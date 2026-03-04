Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
SA vs NZ Semi Final Live: सेमीफायनलचा थरार सुरु! न्यूझीलंडच्या पदरी नाणेफेक; दक्षिण आफ्रिकेला फलंदाजीसाठी केले आमंत्रित

पहिला उपांत्य सामना आज दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड यांच्यात कोलकाता येथील ईडन गार्डन्स येथे खेळला जाईल. जिंकणारा संघ थेट अंतिम फेरीत पोहोचेल.

Updated On: Mar 04, 2026 | 06:54 PM
न्यूझीलंडच्या पदरी नाणेफेक (Photo Credit- X)

न्यूझीलंडच्या पदरी नाणेफेक (Photo Credit- X)

South africa national cricket team vs New zealand national cricket team: टी-२० विश्वचषक २०२६ चा पहिला उपांत्य सामना आज दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड (SA vs NZ) यांच्यात कोलकाता येथील ईडन गार्डन्स येथे खेळला जाईल. जिंकणारा संघ थेट अंतिम फेरीत पोहोचेल, तर दुसऱ्या संघाचा प्रवास तिथेच संपेल. दरम्यान, न्यूझीलंडने टाॅस जिंकून दक्षिण आफ्रिकेला गोलंदाजीसाठी अंमत्रित केले आहे. न्यूझीलंडच्या संघात एक बदल आहे. जिमी नीशमचे पुनरागमन. ईश सोधी आजच्या सामन्यात खेळत नाहीये. दक्षिण आफ्रिकेने तीन बदल केले आहेत. कागिसो रबाडा, मार्को यान्सन आणि केशव महाराज परतले आहेत.

दोन्ही संघांची प्लेइंग ११

दक्षिण आफ्रिका: एडेन मार्कराम (कर्णधार), क्विंटन डी कॉक (यष्टीरक्षक), रायन रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रुईस, डेव्हिड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जॅन्सन, कॉर्बिन बॉश, कागिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी.

न्यूझीलंड: टिम सेफर्ट (यष्टीरक्षक), फिन अॅलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चॅपमन, डॅरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल सँटनर (कर्णधार), कोल मॅककोंची, मॅट हेन्री, लॉकी फर्ग्युसन.

IND Vs ENG : अभिषेक शर्मा सेमीफायनलमध्ये खेळणार की नाही? कोच मोर्ने मोर्केल यांनी दिले संकेत, मग संजू सॅमसनचं काय?

दक्षिण आफ्रिकेची ‘विजयरथ’ कायम राखण्याची धडपड

या विश्वचषकात दक्षिण आफ्रिका हा एकमेव असा संघ आहे ज्याने साखळी फेरीपासून सुपर-८ पर्यंत एकही सामना गमावलेला नाही. सलग विजय मिळवत त्यांनी पाचव्यांदा टी-२० विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत धडक मारली आहे. कर्णधार एडेन मार्करम सध्या तुफान फॉर्ममध्ये असून त्याने ७ सामन्यांत १७५ च्या स्ट्राईक रेटने २६८ धावा कुटल्या आहेत. त्याला रयान रिकेल्टन (२२८ धावा) आणि अनुभवी क्विंटन डी कॉक (१७१ धावा) यांची उत्तम साथ लाभत आहे.लुंगी एनगिडीने ६ सामन्यांत १२ बळी घेत प्रतिस्पर्धी संघांना जेरीस आणले आहे, तर कॉर्बिन बॉशने ११ बळी घेतले आहेत. फिरकीपटू केशव महाराज देखील मधल्या षटकांत प्रभावी ठरत आहे.

न्यूझीलंडची ‘नॉकआउट’ मधील रणनीती

दुसरीकडे, न्यूझीलंडचा सुपर-८ मधील प्रवास संमिश्र राहिला. पाकिस्तानविरुद्धचा त्यांचा सामना पावसामुळे रद्द झाला होता, तर इंग्लंडकडून त्यांना पराभव पत्करावा लागला होता. असे असले तरी नॉकआउट सामन्यांमध्ये न्यूझीलंडचा संघ नेहमीच धोकादायक मानला जातो. सलामीवीर टिम सीफर्टने ६ सामन्यांत २१६ धावा करत संघाला आक्रमक सुरुवात करून दिली आहे. अष्टपैलू रचिन रवींद्रने बॅट आणि बॉल दोन्हीने चमक दाखवली असून त्याने ११५ धावांसह ९ बळीही टिपले आहेत.

IND Vs ENG सेमीफायनलच्या पीचवरुन हेड कोच झाले ‘गंभीर’, क्युरेटरवरुन नाराजी? नक्की काय घडला प्रकार?

Published On: Mar 04, 2026 | 06:43 PM

