोठी बातमी! 6 खासदार सोडणार उद्धव ठाकरेंची साथ? संजय राऊत, अनिल देसाई दिल्लीला रवाना

Jun 16, 2026 | 09:29 PM
भारतातून जगभर कार निर्यातीत मोठी झेप; जपानसह 100 हून अधिक बाजारपेठांमध्ये प्रवेश

भारतातून जगभर कार निर्यातीत मोठी झेप; जपानसह 100 हून अधिक बाजारपेठांमध्ये प्रवेश

Jun 16, 2026 | 09:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा