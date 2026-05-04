Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • 2 27 Lakh Ticketless Passengers In April 16 13 Crore Income From Ticket Inspection Breaking Own Record From Central Railway

एप्रिलमध्ये २.२७ लाख विनातिकीट प्रवाशांवर बडगा! तिकीट तपासणीतून १६.१३ कोटींचे उत्पन्न; मध्य रेल्वेकडून स्वतःचा विक्रम मोडीत

विनातिकीट प्रवास करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करत १६.१३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न नोंदवले आहे. या विशेष तिकीट तपासणी मोहिम राबवण्यात आली होती.मुंबई विभागाच्या तिकीट तपासणी कर्मचाऱ्यांनी स्वतःचेच मागील सर्व विक्रम मोडीत काढले.

Updated On: May 04, 2026 | 12:20 PM
एप्रिलमध्ये २.२७ लाख विनातिकीट प्रवाशांवर बडगा! तिकीट तपासणीतून १६.१३ कोटींचे उत्पन्न; मध्य रेल्वेकडून स्वतःचा विक्रम मोडीत

एप्रिलमध्ये २.२७ लाख विनातिकीट प्रवाशांवर बडगा! तिकीट तपासणीतून १६.१३ कोटींचे उत्पन्न; मध्य रेल्वेकडून स्वतःचा विक्रम मोडीत

Follow Us:
Follow Us:

मध्य रेल्वेच्या तिकीट तपासणी मोहिमेला एप्रिल महिन्यात चांगलेच यश मिळाले असून, महसुलातही लक्षणीय वाढ नोंदवली आहे. मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागातील तिकीट तपासणी कर्मचाऱ्यांनी यावर्षी एप्रिल महिन्यात २.२७ लाख प्रकरणांचा शोध घेऊन, विनातिकीट प्रवास करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करत १६.१३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न नोंदवले आहे. या विशेष तिकीट तपासणी मोहिमेच्या माध्यमातून मुंबई विभागाच्या तिकीट तपासणी कर्मचाऱ्यांनी स्वतःचेच मागील सर्व विक्रम मोडीत काढले आहेत.(फोटो सौजन्य – AI)

Dharavi News: धारावी पुनर्विकासात वरच्या मजल्यावरील सदनिकाधारकांनाही मिळणार हक्काचे घर; ‘हायर-परचेस’ योजनेचा ऐतिहासिक निर्णय

मध्य रेल्वेच्या माहितीनुसार, मासिक उत्पन्नाची ही आतापर्यंतची सर्वाधिक नोंद असून, एप्रिल २०२६ मध्ये मुंबई विभागाच्या तिकीट तपासणी पथकांनी मेल व एक्सप्रेस तसेच उपनगरी गाड्यांमध्ये (एसी लोकलसह) अनियमित प्रवासाच्या २.२७ लाख विनातिकीट प्रवाशांवर दंडात्मक कारवाई करत १६.१३ कोटी रुपये इतका दंड वसूल करण्यात आला.तर, एप्रिल २०२५ मध्ये १.४५ लाख विनातिकीट प्रवाशांवर दंडात्मक कारवाई करत ६.०७ कोटी रुपये दंड वसूल करण्यात आला होता. याचा अर्थ मागील वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी विनातिकीट प्रवाशांमध्ये ५६% वाढ नोंदविण्यात आली असून, महसुलात १६६% इतकी लक्षणीय वाढ नोंदविण्यात आली आहे.

मेल व एक्सप्रेस तसेच उपनगरी गाड्यांमध्ये, विशेषतः द्वितीय श्रेणी डब्यांमध्ये नियमित तिकीट तपासणी मोहिमा राबविण्यात आल्यामुळे एप्रिल २०२६ मध्ये १.५८ लाख प्रकरणे आढळली. तर एप्रिल २०२५ मध्ये ही संख्या १.०५ लाख होती. म्हणजेच ५०% वाढ नोंदविण्यात आली आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये रु. १३.०६ कोटी दंड वसूल करण्यात आला, तर एप्रिल २०२५ मध्ये रु. ५.०३ कोटी दंड वसूल करण्यात आला होता, म्हणजेच १६०% वाढ नोंदविण्यात आली आहे.

वातानुकूलित लोकलमधील कारवाई :

एप्रिल २०२६ दरम्यान वातानुकूलित लोकलमध्ये विनातिकीट व अनियमित तिकिटाची १२,६९८ प्रकरणे आढळली. त्यांच्याकडून ३९.६६ लाख रुपये इतका दंड वसूल करण्यात आला. तर, एप्रिल २०२५ मध्ये १०,४२० प्रकरणे होती. त्यांच्याकडून ३४.३९ लाख रुपये इतका दंड वसूल करण्यात आला. म्हणजेच अनियमित तिकीट प्रवाशांमध्ये २२% वाढ नोंदविण्यात आली असून, महसुलात १५% वाढ नोंदविण्यात आली आहे.

Mumbai: निकृष्ट कामामुळे कोट्यवधी रुपये वितळले! मरोळ चर्च रोडच्या कामाबाबत वॉचडॉग फाऊंडेशनचा तक्रारीचा पाढा

याप्रकरणी मध्य रेल्वेने प्रवाशांना योग्य व वैध तिकीट खरेदी करून जबाबदारीने व सन्मानाने प्रवास करून, गैरसोय व दंड टाळण्याचे आवाहन मध्य रेल्वेने केले आहे.रेल्वे प्रशासन विनातिकीट प्रवासाबाबत शून्य सहनशीलतेचे धोरण कायम ठेवतअसून प्रवाशांना सुरक्षित, सन्मानपूर्वक व सोयीस्कर प्रवास देण्यासाठी कटिबद्ध आहे.सुरक्षित प्रवास करा, जबाबदारीने प्रवास करा, सन्मानाने प्रवास करावा, असे मध्य रेल्वेने म्हटले आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

 

 

Web Title: 2 27 lakh ticketless passengers in april 16 13 crore income from ticket inspection breaking own record from central railway

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 04, 2026 | 12:20 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM