Train Cancelled: बापरे! आता काय करायचं? रेल्वेचा मोठा निर्णय; २० सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबरदरम्यान ‘या’ गाड्या धावणार नाहीत

बेगूसराय परिसरात गंगा नदीवरील नव्या दुहेरी रेल्वे पुलाला मुख्य रेल्वे नेटवर्कशी जोडण्यासाठी नॉन-इंटरलॉकिंग (Non-Interlocking) काम हाती घेण्यात येणार आहे. या कामामुळे उत्तर आणि दक्षिण बिहारदरम्यान धावणाऱ्या अनेक रेल्वेगाड्यांच्या सेवांवर परिणाम होणार आहे.
IRCTC Website Upgrade: ट्रेन तिकीट बुकिंगची पद्धत बदलली! आयआरसीटीसी वेबसाइटवर 5 मोठे अपडेट्स; पाहा काय आहेत नवे नियम?
18105/18106 राउरकेला – जयनगर – राउरकेला एक्सप्रेस
09033/09034 उधना – मालदा टाउन – उधना स्पेशल
13507/13508 आसनसोल – गोरखपूर – आसनसोल एक्सप्रेस
13165 कोलकाता – सीतामढी एक्सप्रेस
14003/14004 मालदा टाउन – नवी दिल्ली – मालदा टाउन एक्सप्रेस
13155/13156 कोलकाता – सीतामढी – कोलकाता एक्सप्रेस
13157/13158 कोलकाता – मुजफ्फरपूर – कोलकाता एक्सप्रेस
18629/18630 रांची – गोरखपूर – रांची एक्सप्रेस
18419/18420 पुरी – जयनगर – पुरी एक्सप्रेस
02023/02024 हावडा – पटना वंदे भारत स्पेशल
15271/15272 हावडा – मुजफ्फरपूर – हावडा एक्सप्रेस
13419/13420 भागलपूर – मुजफ्फरपूर – भागलपूर एक्सप्रेस
पूर्व मध्य रेल्वेच्या माहितीनुसार, २० सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबर या कालावधीत एकूण ६७ रेल्वेगाड्या रद्द राहणार आहेत. तसेच ३ ऑक्टोबर रोजी ३६ गाड्या रद्द करण्यात येणार आहेत. याशिवाय अनेक गाड्या पर्यायी मार्गाने चालवल्या जाणार आहेत.
या कालावधीत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी तिकीट बुक करण्यापूर्वी किंवा घरातून निघण्यापूर्वी आपल्या रेल्वेगाडीचे अद्ययावत वेळापत्रक आणि स्टेटस तपासणे आवश्यक आहे. नॉन-इंटरलॉकिंगच्या कामामुळे शेवटच्या क्षणीही रेल्वेच्या वेळापत्रकात बदल होऊ शकतो. प्रवासी रेल्वे हेल्पलाइन क्रमांक १३९ वर संपर्क साधून किंवा अधिकृत रेल्वे संकेतस्थळ आणि मोबाइल अॅपद्वारे आपल्या गाडीची ताजी माहिती तपासू शकतात.
Konkan Railway: बाप्पाच्या आगमनापूर्वी कोकणकरांना मोठी भेट! मुंबई–सावंतवाडी एक्स्प्रेसची घोषणा