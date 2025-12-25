Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Ahilyanagar News: …तर रास्ता रोको आंदोलन करू! संगमनेरमधील मुख्याधिकाऱ्यांना थेट देण्यात आला इशारा

संगमनेरमध्ये नियमित पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी महायुतीच्यावतीने मागणी करण्यात आली. यावेळी मागणी पूर्ण न झाल्यास रास्ता रोको करू असा इशाराही मुख्याधिकाऱ्यांना देण्यात आला.

Updated On: Dec 25, 2025 | 08:28 PM
  • संगमनेर शहरात कमी दाबाने पाणीपुरवठा सुरु
  • नियमित पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी महायुतीच्यावतीचे निवेदन
  • मागणी पूर्ण न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा
संगमनेर शहरात कमी दाबाने होत असलेला पाणीपुरवठा, बंद अवस्थेतील पथदिवे तसेच ढिसाळ कचरा व्यवस्थापन या गंभीर समस्यांवर नगरपरिषद प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी महायुतीच्यावतीने निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास शिवसेना महायुतीच्या शैलीत तीव्र आंदोलनासह रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

संगमनेर नगरपालिकेतील प्रशासक राजवट संपुष्टात येऊन नवीन नगराध्यक्ष व नगरसेवक निवडून आले असले, तरीही नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप महायुतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. संगमनेर शहराला निळवंडे धरणातून थेट पाईपलाईनद्वारे पाणीपुरवठा केला जात असतानाही शहरातील सर्वच प्रभागांमध्ये अत्यंत कमी दाबाने पाणी येत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने नागरिकांकडून होत आहेत.

त्याचप्रमाणे शहरातील बहुतांश भागांतील पथदिवे बंद अवस्थेत असून नियमित कचरा उचलला जात नसल्याने उपनगरांमध्ये कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. परिणामी नगरपरिषदेचे कचरा व्यवस्थापन पूर्णपणे कोलमडल्याचे चित्र दिसून येत आहे. या गंभीर समस्यांकडे नगरपरिषद प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप महायुतीने केला आहे.

संगमनेरला तातडीने नियमित पाणीपुरवठ्याची मागणी

या संदर्भात नागरिकांकडून वारंवार तक्रारी व निवेदने देऊनही प्रशासन गांभीर्याने दखल घेत नसल्याने शहरात तीव्र नाराजी पसरली आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या संयमाचा अंत पाहू नये, असा इशारा देत सर्व प्रभागांमध्ये तत्काळ पुरेशा दाबाने नियमित पाणीपुरवठा सुरू करावा, बंद असलेले पथदिवे युद्धपातळीवर दुरुस्त करावेत तसेच शहरातील केरकचरा त्वरित उचलून शहर स्वच्छ ठेवावे, अशा ठोस मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

मागण्या मान्य न झाल्यास रास्ता रोको आंदोलन

नगरपरिषद प्रशासनाने या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास नगरपरिषद कार्यालयासमोर शिवसेना महायुतीच्या शैलीत तीव्र आंदोलन तसेच लोकशाही मार्गाने रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल, आणि त्याची सर्वस्वी जबाबदारी नगरपरिषद प्रशासनाची राहील, असा इशारा देण्यात आला आहे.

Published On: Dec 25, 2025 | 08:28 PM

