जान्हवी कपूरने या घटनेला “नरसंहार” म्हटले
जान्हवी कपूरने गुरुवारी तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक पोस्ट शेअर केली. पोस्टमध्ये तिने दीपू चंद्र दासच्या नावाने एक पोस्ट टाकली. त्यात अभिनेत्रीने लिहिले की बांगलादेशात जे घडत आहे ते क्रूर आहे. हा एक नरसंहार आहे. तिने ही एक वेगळी घटना म्हटले नाही, असे म्हटले आहे की जर कोणाला या अमानुष सार्वजनिक लिंचिंगबद्दल माहिती नसेल तर त्यांनी त्याबद्दल वाचावे, व्हिडिओ पाहावा आणि प्रश्न विचारावेत.
Nepotism kid and acting debates apart, this is a brave call by Janhvi Kapoor! 👍🏼 pic.twitter.com/26heNzF3nh — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) December 25, 2025
हे देखील वाचा: Adani Power: PM Modi यांचा एक इशारा आणि बांग्लादेशात होईल अंधारमय; भारताविरुद्ध विष ओकले तर भोगावे लागतील ‘असे’ परिणाम
ढोंगीपणा सर्वांचा नाश करेल
जान्हवी पुढे लिहिते की, जर यानंतरही कोणी संतापला नाही, तर अशा प्रकारचा ढोंग कोणालाही समजण्यापूर्वीच सर्वांना नष्ट करेल. अभिनेत्री म्हणाली की पृथ्वीच्या टोकावर घडणाऱ्या गोष्टींवर आणखी लोक रडत राहतील, तर आपल्या भावा-बहिणींना जिवंत जाळले जाईल. तिने लिहिले की मानवतेचे विस्मरण होण्यापूर्वी कोणत्याही प्रकारे अतिरेकीपणाचा निषेध केला पाहिजे आणि त्याचे उच्चाटन केले पाहिजे. या मुद्द्यावर बोलल्याबद्दल लोक जान्हवीचे कौतुक करत आहेत.
घटनेवर संताप अनेक स्टार्सचा संताप
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की केवळ जान्हवी कपूरच नाही तर अनेक सेलिब्रिटींनीही बांगलादेशात हिंदू तरुणाच्या हत्येविरुद्ध आवाज उठवला आहे. बॉलिवूडपासून ते टीव्ही स्टार्सपर्यंत सर्वांनी या घटनेवर संताप व्यक्त केला आहे. यामध्ये दिया मिर्झा, रवीना टंडन, विनोदी कलाकार मुनावर फारुकी आणि टीव्ही अभिनेत्री फलक नाझ यासारख्या स्टार्सची नावे आहेत.
संपूर्ण प्रकरण काय होते?
संपूर्ण प्रकरणाच्या संदर्भात, मिळालेल्या वृत्तानुसार, बांगलादेशातील मयमनसिंग येथील भालुका येथे एका हिंदू व्यक्तीला ईशनिंदेच्या आरोपाखाली जमावाने क्रूरपणे मारहाण केली, फाशी दिली आणि जाळून टाकले. हा माणूस एका कापड कारखान्यात काम करत होता. या हत्येत सहभागी असल्याच्या आरोपाखाली पोलिसांनी अनेक लोकांना अटक केली आहे.
हे देखील वाचा: Bangladesh News : बांगलादेशी नेत्यांची उडाली भंबेरी! हादीच्या हत्येनंतर गन लायसन्ससाठी झुंबड