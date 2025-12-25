Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Maharashtra Politics: “उत्तर कामाने दिले…”; राऊतांच्या ‘त्या’ विधानावर शिवसेनेचे जोरदार प्रत्युत्तर

Mumbai News: भाषेच्या नावाखाली धमकी देणे किंवा लोकांना घाबरवणे मुंबईचं भलं होणार नाही, असे प्रत्युत्तर शायना एन.सी. यांनी मनसेचे संदीप देशपांडे यांना दिले आहे.

Updated On: Dec 25, 2025 | 07:21 PM
Maharashtra Politics: “उत्तर कामाने दिले…”; राऊतांच्या ‘त्या’ विधानावर शिवसेनेचे जोरदार प्रत्युत्तर

निवडणुकीआधी राजकारण तापले (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

शायना एन.सी. यांची संजय राऊत यांच्यावर टीका
महापालिका निवडणुकीआधी राजकारण तापले
मुंबई महापालिकेसाठी ठाकरे बंधु आले एकत्र

मुंबई: बाळासाहेब  ठाकरे भवनात गुरुवार रोजी शिवसेनेच्या राष्ट्रीय प्रवक्ते शायना एन.सी. यांनी पत्रकार परिषदेत संजय राऊत यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या “दहा कामे सांगा दाखवा” या आव्हानात्मक टिप्पणीला मुद्देसूद प्रत्युत्तर दिले. त्या म्हणाल्या, “उत्तर कामाने दिले जाते, ड्राम्याने नाही.” महायुती सरकारने मुंबईच्या मराठी नागरिकांच्या जीवनात खरेखुरेच बदल घडवणारी अनेक ठोस आणि जमिनीवरची कामे केली आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना महाराष्ट्रातील मराठी माणसाच्या सक्षमीकरण, विकास आणि कल्याणासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे.

प्रमुख कामे आणि उपक्रम

– बीडीडी चाळ पुनर्विकास: पुनर्वसन प्रक्रिया प्रगतिपथावर; पात्र कुटुंबांना लवकरच नवीन घरे वाटप केली जातील.
– रामाबाई नगर झोपडपट्टी पुनर्विकास: १६,५०० हून अधिक कुटुंबांना सन्मानकार व सुरक्षित निवारा देणारी योजना.
– मिल वर्कर्स हाउसिंग: १ लाख घरांची योजना सतत प्रगती करत; हजारो घरांचे वाटप सुरू.
– क्लस्टर पुनर्विकास: मोतीलाल नगर, जीटीपी नगर आणि कमाठीपुरा येथील प्रकल्पांमुळे हजारो कुटुंबांना कायमस्वरूपी व सुरक्षित घरे  मिळणार.

व्यापक सुधारणा उपाय
त्यांनी ३५ लाख परवडणाऱ्या घरांची धोरण, स्लम-फ्री मुंबई मोहीम, ईस्टर्न फ्रीवे विस्तार, खड्डे/पॉटहोल सुधारणा अभियान तसेच ट्रान्झिट कॅम्प व्यवस्थापन यांसारख्या व्यापक उपायांचाही उल्लेख केला. हे उपक्रम मुंबईच्या शहरी जीवन आणि मराठी माणसाच्या भविष्याला बळकटी देणारे निर्णायक दिशादर्शक आहेत.

Maharashtra Politics: मुंबई महापालिकेसाठी एकत्र येताच मनसेला मोठा धक्का; ‘हा’ बडा शिलेदार फुटला

मनसेचे संदीप देशपांडे यांच्या भडकावणाऱ्या “बोलोगे तर पिटोगे” विधानावर शायना एन.सी. यांनी कडाडून हल्लाबोल केला: “भाषेच्या नावाखाली धमकी देणे किंवा लोकांना घाबरवणे मुंबईचं भलं होणार नाही. मराठी माणसाला मूर्ख समजू नका. तुमच्या संघटनेवर लक्ष द्या आणि जनतेसाठी काम करा.” शेवटी त्यांनी महायुती सरकारची विचारधारा पुन्हा अधोरेखित केली: “सबका साथ, सबका विकास – हाच आमचा संकल्प आणि हीच आमची कार्यशैली आहे.”

Maharashtra Politics: ‘युती झाली पण गळती…’; ठाकरेंच्या पक्षाला मोठा धक्का; ‘या’ नेत्याने सोडली साथ
मुंबई महापालिकेसाठी एकत्र येताच मनसेला मोठा धक्का

ठाकरे बंधु एकत्रित येताच राज ठाकरे यांच्या पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. मनसेचे सचिव आणि विभागअध्यक्ष सुधाकर तांबोळी यांनी पक्षाला रामराम ठोकला आहे. सुधाकर तांबोळी यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला आहे.

Web Title: Shina nc reply to sanjay raut statement before maharashtra local body elections 2025

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 25, 2025 | 07:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?
1

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?
2

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

Shiv Sena Party Symbol: खरी शिवसेना कुणाची? बाळासाहेबांच्या जयंतीदिनी शिवसेनेवर होणार अंतिम निर्णय!
3

Shiv Sena Party Symbol: खरी शिवसेना कुणाची? बाळासाहेबांच्या जयंतीदिनी शिवसेनेवर होणार अंतिम निर्णय!

Junnar Politics : जुन्नरमध्ये जिल्हा परिषद 8 जागांसाठी 50 तर पंचायत समितीच्या 16 गणांसाठी 90 अर्ज दाखल
4

Junnar Politics : जुन्नरमध्ये जिल्हा परिषद 8 जागांसाठी 50 तर पंचायत समितीच्या 16 गणांसाठी 90 अर्ज दाखल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

Jan 23, 2026 | 06:15 AM
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM