‘या’ ऑटो कंपनीला फेब्रुवारीचा महिना पावला! विक्रीत थेट 23 टक्क्यांची वाढ, एकूण विक्री…

निसान ही देशातील आघाडीची ऑटो कंपनी आहे. नुकतेच कंपनीने त्यांच्या फेब्रुवारी 2026 मधील विक्रीचा अहवाल सादर केला आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: Mar 04, 2026 | 07:04 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

  • फेब्रुवारी 2026 मध्ये निसानच्या वाहनांना चांगली मागणी
  • विक्रीत 23 टक्क्यांची वाढ
  • एकूण 10,565 वाहनांची विक्री
भारतीय ऑटो बाजारात अनेक वाहन उत्पादक कंपन्या आहेत, ज्या बेस्ट कार ऑफर करत असतात. अशीच एक कंपनी म्हणजे Nissan Motors. नुकतेच कंपनीने त्यांच्या फेब्रुवारी 2026 मधील सेल्स रिपोर्ट सादर केला आहे. चला याबद्दल जाणून घेऊयात.

Nissan Motor India ने फेब्रुवारी 2026 मधील विक्रीचे आकडे जाहीर केले असून कंपनीने एकूण 10,565 वाहनांची विक्री नोंदवली आहे. ही कामगिरी वार्षिक स्तरावर सुमारे 23 टक्क्यांनी वाढलेली आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत स्थिर मागणी आणि निर्यातीतील मजबूत कामगिरीमुळे ही वाढ साध्य झाल्याचे कंपनीने सांगितले.

Black vs White Car: उन्हात कोणत्या रंगाची कार तव्यासारखी तापते? खरेदी करण्याआधी जाणून घ्या

कंपनीच्या माहितीनुसार, फेब्रुवारी 2026 मध्ये 2,230 वाहनांची देशांतर्गत होलसेल विक्री झाली. त्याचवेळी 8,335 वाहनांची निर्यात करण्यात आली. निर्यात आणि देशांतर्गत विक्री या दोन्ही घटकांमुळे कंपनीच्या एकूण विक्रीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.

दरम्यान, नुकतीच सादर करण्यात आलेली Nissan Gravite या नव्या एमपीव्हीला ग्राहकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असून 1 मार्च 2026 पासून देशभरात तिच्या डिलिव्हरीला सुरुवात करण्यात आली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात या वाहनाचे अधिकृत अनावरण करण्यात आले होते. कंपनीच्या मते, या मॉडेलमुळे भारतातील वाढीच्या पुढील टप्प्याला चालना मिळणार आहे.

या संदर्भात Saurabh Vatsa म्हणाले की, फेब्रुवारी महिना निसानसाठी भारतात महत्त्वाचा ठरला आहे. देशांतर्गत बाजारातील स्थिर मागणी आणि निर्यातीतील सातत्यपूर्ण वाढ यामुळे निसानच्या जागतिक व्यवसायात भारताचे धोरणात्मक महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. तसेच नवीन Nissan Gravite ला ग्राहक, विक्रेते आणि भागीदारांकडून उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Citroen Basalt Vs Kia Syros: फीचर्स, इंजिन आणि किमतीत कोणती कार सर्वात पुढे? जाणून घ्या बेस्ट डील

मार्चपासून या वाहनाची डिलिव्हरी सुरू झाल्यामुळे येत्या काही महिन्यांत कंपनीच्या पोर्टफोलिओला आणखी वेग मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. भारतात ग्राहकांना अधिक चांगला अनुभव देणे, नेटवर्कचा विस्तार करणे आणि सातत्यपूर्ण वाढ साध्य करणे यावर कंपनीचे लक्ष राहणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

कंपनीच्या मते, मजबूत उत्पादन पोर्टफोलिओ, निर्यातीतील वाढती मागणी आणि देशभरात वाढत असलेले डीलर नेटवर्क यामुळे भारतातील निसानच्या व्यवसायाला नवे बळ मिळत आहे. विशेषतः Nissan Magnite या एसयूव्हीची सातत्यपूर्ण लोकप्रियता आणि नव्या Nissan Gravite ला मिळालेला प्रतिसाद यामुळे कंपनीची वाढ कायम राहण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

Published On: Mar 04, 2026 | 07:04 PM

