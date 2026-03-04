Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
US Iran War : इराणला मोठा दणका! भारताच्या दारात विनाशकारी वॉरशिप ‘नेस्तनाबूत’; अमेरिकेने केला गेम?

US Iran War : मध्यपूर्वेतील युद्ध आता दक्षिण आशियाच्या दरवाज्यात येऊन पोहचेल आहे. अमेरिकेने इराणच्या श्रीलंकेच्या समुद्रातील युद्धनौका उद्ध्वस्त केली आहे. यामुळे भारताच्या शेजारीही युद्ध पेटण्याची शक्यात आहे.

Updated On: Mar 04, 2026 | 03:56 PM
US Iran War Iran's warship IRIS Dena sinking near Sri Lanka’s southern coast India

US Iran War : इराणला मोठा दणका! भारताच्या दारात विनाशकारी वॉरशिप 'नेस्तनाबूत'; अमेरिकेने केला गेम? (फोटो सौजन्य: एआय जनरेटेड)

  • इराणचा गेम ओव्हर
  • भारताच्या शेजारी इराणची IRIS Dena समुद्रात बुडाली
  • अमेरिकेने केला प्रहार
US Iran War News in Marathi : तेहरान/वॉशिंग्टन : मध्यपूर्वेतील युद्धाची आग आता दक्षिण आशियाच्या दिशेने वळत आहे. अमेरिका (America) आणि इराणमध्ये गेल्या चार दिवसांपासून संघर्ष सुरु आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारताच्या शेजारी श्रीलंकेच्या समुद्रात इराणचा मोठा गेम झाला आहे. इराणची विनाशकारी युद्धनौका समुद्रात बुडाली आहे. यामुळे संपूर्ण जगभरात खळबळ उडाली असून हा इराणला दक्षिण आशियात मोठा झटका मानला जात आहे.

Israel Iran War : इराणच्या नव्या सर्वोच्च नेत्याचं काउंटडाऊन सुरु? इस्रायलच्या ‘हिट लिस्ट’वर आता मोजतबा खामेनेई, जगात खळबळ

मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवारी(04 मार्च 2026) इराण(Iran) ची विनाशकारी युद्धनौका IRIS Dena श्रीलंकेच्या सागरी हद्दीत बुडाली आहे. या घटनेची श्रीलंकेच्या नौदलाने पुष्टी केली आहे. तसेच  एका मोठ्या बचाव मोहिमेनंतर 30 नाविकांना वाचवण्याच यश आले असल्याचे श्रीलंकेने म्हटले आहे.

नेमकं काय घडलं?

श्रीलंकेचे परराष्ट्र मंत्री विजिथा हेराथ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी (04 मार्च 2026) पहाटे पाचच्या सुमारास IRIS Dena या जहाजाकडून त्यांना आपत्कालीन संदेश मिळाला होता. हे जहाज श्रीलंकेच्या दक्षिणेकडे गाले बंदापासून 40 नॉटिकल मैल अंतरावर बुडाले असल्याचे म्हटले आहे. माहिती मिळताच श्रीलंकेची दोन बचाव जहाचजे आणि हवाई दलाचे एक विमान तातडीने दाखल झाले होते. जहाजावर एकूण 180 कर्मचारी होती, यातील 30 जणांनाच वाचवण्यात यश आले असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

अमेरिकेने केला हल्ला?

ही घटना अशा वेळी घडली आहे. जेव्हा अमेरिकेने इराणचे 17 जहाजे समुद्रात गाडल्याचा दावा केला आहे. अमेरिका-इस्रायलने इराणविरोधात ऑपरेशन एपिक फ्युरी सुरु केले होते. अमेरिकन सेंट्रल कमांडचे कमांडर अॅडमिरल ब्रॅड कूपर यांनी अमेरिकेच्या नौदलाने इराणची 17 जहाजे आणि 1 पाणबुडी समुद्रात गाडली असल्याचा दावा केला आहे. यामुळे अमेरिका-इस्रायल या हल्ल्याला कारणीभूत असल्याचे म्हटले जात आहे. परंतु अद्याप जहाज बुडण्याचे अधिकृत कारण समोर आलेले नाही.

इराणनेही केला अमेरिकेचा गेम

याच वेळी इराणने देखील अमेरिकेवर मोठा प्रहार केला आहे. इराणने मध्य आखाती देशांमध्ये अमेरिकेची लष्करी तळे उद्ध्वस्त केली आहेत. इराणने 500 हून अधिक क्षेपणास्त्रे, 2000 हून अधिक ड्रोन्स डागले आहेत. बहरीन, कुवेत, कतार येथील लष्करी तळे नष्ट केली आहेत. याशिवाय कतारमधील सर्वात शक्तीशाली डिफेन्स रडारही नष्ट केले आहे. यामुळे हे युद्ध अधिक भडकले आहे.

जागतिक स्तरावर परिणाम

सध्या या युद्धाचा जागतिक स्तरावर गंभीर परिणाम होत आहे. होमुर्झ सामुद्रधुनी बंद असल्याने तेल व्यापार थांबला आहे. ज्यामुळे जागतिक तेलाच्या किमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. याचा भारतावरही परिणाम होत आहे. अनेक भारतीय आखाती देशांमध्ये अडकले आहेत. तसेच आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक सेवा विस्कळीत झाल्यानेही मोठा गोंधळ उडाला आहे.

Iran US War : ५०० क्षेपणास्त्र, शेकडो ड्रोन्स… तरीही अमेरिकेचे नुकसान शून्य? उलट इराणची १७ जहाजे गाडली समुद्रात; ट्रम्प यांचा दावा

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: भारताच्या शेजारी इराणचे कोणती आणि कुठे बुडाली युद्धनौका?

    Ans: भारताच्या शेजारी इराणची विनाशकारी युद्धनौका IRIS Dena श्रीलंकेच्या सागरी हद्दीत गाले बंदापासून 40 नॉटिकल मैल अंतरावर बुडाले असल्याचे वृत्त आहे.

  • Que: इराणच्या विनाशकारी युद्धनौका बुडण्यात अमेरिकेचा हात आहे का?

    Ans: सध्या इराणची विनाशकारी युद्धनौका IRIS Dena चे समुद्रात बुडण्यामागचे अधिकृत कारण स्पष्ट नाही. परंतु ही घटना अशा वेळी घडली आहे जेव्हा अमेरिकेने इराणची 17 युद्ध जहाजे आणि 1 पाणबुजी समुद्रात गाडली असल्याचा दावा केला आहे.

Published On: Mar 04, 2026 | 03:54 PM

