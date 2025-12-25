सहकारी मोहम्मद सलीम ताब्यात
पोलिसांनी अमृतचा सहकारी मोहम्मद सलीम याला ताब्यात घेतले आहे. त्याच्या शोधात दोन शस्त्रे जप्त करण्यात आली आहेत. एसएसपीच्या म्हणण्यानुसार, सम्राटचा मृतदेह शवविच्छेदन तपासणीसाठी राजबारी सदर रुग्णालयातील शवागारात पाठवण्यात आला आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांनी असेही सांगितले की सम्राटवर पांगशा पोलिस स्टेशनमध्ये किमान दोन गुन्हेगारी गुन्हे दाखल आहेत, ज्यामध्ये एक खूनाचा गुन्हा देखील समाविष्ट आहे.
खंडणीचे आरोप
मिळालेल्या वृत्तानुसार, स्थानिकांचा आरोप आहे की सम्राटने एक गुन्हेगारी टोळी तयार केली होती आणि तो बराच काळ खंडणी आणि इतर बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये सहभागी होता. काही काळ भारतात लपून राहिल्यानंतर तो अलीकडेच त्याच्या गावी परतला. असे वृत्त आहे की सम्राटने गावातील रहिवासी शाहिदुल इस्लामकडून खंडणीची रक्कम मागितली होती.
मंगळवारी रात्री तो आणि त्याचे सहकारी पैसे घेण्यासाठी शाहिदुलच्या घरी गेला होता. कुटुंबातील सदस्यांनी “चोर” अशी ओरड केली, ज्यामुळे स्थानिक जमाव जमला आणि सम्राटला मारहाण केली. या घटनेनंतर त्याचे इतर सहकारी घटनास्थळावरून पळून गेले, तर मोहम्मद सलीमला शस्त्रांसह पकडण्यात आले.
गेल्या आठवड्यातही एक खून झाला
गेल्या आठवड्यात, मैमनसिंग शहरातील एका जमावाने २८ वर्षीय हिंदू कारखान्यातील कामगार दीपू चंद्र दास याला मारहाण केली. त्याच्यावर ईशनिंदेचा आरोप होता. या घटनेने देशभरात निदर्शने सुरू झाली. अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस म्हणाले की सरकार मृताच्या पत्नी, लहान मुले आणि पालकांची काळजी घेईल. या प्रकरणात पोलिसांनी आतापर्यंत १२ जणांना अटक केली आहे.
या वर्षी हिंसाचारात १८४ मृत्यू
हिंसाचार आणि जाळपोळीच्या या घटनांमुळे बांगलादेशात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. युनूस यांच्या कार्यालयाने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की आरोप किंवा अफवांच्या आधारे हिंसाचाराला मान्यता देता येणार नाही. दरम्यान, मानवाधिकार संघटना ऐन ओ सालिश केंद्राने वृत्त दिले आहे की २०२५ मध्ये बांगलादेशात आतापर्यंत हिंसक घटनांमध्ये १८४ जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.
