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Train Cancelled: बापरे! आता काय करायचं? रेल्वेचा मोठा निर्णय; २० सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबरदरम्यान ‘या’ गाड्या धावणार नाहीत

Updated On: Aug 03, 2026 | 02:50 PM IST
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सारांश

Train Cancelled: तुम्ही जर येत्या महिन्याभरात रेल्वेने प्रवास करणार असाल तर, तुमच्यासाठी रेल्वेची अतिशय महत्त्वाची सूचना आहे. २० सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबरदरम्यान रेल्वेने विविध मार्गांवरील अनेक गाड्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रवासापूर्वी रेल्वेचं वेळापत्रक एकदा नक्की तपासा...

बापरे! आता काय करायचं? रेल्वेचा मोठा निर्णय; २० सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबरदरम्यान 'या' गाड्या धावणार नाहीत

बापरे! आता काय करायचं? रेल्वेचा मोठा निर्णय; २० सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबरदरम्यान 'या' गाड्या धावणार नाहीत

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विस्तार
  • रेल्वेचा मोठा निर्णय
  • २० सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबरदरम्यान ‘या’ गाड्या धावणार नाहीत
  • जाणून घ्या वेळापत्रक…
Train Cancelled News Marathi: जर तुम्ही येत्या काही महिन्यांत रेल्वेने प्रवास करण्याचा विचार करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. कारण रेल्वेकडून २० सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबर या कालावधीत भारतीय रेल्वेने अनेक गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल केला असून, अनेक गाड्या पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्या आहेत.

बेगूसराय परिसरात गंगा नदीवरील नव्या दुहेरी रेल्वे पुलाला मुख्य रेल्वे नेटवर्कशी जोडण्यासाठी नॉन-इंटरलॉकिंग (Non-Interlocking) काम हाती घेण्यात येणार आहे. या कामामुळे उत्तर आणि दक्षिण बिहारदरम्यान धावणाऱ्या अनेक रेल्वेगाड्यांच्या सेवांवर परिणाम होणार आहे.

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या प्रमुख गाड्या रद्द

18105/18106 राउरकेला – जयनगर – राउरकेला एक्सप्रेस

09033/09034 उधना – मालदा टाउन – उधना स्पेशल

13507/13508 आसनसोल – गोरखपूर – आसनसोल एक्सप्रेस

13165 कोलकाता – सीतामढी एक्सप्रेस

14003/14004 मालदा टाउन – नवी दिल्ली – मालदा टाउन एक्सप्रेस

13155/13156 कोलकाता – सीतामढी – कोलकाता एक्सप्रेस

13157/13158 कोलकाता – मुजफ्फरपूर – कोलकाता एक्सप्रेस

18629/18630 रांची – गोरखपूर – रांची एक्सप्रेस

18419/18420 पुरी – जयनगर – पुरी एक्सप्रेस

02023/02024 हावडा – पटना वंदे भारत स्पेशल

15271/15272 हावडा – मुजफ्फरपूर – हावडा एक्सप्रेस

13419/13420 भागलपूर – मुजफ्फरपूर – भागलपूर एक्सप्रेस

६७ गाड्या रद्द, अनेकांचा मार्ग बदलणार

पूर्व मध्य रेल्वेच्या माहितीनुसार, २० सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबर या कालावधीत एकूण ६७ रेल्वेगाड्या रद्द राहणार आहेत. तसेच ३ ऑक्टोबर रोजी ३६ गाड्या रद्द करण्यात येणार आहेत. याशिवाय अनेक गाड्या पर्यायी मार्गाने चालवल्या जाणार आहेत.

प्रवासापूर्वी ट्रेनचे स्टेटस तपासा

या कालावधीत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी तिकीट बुक करण्यापूर्वी किंवा घरातून निघण्यापूर्वी आपल्या रेल्वेगाडीचे अद्ययावत वेळापत्रक आणि स्टेटस तपासणे आवश्यक आहे. नॉन-इंटरलॉकिंगच्या कामामुळे शेवटच्या क्षणीही रेल्वेच्या वेळापत्रकात बदल होऊ शकतो. प्रवासी रेल्वे हेल्पलाइन क्रमांक १३९ वर संपर्क साधून किंवा अधिकृत रेल्वे संकेतस्थळ आणि मोबाइल अॅपद्वारे आपल्या गाडीची ताजी माहिती तपासू शकतात.

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Web Title: Indian railways cancels several trains between september 20 and october 4 check before booking

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Published On: Aug 03, 2026 | 02:50 PM

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