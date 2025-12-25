Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Janhvi Kapoor: माणुसकी विसरण्यापूर्वी तरी…; बांगलादेशातील हिंदू युवकाच्या हत्येवर जान्हवी कपूरचा संताप, म्हटलं ‘नरसंहार’!

Janhvi Kapoor Statement: बांगलादेशमध्ये २७ वर्षीय हिंदू तरुण दीपू चंद्र दासच्या कथित जमावाने केलेल्या मारहाणीवर जान्हवी कपूरने प्रतिक्रिया दिली. जान्हवी म्हणाली की, अशा घटनांबद्दल माहिती नसणे देखील गुन्ह्यात सहभागी आहे.

Updated On: Dec 25, 2025 | 08:55 PM
बांगलादेशातील हिंदू युवकाच्या हत्येवर जान्हवी कपूरचा संताप (Photo Credit- X)

बांगलादेशातील हिंदू युवकाच्या हत्येवर जान्हवी कपूरचा संताप (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • ‘हे क्रूर कृत्य नसून नरसंहारच!’
  • बांगलादेशातील हिंदू तरुणाच्या हत्येवर जान्हवी कपूरचा संताप
  • म्हणाली, “ढोंगीपणा सर्वांचा नाश करेल”
Janhvi Kapoor Mob Lynching Reaction: १८ डिसेंबर २०२५ ची रात्र ही अशी रात्र आहे जी कोणीही विसरणार नाही. ही ती रात्र आहे जेव्हा बांगलादेशमध्ये दीपू चंद्र दास नावाच्या एका हिंदू तरुणाची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ समोर आला आहे ज्यामध्ये जमावाने त्या व्यक्तीवर हल्ला केला, त्याचे कपडे काढून त्याला निर्घृणपणे मारले. शिवाय, मृताला नंतर झाडाला बांधून जाळण्यात आले. या घटनेमुळे देशभर संतापाची लाट उसळली आहे, या घटनेवर सर्वांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. जान्हवी कपूरनेही (Jhnhvi Kapoor) या घटनेवर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे, तिचा संताप व्यक्त केला आहे. तिने या घटनेला “नरसंहार” म्हटले आहे.

जान्हवी कपूरने या घटनेला “नरसंहार” म्हटले 

जान्हवी कपूरने गुरुवारी तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक पोस्ट शेअर केली. पोस्टमध्ये तिने दीपू चंद्र दासच्या नावाने एक पोस्ट टाकली. त्यात अभिनेत्रीने लिहिले की बांगलादेशात जे घडत आहे ते क्रूर आहे. हा एक नरसंहार आहे. तिने ही एक वेगळी घटना म्हटले नाही, असे म्हटले आहे की जर कोणाला या अमानुष सार्वजनिक लिंचिंगबद्दल माहिती नसेल तर त्यांनी त्याबद्दल वाचावे, व्हिडिओ पाहावा आणि प्रश्न विचारावेत.

हे देखील वाचा: Adani Power: PM Modi यांचा एक इशारा आणि बांग्लादेशात होईल अंधारमय; भारताविरुद्ध विष ओकले तर भोगावे लागतील ‘असे’ परिणाम

ढोंगीपणा सर्वांचा नाश करेल

जान्हवी पुढे लिहिते की, जर यानंतरही कोणी संतापला नाही, तर अशा प्रकारचा ढोंग कोणालाही समजण्यापूर्वीच सर्वांना नष्ट करेल. अभिनेत्री म्हणाली की पृथ्वीच्या टोकावर घडणाऱ्या गोष्टींवर आणखी लोक रडत राहतील, तर आपल्या भावा-बहिणींना जिवंत जाळले जाईल. तिने लिहिले की मानवतेचे विस्मरण होण्यापूर्वी कोणत्याही प्रकारे अतिरेकीपणाचा निषेध केला पाहिजे आणि त्याचे उच्चाटन केले पाहिजे. या मुद्द्यावर बोलल्याबद्दल लोक जान्हवीचे कौतुक करत आहेत.

घटनेवर संताप अनेक स्टार्सचा संताप

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की केवळ जान्हवी कपूरच नाही तर अनेक सेलिब्रिटींनीही बांगलादेशात हिंदू तरुणाच्या हत्येविरुद्ध आवाज उठवला आहे. बॉलिवूडपासून ते टीव्ही स्टार्सपर्यंत सर्वांनी या घटनेवर संताप व्यक्त केला आहे. यामध्ये दिया मिर्झा, रवीना टंडन, विनोदी कलाकार मुनावर फारुकी आणि टीव्ही अभिनेत्री फलक नाझ यासारख्या स्टार्सची नावे आहेत.

संपूर्ण प्रकरण काय होते?

संपूर्ण प्रकरणाच्या संदर्भात, मिळालेल्या वृत्तानुसार, बांगलादेशातील मयमनसिंग येथील भालुका येथे एका हिंदू व्यक्तीला ईशनिंदेच्या आरोपाखाली जमावाने क्रूरपणे मारहाण केली, फाशी दिली आणि जाळून टाकले. हा माणूस एका कापड कारखान्यात काम करत होता. या हत्येत सहभागी असल्याच्या आरोपाखाली पोलिसांनी अनेक लोकांना अटक केली आहे.

हे देखील वाचा: Bangladesh News : बांगलादेशी नेत्यांची उडाली भंबेरी! हादीच्या हत्येनंतर गन लायसन्ससाठी झुंबड

Web Title: Janhvi kapoor expresses outrage over the murder of a hindu youth in bangladesh

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 25, 2025 | 08:14 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bangladesh Violence : बांगलादेशात हिंदूंचा नरसंहार सुरुच! पेट्रोलचे पैस मागितले म्हणून तरुणाला कारने चिरडलं, भयावह VIDEO
1

Bangladesh Violence : बांगलादेशात हिंदूंचा नरसंहार सुरुच! पेट्रोलचे पैस मागितले म्हणून तरुणाला कारने चिरडलं, भयावह VIDEO

HinduACTion: 10 फेब्रुवारीला अमेरिकेत काय होणार? हिंदूंच्या रक्षणासाठी उत्सव चक्रवर्ती यांनी मांडला ‘ॲक्शन प्लॅन’
2

HinduACTion: 10 फेब्रुवारीला अमेरिकेत काय होणार? हिंदूंच्या रक्षणासाठी उत्सव चक्रवर्ती यांनी मांडला ‘ॲक्शन प्लॅन’

हिंदूंना वोट देणं हराम… बांगलदेशात निवडणुकीपूर्वी मौलवींचे चिथावणीखोर विधान, VIDEO VIRAL
3

हिंदूंना वोट देणं हराम… बांगलदेशात निवडणुकीपूर्वी मौलवींचे चिथावणीखोर विधान, VIDEO VIRAL

UK Parliament: ब्रिटिश हिंदू रस्त्यावर! लंडनमध्ये ‘हनुमान चालीसा’ पठण करत बांगलादेश सरकारचा निषेध, ब्रिटन संसदही संतप्त
4

UK Parliament: ब्रिटिश हिंदू रस्त्यावर! लंडनमध्ये ‘हनुमान चालीसा’ पठण करत बांगलादेश सरकारचा निषेध, ब्रिटन संसदही संतप्त

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मराठी मालिकेतून हिंदी वेबविश्वात अक्षया नाईकची यशस्वी झेप, तस्करी भूमिका ठरतेय चर्चेचा विषय

मराठी मालिकेतून हिंदी वेबविश्वात अक्षया नाईकची यशस्वी झेप, तस्करी भूमिका ठरतेय चर्चेचा विषय

Jan 19, 2026 | 02:37 PM
जतमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; भाजपला रोखण्यासाठी ‘हे’ पक्ष एकत्र

जतमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; भाजपला रोखण्यासाठी ‘हे’ पक्ष एकत्र

Jan 19, 2026 | 02:32 PM
भन्साळींचा ‘Love & War’ 2027 मध्ये नाही तर 2026 मध्येच होणार प्रदर्शित; अफवांना सूत्रांकडून फेटाळणी

भन्साळींचा ‘Love & War’ 2027 मध्ये नाही तर 2026 मध्येच होणार प्रदर्शित; अफवांना सूत्रांकडून फेटाळणी

Jan 19, 2026 | 02:28 PM
Nagpur News: पराभव झाला, दुसऱ्या दिवसापासून जनसेवा; फोन वाजताच नागरिकांच्या मदतीला

Nagpur News: पराभव झाला, दुसऱ्या दिवसापासून जनसेवा; फोन वाजताच नागरिकांच्या मदतीला

Jan 19, 2026 | 02:27 PM
बांगलादेशच्या नावाखाली पाकिस्तानने घातला गोंधळ, T20 World Cup 2026 मध्ये सहभागी न होण्याची दिली धमकी

बांगलादेशच्या नावाखाली पाकिस्तानने घातला गोंधळ, T20 World Cup 2026 मध्ये सहभागी न होण्याची दिली धमकी

Jan 19, 2026 | 02:21 PM
Pune Grand Tour 2026: प्रदूषणमुक्तीसाठी पुण्याचे मोठे पाऊल; ‘प्रोलॉग’ रेसने सायकलिंग स्पर्धेचा दिमाखदार प्रारंभ

Pune Grand Tour 2026: प्रदूषणमुक्तीसाठी पुण्याचे मोठे पाऊल; ‘प्रोलॉग’ रेसने सायकलिंग स्पर्धेचा दिमाखदार प्रारंभ

Jan 19, 2026 | 02:18 PM
PUNE NEWS: ऑटोरिक्षा चालकांना RTO चा दणका! तपासणीत1877 ऑटोरिक्षा दोषी; 105 परवाने निलंबिल

PUNE NEWS: ऑटोरिक्षा चालकांना RTO चा दणका! तपासणीत1877 ऑटोरिक्षा दोषी; 105 परवाने निलंबिल

Jan 19, 2026 | 02:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM