Maharashtra Politics: “उत्तर कामाने दिले…”; राऊतांच्या ‘त्या’ विधानावर शिवसेनेचे जोरदार प्रत्युत्तर

शायना एन.सी. यांची संजय राऊत यांच्यावर टीका
महापालिका निवडणुकीआधी राजकारण तापले
मुंबई महापालिकेसाठी ठाकरे बंधु आले एकत्र
मुंबई: बाळासाहेब ठाकरे भवनात गुरुवार रोजी शिवसेनेच्या राष्ट्रीय प्रवक्ते शायना एन.सी. यांनी पत्रकार परिषदेत संजय राऊत यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या “दहा कामे सांगा दाखवा” या आव्हानात्मक टिप्पणीला मुद्देसूद प्रत्युत्तर दिले. त्या म्हणाल्या, “उत्तर कामाने दिले जाते, ड्राम्याने नाही.” महायुती सरकारने मुंबईच्या मराठी नागरिकांच्या जीवनात खरेखुरेच बदल घडवणारी अनेक ठोस आणि जमिनीवरची कामे केली आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना महाराष्ट्रातील मराठी माणसाच्या सक्षमीकरण, विकास आणि कल्याणासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे.
प्रमुख कामे आणि उपक्रम
– बीडीडी चाळ पुनर्विकास: पुनर्वसन प्रक्रिया प्रगतिपथावर; पात्र कुटुंबांना लवकरच नवीन घरे वाटप केली जातील.
– रामाबाई नगर झोपडपट्टी पुनर्विकास: १६,५०० हून अधिक कुटुंबांना सन्मानकार व सुरक्षित निवारा देणारी योजना.
– मिल वर्कर्स हाउसिंग: १ लाख घरांची योजना सतत प्रगती करत; हजारो घरांचे वाटप सुरू.
– क्लस्टर पुनर्विकास: मोतीलाल नगर, जीटीपी नगर आणि कमाठीपुरा येथील प्रकल्पांमुळे हजारो कुटुंबांना कायमस्वरूपी व सुरक्षित घरे मिळणार.
व्यापक सुधारणा उपाय
त्यांनी ३५ लाख परवडणाऱ्या घरांची धोरण, स्लम-फ्री मुंबई मोहीम, ईस्टर्न फ्रीवे विस्तार, खड्डे/पॉटहोल सुधारणा अभियान तसेच ट्रान्झिट कॅम्प व्यवस्थापन यांसारख्या व्यापक उपायांचाही उल्लेख केला. हे उपक्रम मुंबईच्या शहरी जीवन आणि मराठी माणसाच्या भविष्याला बळकटी देणारे निर्णायक दिशादर्शक आहेत.
मनसेचे संदीप देशपांडे यांच्या भडकावणाऱ्या “बोलोगे तर पिटोगे” विधानावर शायना एन.सी. यांनी कडाडून हल्लाबोल केला: “भाषेच्या नावाखाली धमकी देणे किंवा लोकांना घाबरवणे मुंबईचं भलं होणार नाही. मराठी माणसाला मूर्ख समजू नका. तुमच्या संघटनेवर लक्ष द्या आणि जनतेसाठी काम करा.” शेवटी त्यांनी महायुती सरकारची विचारधारा पुन्हा अधोरेखित केली: “सबका साथ, सबका विकास – हाच आमचा संकल्प आणि हीच आमची कार्यशैली आहे.”
ठाकरे बंधु एकत्रित येताच राज ठाकरे यांच्या पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. मनसेचे सचिव आणि विभागअध्यक्ष सुधाकर तांबोळी यांनी पक्षाला रामराम ठोकला आहे. सुधाकर तांबोळी यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला आहे.