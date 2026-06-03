Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

PM Surya Ghar Free Electricity Scheme: घरगुती वीजबिल होणार शून्य! प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेत महाराष्ट्र ‘टॉपर

Updated On: Jun 03, 2026 | 04:45 PM IST
जाहिरात
सारांश

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: सौरऊर्जा प्रकल्पांच्या तपासणीमध्ये महाराष्ट्राने ६९ हजार प्रकल्पांची तपासणी पूर्ण करून देशात प्रथम क्रमांक मिळविला आहे. उत्तर प्रदेश ६४ हजार, गुजरात ४२ हजार, राजस्थान २७ हजार आणि केरळ १८ हजार प्रकल्पांसह पुढील क्रमांकांवर आहेत.

PM Surya Ghar Free Electricity Scheme

PM Surya Ghar Free Electricity Scheme: घरगुती वीजबिल होणार शून्य! प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेत महाराष्ट्र 'टॉपर

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

PM Surya Ghar Free Electricity Scheme: घरगुती ग्राहकांचे वीजबिल शून्य करण्याच्या प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत महाराष्ट्राने देशात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. २९ मे रोजी देशभरात एका दिवसात विक्रमी १५ हजार घरांवर सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविण्यात आले. त्यापैकी तब्बल ४,७०० घरांवर सौर प्रकल्प उभारून महाराष्ट्राने देशात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे.

या यशाबद्दल केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जामंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी महाराष्ट्राचे अभिनंदन केले असून, ६ लाखांहून अधिक घरांवर सौरऊर्जा प्रकल्प बसविणाऱ्या निवडक राज्यांच्या गटात महाराष्ट्राचा समावेश झाल्याबद्दलही कौतुक केले आहे.

Rohit Pawar News: ही कर्जमाफी नाही, तर कर्जवसुली योजना! कर्जमाफीवर रोहित पवारांचा राज्य सरकारवर घणाघाती आरोप

राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी महावितरणमार्फत केली जात आहे. या योजनेत घरगुती ग्राहकांना छतावर सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविण्यासाठी थेट अनुदान दिले जाते. एक किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी ३० हजार रुपये, दोन किलोवॅटसाठी ६० हजार रुपये आणि तीन किलोवॅटसाठी ७८ हजार रुपये अनुदान मिळते.

अर्ज स्वीकृती, प्रत्यक्ष प्रकल्प उभारणी आणि तपासणीनंतर प्रकल्प सुरू करणे हे या योजनेतील महत्त्वाचे टप्पे आहेत. मे महिन्यात देशभर विशेष अभियान राबविण्यात आले होते. त्यात महाराष्ट्राने आघाडी घेत टॉपर राज्य म्हणून मान मिळविला आहे.

मे महिन्यात योजनेसाठी राज्यातून ४ लाख ४९ हजार अर्ज प्राप्त झाले असून ही देशातील सर्वाधिक संख्या आहे. अर्जांच्या बाबतीत महाराष्ट्रानंतर गुजरात (३ लाख), उत्तर प्रदेश (१ लाख), राजस्थान (४४ हजार) आणि केरळ (३५ हजार) या राज्यांचा क्रमांक लागतो.सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणीमध्ये महाराष्ट्र ५४ हजार प्रकल्पांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या यादीत उत्तर प्रदेश ६४ हजार प्रकल्पांसह पहिल्या, गुजरात ३५ हजार, राजस्थान २६ हजार आणि केरळ २० हजार प्रकल्पांसह 4अनुक्रमे पुढील क्रमांकांवर आहेत.

काँग्रेसमध्ये अंतर्गत धुसफूस! प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या ‘कार्यपद्धतीवर नेते नाराज; हायकमांडकडे धाव घेणार?

६९ हजार प्रकल्प तपासणी

सौरऊर्जा प्रकल्पांच्या तपासणीमध्ये महाराष्ट्राने ६९ हजार प्रकल्पांची तपासणी पूर्ण करून देशात प्रथम क्रमांक मिळविला आहे. उत्तर प्रदेश ६४ हजार, गुजरात ४२ हजार, राजस्थान २७ हजार आणि केरळ १८ हजार प्रकल्पांसह पुढील क्रमांकांवर आहेत. सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्याचे काम नोंदणीकृत कंत्राटदारांमार्फत केले जाते. ग्राहकांना आपल्या पसंतीचा कंत्राटदार निवडण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. कंत्राटदार नोंदणीमध्ये महाराष्ट्र ४१३ नोंदणीकृत कंत्राटदारांसह देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असून उत्तर प्रदेश (७७९), गुजरात (२१०), आसाम (१८१) आणि राजस्थान (१७७) ही अन्य प्रमुख राज्ये आहेत.

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेत महाराष्ट्राची कामगिरी :

मे महिन्यात प्राप्त अर्ज : ४.४९ लाख (देशात प्रथम)
बसविलेले सौर प्रकल्प : ५४ हजार (देशात द्वितीय)
तपासणी पूर्ण प्रकल्प : ६९ हजार (देशात प्रथम)
नोंदणीकृत कंत्राटदार : ४१३ (देशात द्वितीय)
२९ मे रोजी एका दिवसात बसविलेले प्रकल्प : ४,७०० (देशात प्रथम)
३ किलोवॅट सौर प्रकल्पासाठी अनुदान : ७८ हजार रुपये
६ लाखांहून अधिक घरांवर सौर प्रकल्प बसविणाऱ्या राज्यांच्या गटात महाराष्ट्राचा समावेश.

 

Web Title: Pm surya ghar free electricity scheme maharashtra leads nationwide campaign

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 03, 2026 | 04:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Share Market Crash : शेअर बाजारात मोठी घसरण; Sensex 304 अंशांनी कोसळला, IT शेअर्सना मोठा फटका
1

Share Market Crash : शेअर बाजारात मोठी घसरण; Sensex 304 अंशांनी कोसळला, IT शेअर्सना मोठा फटका

Post Office Savings Scheme : ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुवर्णसंधी! पोस्ट ऑफिसच्या ‘या’ योजनेतून दरमहा मिळवा २० हजारांहून अधिक कमाई
2

Post Office Savings Scheme : ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुवर्णसंधी! पोस्ट ऑफिसच्या ‘या’ योजनेतून दरमहा मिळवा २० हजारांहून अधिक कमाई

‘भारतात गुंतवणूक करण्यास इच्छूक नाही जगातील कोणताही देश’, अर्थतज्ज्ञ सुरजीत भल्ला यांचं धक्कादायक विधान
3

‘भारतात गुंतवणूक करण्यास इच्छूक नाही जगातील कोणताही देश’, अर्थतज्ज्ञ सुरजीत भल्ला यांचं धक्कादायक विधान

Rohit Pawar News: ही कर्जमाफी नाही, तर कर्जवसुली योजना! कर्जमाफीवर रोहित पवारांचा राज्य सरकारवर घणाघाती आरोप
4

Rohit Pawar News: ही कर्जमाफी नाही, तर कर्जवसुली योजना! कर्जमाफीवर रोहित पवारांचा राज्य सरकारवर घणाघाती आरोप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
RRB Jobs 2026: आरआरबी एनटीपीसी युजी परीक्षा शहर माहिती पत्रक मोबाईलवर कसे डाउनलोड करावे? जाणून घ्या सोपी पद्धत….

RRB Jobs 2026: आरआरबी एनटीपीसी युजी परीक्षा शहर माहिती पत्रक मोबाईलवर कसे डाउनलोड करावे? जाणून घ्या सोपी पद्धत….

Jun 03, 2026 | 05:10 PM
Karnataka Politics: कर्नाटकात नव्या राजकीय पर्वाची सुरुवात! डी. के. शिवकुमार यांनी घेतली मुख्यमंत्रिपदाची शपथ

Karnataka Politics: कर्नाटकात नव्या राजकीय पर्वाची सुरुवात! डी. के. शिवकुमार यांनी घेतली मुख्यमंत्रिपदाची शपथ

Jun 03, 2026 | 05:08 PM
India Rain Alert: रात्र वादळ-वाऱ्यांची आहे! 24 तासांमध्ये मान्सून केरळमध्ये; ‘या’ राज्यांमध्ये मुसळधार

India Rain Alert: रात्र वादळ-वाऱ्यांची आहे! 24 तासांमध्ये मान्सून केरळमध्ये; ‘या’ राज्यांमध्ये मुसळधार

Jun 03, 2026 | 05:08 PM
Mumbai News: मुंबईच्या 7 तलावांत केवळ 45 दिवसांचा पाणीसाठा; IMD च्या अंदाजाने BMC ची चिंता वाढली

Mumbai News: मुंबईच्या 7 तलावांत केवळ 45 दिवसांचा पाणीसाठा; IMD च्या अंदाजाने BMC ची चिंता वाढली

Jun 03, 2026 | 04:48 PM
Harmanpreet Kaur: हरमनप्रीतचा धमाका! महिला क्रिकेटच्या इतिहासात कोरलं सुवर्ण अक्षरात नाव; केला ‘हा’ विक्रम

Harmanpreet Kaur: हरमनप्रीतचा धमाका! महिला क्रिकेटच्या इतिहासात कोरलं सुवर्ण अक्षरात नाव; केला ‘हा’ विक्रम

Jun 03, 2026 | 04:46 PM
PM Surya Ghar Free Electricity Scheme: घरगुती वीजबिल होणार शून्य! प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेत महाराष्ट्र ‘टॉपर

PM Surya Ghar Free Electricity Scheme: घरगुती वीजबिल होणार शून्य! प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेत महाराष्ट्र ‘टॉपर

Jun 03, 2026 | 04:45 PM
जिल्हाधिकारी संतोष पाटील थेट दुर्गम गावात मुक्कामाला! वाईच्या उळुंब गावी भरला ‘लोकदरबार’; VIP संस्कृतीला फाटा देत पत्रावळीवर जेवण

जिल्हाधिकारी संतोष पाटील थेट दुर्गम गावात मुक्कामाला! वाईच्या उळुंब गावी भरला ‘लोकदरबार’; VIP संस्कृतीला फाटा देत पत्रावळीवर जेवण

Jun 03, 2026 | 04:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
Sangli News : कोर्टात केस असतानाही मशिदींवर बुलडोझर कसा चालवला?

Sangli News : कोर्टात केस असतानाही मशिदींवर बुलडोझर कसा चालवला?

Jun 03, 2026 | 03:16 PM
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM