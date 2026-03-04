“सनई चौघडे” मध्ये राज हंचनाळेची दमदार एन्ट्री; ‘जय खानोलकर’च्या भूमिकेत घालणार धुमाकूळ

सनई चौघडे या झी मराठीवरील नव्या मालिकेत अभिनेता राज हंचनाळे दमदार आणि स्टायलिश नायकाच्या भूमिकेत प्रेक्षकांसमोर येत आहे. ‘जय खानोलकर’ ही त्याची व्यक्तिरेखा कणखर, शिस्तप्रिय आणि तितकीच भावनिक आहे. स्वभावाने रागीट आणि ॲटिट्युड असलेला जय मनाने मात्र अत्यंत हळवा आहे. त्याच्या आयुष्यात फक्त तीन स्त्रियांना विशेष स्थान आहे. आजी, आई आणि बहीण. स्वतःच्या कष्टाने शून्यातून विश्व उभं करणारा जय कामावर लक्ष केंद्रित करणारा, स्पष्टवक्ता आणि आत्मविश्वासी अशी भूमिका अभिनेत्याने साकारली आहे. त्याच्या आयुष्यातील अनेक गुपितं मालिकेच्या प्रवासात हळूहळू उलगडणार आहेत.
या भूमिकेसाठी निवड होण्याबाबत अभिनेता राज म्हणाला, ‘या भूमिकेसाठी माझी निवड झाली म्हणजे मला प्रॉडक्शन हाऊसमधून ऑडिशनसाठी कॉल आला. हे ऐकून मला खूप उत्सुकता वाटली. मला तिने सांगितलं की राजू सावंत डीरेक्टर आणि प्रोड्युसर आहे आणि ही आमच्या प्रोडक्शन ची पहिली सिरीयल आहे आणि प्लस ती झी मराठीवर आहे, सो हे कॉम्बिनेशन… एकदम भन्नाट वाटलं. मी पहिलं ऑडिशन घरातून पाठवलं आणि ते सगळ्यांना आवडलं. त्यानंतर मला सेटवर तीन-चार राऊंडसाठी बोलावण्यात आलं सह कलाकारानं सोबत ऑडिशनसाठी.’
अभिनेता पुढे म्हणाला, ‘माझ्यासाठी हा वेगळा अनुभव होता, कारण या आधी साधारण एक-दोन ऑडिशनमध्ये माझी निवड होत असे, या भूमिकेसाठी मात्र चार-पाच ऑडिशन झाले. तेव्हा थोडे प्रश्न मनात आले, पण आता मागे वळून पाहताना वाटतं की योग्य कलाकार निवडण्यासाठी त्यांनी काटेकोर प्रयत्न केले. त्या प्रक्रियेचा भाग होण्याचा मला आनंद आहे.’
जय खानोलकर ही प्रभावी व्यक्तिमत्त्वाची भूमिका असल्याने राजने बॉडी लँग्वेज, स्वॅग, ॲटिट्युड आणि स्टाईल यावर विशेष मेहनत घेतली आहे. मेहनतीने उभं केलेलं साम्राज्य सांभाळणारा जय रुबाबदार आणि अधिकारपूर्ण दिसणं आवश्यक असल्याने दिग्दर्शकांसोबत चर्चा करून त्याने व्यक्तिरेखा अधिक परिपूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कठोर वाटणाऱ्या जयच्या मनातील प्रेमळ बाजूही प्रेक्षकांसमोर आणणं तितकंच महत्त्वाचं असल्याचं अभिनेत्याने सांगितलं आहे.
मालिकेच्या प्रोमोला उत्तम प्रतिसाद मिळाला असून “स्वामींची इच्छा” हा संवाद आणि “भिऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे” हे वाक्य प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरले आहे. जय खानोलकरच्या रूपात राज हंचनाळे एक नवा, स्टायलिश आणि भावनिक नायक घेऊन येत आहे. मेहनत, शिस्त आणि भावनांचा संगम असलेली ही व्यक्तिरेखा नक्कीच प्रेक्षकांच्या मनात घर करेल. ‘सनई चौघडे’ १६ मार्चपासून दररोज रात्री ८.३० वाजता झी मराठीवर प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.