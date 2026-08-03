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Viral Video: काजू कतली खरेदी करणं पडलं महाग! पुढे जे समोर आलं, ते पाहून ग्राहक हादरला

Updated On: Aug 03, 2026 | 02:10 PM IST
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सारांश

Viral Video: मुंबईतील एका कुटुंबाने खरेदी केलेल्या काजू कतलीमध्ये धातूची गंजलेली वस्तू आढळल्याचा दावा केला आहे. या घटनेमुळे अन्नसुरक्षा आणि मिठाईच्या गुणवत्तेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

Viral Video: काजू कतली खरेदी करणं पडलं महाग! (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Viral Video: काजू कतली खरेदी करणं पडलं महाग! (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • काजू कतलीमध्ये गंजलेली धातूची वस्तू आढळल्याचा दावा.
  • अन्नसुरक्षा आणि गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह.
  • ग्राहकाच्या तक्रारीमुळे प्रकरण चर्चेत.
Mumbai Sweet Shop Controversy: मुंबईत मिठाई खरेदी करणाऱ्या एका कुटुंबाला असा अनुभव आला, ज्यामुळे त्यांच्या आनंदाचे क्षण एका क्षणात चिंतेत बदलले. सणासुदीच्या किंवा खास प्रसंगी आवडीने खरेदी केली जाणारी मिठाई सुरक्षित आहे का, असा प्रश्न या घटनेनंतर पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. एका ग्राहकाने खरेदी केलेल्या काजू कतलीमध्ये धातूची गंजलेली वस्तू आढळल्याचा दावा केला असून, या प्रकारामुळे अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे.

ग्राहकांच्या जीवाशी खेळ

मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील ओपेरा हाऊस परिसरातील एका प्रसिद्ध मिठाई दुकानातून ग्राहकाने मोतीचूर लाडू आणि काजू कतली विकत घेतली होती. घरी सर्वजण मिठाईचा आस्वाद घेत असताना काजू कतलीच्या एका तुकड्यात धातूची गंजलेली पिनसारखी वस्तू दिसून आली. ही बाब लक्षात येताच कुटुंबातील सदस्य हादरले.

ग्राहकाने दिलेल्या माहितीनुसार,

ग्राहकाच्या म्हणण्यानुसार, ही मिठाई त्यांच्या लहान मुलीला देण्यापूर्वीच ती धातूची वस्तू दिसली. त्यामुळे संभाव्य मोठी दुर्घटना टळल्याचे त्यांनी सांगितले. जर ही वस्तू लक्षात आली नसती, तर लहान मुलाच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण झाला असता, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

अधिक काटेकोरपणे काम होणे आवश्यक

या घटनेनंतर संबंधित ग्राहकाने मिठाईच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. खाद्यपदार्थ तयार करताना स्वच्छता, गुणवत्ता तपासणी आणि सुरक्षिततेचे नियम कितपत पाळले जातात, याबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. ग्राहकांचा विश्वास जपण्यासाठी अन्नपदार्थ तयार करणाऱ्या प्रत्येक ठिकाणी अधिक काटेकोरपणे काम होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

धक्कादायक दावा समोर

याच प्रकरणात आणखी एक धक्कादायक दावा समोर आला आहे. ग्राहकाने संबंधित दुकानाच्या स्वयंपाकघराचा व्हिडिओ चित्रीत केल्याचे सांगितले आहे. या व्हिडिओमध्ये स्वच्छतेची स्थिती अत्यंत खराब असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अन्न तयार होणाऱ्या जागेची अवस्था पाहून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

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व्हिडिओतील दृश्यांनुसार, स्वयंपाकघरात अस्वच्छ वातावरण असल्याचे दिसून येते. त्याच जागेत शौचालय असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. तसेच गॅसवर ठेवलेल्या भांड्यात पायपुसणीसारखे दिसणारे कापड उकळत असल्याचेही व्हिडिओत दिसत असल्याचे सांगितले जात आहे. या दृश्यांमुळे सोशल मीडियावरही विविध प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.

अन्नसुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत

घटनेची माहिती समोर आल्यानंतर अन्नसुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. ग्राहकांना विकल्या जाणाऱ्या पदार्थांची नियमित तपासणी व्हावी, उत्पादन प्रक्रियेवर देखरेख वाढवावी आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी अनेकांकडून केली जात आहे.

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दरम्यान, या प्रकरणाची चौकशी संबंधित यंत्रणांकडून होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दोष आढळल्यास योग्य ती कारवाई व्हावी, अशीही मागणी होत आहे. मात्र ही माहिती समोर येईपर्यंत संबंधित मिठाई विक्रेत्याकडून कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण किंवा प्रतिक्रिया जाहीर करण्यात आलेली नव्हती.

 

Web Title: Metal pin found in kaju katli

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Published On: Aug 03, 2026 | 01:45 PM

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