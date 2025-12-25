Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

महागडे सुपरफूड विसरा, भाजलेले चणे आणि मनुक्याचे मिश्रण आरोग्यासाठी कोणत्या खजिन्यातून कमी नाही; जाणून घ्या फायदे

Health Tips : भाजलेले चणे आणि मनुके यांचे एकत्रित सेवन आपल्या शरीराच्या अनेक अंगांसाठी फायद्याचे ठरते. हे वजन कमी करण्यापासून त्वचा, केस आणि हृदयालाही ते अनेक फायदे मिळवून देते.

Updated On: Dec 25, 2025 | 08:15 PM
महागडे सुपरफूड विसरा, भाजलेले चणे आणि मनुक्याचे मिश्रण आरोग्यासाठी कोणत्या खजिन्यातून कमी नाही; जाणून घ्या फायदे

  • भाजलेले चणे आणि मनुके नैसर्गिक ऊर्जा देतात, थकवा कमी करतात आणि फायबरमुळे पचनसंस्था मजबूत ठेवतात.
  • रोजच्या आहारात याचे सेवन केल्याने याचे आरोग्याला अनेक फायदे होतात.
  • हाडे मजबूत करतात, त्वचा-केसांना पोषण देतात आणि शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात.
संतुलित आहाराच्या शोधाच अनेकजण महागड्या गोष्टींकडे वळतात. परंतु, अनेकांना हे ठाऊक नाही की सुपरफूडचा साठा तर आपल्या घरातच उपलब्ध आहे. आज आम्ही तुम्हाला अशाच दोन घरगुती पदार्थांविषयी माहिती सांगत आहोत ज्यांचे सेवन आपल्या आरोग्यासाठी भरपूर फायद्याचे ठरु शकते. हे दोन पदार्थ म्हणजे भाजलेले चणे आणि मनुके. हे दोन्ही घटक त्यांच्या पौष्टिक गुणधर्मांमुळे आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आहेत. जर नियमितपणे एकत्र सेवन केले तर ते शरीराला आतून मजबूत करण्यास मदत करतात. चला तर मग भाजलेले चणे आणि मनुके एकत्र खाल्ल्याने शरीराला कोणते फायदे मिळतील ते सविस्तर जाणून घेऊया.

आजीबाईच्या बटव्यातील गुणकारी उपाय! चेहऱ्यावरील डाग घालवण्यासाठी संत्र्याच्या सालीचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर

नैसर्गिक ऊर्जेचा स्रोत

भाजलेले चणे आणि मनुके दोन्ही शरीराला ऊर्जा प्रदान करतात. चण्यामध्ये प्रथिनांचा उत्तम साठा उपलब्ध असतो तर मनुक्यांमध्ये नैसर्गिक साखर असते. दोन्हींचे मिश्रण शरीराचा थकवा दूर करतो. आपल्या रोजच्या आहारात तुम्ही याचे सेवन करू शकता.

पचनसंस्था मजबूत करते

भाजलेले चण्यांमध्ये फायबरचे मुबलक प्रमाण असते जे पचन सुधारण्यास मदत करते. याचे सेवन बद्धकोष्ठतेची समस्या टाळते. मनुक्यामध्येही नैसर्गिक फायबर असते जे आतडे स्वछ करण्यास मदत करते.

वजन कमी करण्यास उपयुक्त

जन कमी करायचे असल्यास भाजलेले चणे आणि मनुक्याचे सेवन करावे. याचे सेवन भूक कमी करते, ज्यामुळे वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होते. यांचे एकत्रित सेवन गोड खाण्याची आपली क्रेव्हिंग्सही पूर्ण करते.

हृदयासाठी फायदेशीर

मनुक्यांमध्ये पोटॅशियम आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात जे रक्तदाब नियंत्रित करण्यास मदत करते. हे कोरोनरी धमन्या मजबूत ठेवते आणि हृदयरोगांपासून शरीराचे संरक्षण करते.

हाडे मजबूत करा

चण्यांमध्ये कॅल्शियम, फॉस्फरस आणि मॅग्नेशियम सारखे घटक असतात जे हाडांना मजबूत करण्यास मदत करतात. याचे नियमित सेवन सांधेदुखी आणि अशक्तपणा कमी करते.

त्वचा आणि केसांसाठी फायदेशीर

तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल पण भाजलेले चणे आणि मनुक्यांचे सेवन तुमच्या त्वचेसाठी आणि केसांसाठीही फायद्याचे ठरू शकते. यातील अँटीऑक्सिडंट्स आणि व्हिटॅमिन सी त्वचेला चमक देते. याचप्रमाणे यातील प्रथिने आणि लोह केसांना मजबूत आणि दाट करण्यास मदत करते.

रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करा

भाजलेले चणे आणि मनुक्याचे एकत्रित सेवन शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. परिणामी यामुळे सर्दी, खोकला आणि संसर्गाशी लढण्यास मदत होते.

रक्तातील साखरेची पातळी कायमच राहाल नियंत्रणात! रोज प्या एक कप ब्लॅक कॉफी, संपूर्ण शरीराला होतील भरमसाट फायदे

मधुमेहात देखील फायदेशीर

भाजलेल्या चण्यात ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असल्याने हा रक्तातील साखरेची पातळी कमी करण्यास मदत करते. दुसरीकडे मनुक्याचे सेवन रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यास मदत करते.

हार्मोनल बॅलन्समध्ये उपयुक्त

हार्मोनल असंतुलन, थकवा किंवा मासिक पाळीच्या समस्या असलेल्या महिलांसाठी हे भाजलेले चणे आणि मनुक्याचे सेवन फायदेशीर ठरू शकते. ते शरीराचे पोषण करते आणि मानसिक ताण देखील कमी करते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Dec 25, 2025 | 08:15 PM

