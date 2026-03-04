Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Gautam Gambhir Lashes Out At Pitch Curator Over Semi Final Pitch Know What Caused Uproar Inida Vs England Semi Final T20 World Cup 2026

IND Vs ENG सेमीफायनलच्या पीचवरुन हेड कोच झाले ‘गंभीर’, क्युरेटरवरुन नाराजी? नक्की काय घडला प्रकार?

भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील उपांत्य सामना गुरुवार, 5 मार्च रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. या खेळपट्टीची पहिली झलक समोर आली आहे, जी वादाचं खरं कारण ठरली.

Updated On: Mar 04, 2026 | 06:05 PM
(फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)

(फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • टीम इंडियासाठी इंग्लंड एक मोठे आव्हान
  • गौतम गंभीर आणि क्यूरेटरमध्ये खडाजंगी?
  • इंग्लंडचे आव्हान आणि आयपीएलचा अनुभव
Gautam Gambhir lashes out: क्रिकेटमध्ये विविध गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात. त्यात खेळपट्टी महत्त्वाची भूमिका बजावते. म्हणूनच कोणत्याही मोठ्या सामन्यापूर्वी महत्त्वाचं काम म्हणजे तिची तपासणी. बऱ्याचवेळा सामन्याच्यापूर्वी तिची अनेकदा तपासली केली जाते.  T20 World Cup 2026चा दुसरी सेमीफायनल मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. सेमीफायनलचा सामना हायवोल्टेज आहे. पण त्याचबरोबर चर्चेत आहे वानखेडेची खेळपट्टी. भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील उपांत्य सामना गुरुवार, 5 मार्च रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. या खेळपट्टीची पहिली झलक समोर आली आहे, जी वादाचं खरं कारण ठरली.

पाकने बदलली टीम, बाबर-आयूबला दाखवला बाहेरचा रस्ता; बांग्लादेश विरुद्धच्या सीरीजमध्ये 6 नवीन खेळाडूंना एन्ट्री

इंग्लंडचा संघ भारतासाठी मोठे आव्हान

इंग्लंडचा संघ भारतासाठी एक मोठे आव्हान ठरू शकतो. वानखेडेची खेळपट्टी सामान्यतः फलंदाजांसाठी अनुकूल असली तरी, जर खेळपट्टीवर हिरवे गवत असेल तर वेगवान गोलंदाजांना येथे काही मदत मिळू शकते. इंग्लंडच्या संघात अनेक मजबूत खेळाडू आहेत आणि ते येथे बऱ्याच काळापासून IPLमध्ये खेळत आहेत. म्हणूनच, त्यांना परिस्थितीची चांगली जाण आहे. म्हणूनच इंग्लंडचा संघ भारतासाठी एक महत्त्वाचे आव्हान ठरू शकतो.सोशल मीडियावर वानखेडेच्या खेळपट्टीचा एक फोटो प्रचंड व्हायरल होत आहे. या फोटोमध्ये खेळपट्टीवर दाट हिरवे गवत दिसत आहे. सामान्यतः वानखेडेची खेळपट्टी फलंदाजांसाठी नंदनवन मानली जाते, मात्र त्यावर गवत असल्यास वेगवान गोलंदाजांना मोठी मदत मिळते.

धोका काय?

इंग्लंडकडे जोफ्रा आर्चर आणि मार्क वूड सारखे ताशी 150 किमी वेगाने गोलंदाजी करणारे गोलंदाज आहेत. अशा खेळपट्टीवर इंग्लंडचे वेगवान गोलंदाज भारतीय फलंदाजांसाठी कर्दनकाळ ठरू शकतात, ही भीती व्यक्त केली जात आहे.

गौतम गंभीर आणि क्यूरेटरमध्ये खडाजंगी?

मंगळवारी भारतीय संघाने सराव सत्रात भाग घेतला. यावेळी मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी खेळपट्टीची अत्यंत बारकाईने पाहणी केली. व्हायरल फोटोंमध्ये गंभीर खेळपट्टीच्या क्यूरेटरशी चर्चा करताना प्रचंड नाराज आणि गंभीर मुद्रेत दिसत होते.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, गंभीरला अपेक्षित असलेली खेळपट्टी आणि प्रत्यक्ष समोर असलेली खेळपट्टी यात मोठी तफावत असल्याने त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. भारत या सामन्यात फिरकीपटूंच्या जोरावर इंग्लंडला रोखण्याची रणनीती आखत असावा, पण गवतामुळे ही रणनीती उलटण्याची शक्यता आहे.

इंग्लंडचे आव्हान आणि IPLचा अनुभव

इंग्लंडचा संघ भारतासाठी नेहमीच कठीण आव्हान राहिला आहे. विशेष म्हणजे इंग्लंडचे बहुतांश खेळाडू आयपीएलमध्ये खेळत असल्यामुळे त्यांना वानखेडेच्या वातावरणाची आणि बाऊन्सची चांगली जाण आहे. जर खेळपट्टी वेगवान गोलंदाजांना साथ देणारी असेल, तर इंग्लंडचा संघ अधिक घातक ठरू शकतो.

खेळपट्टी बदलणार का?

सामन्याला अजून काही तास शिल्लक असल्याने, या खेळपट्टीवरील गवत कापले जाणार की ती ‘शेव्ड’ (Shaved) केली जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आयसीसीच्या नियमानुसार बाद फेरीच्या सामन्यांसाठी खेळपट्टीचे स्वरूप दोन्ही संघांसाठी पूरक असावे लागते, मात्र यजमान संघ नेहमीच आपल्या जमेच्या बाजू लक्षात घेऊन खेळपट्टीची मागणी करत असतो. गौतम गंभीरची ही ‘किचकिच’ टीम इंडियाला विजयापर्यंत नेणार की इंग्लंड या हिरव्या खेळपट्टीचा फायदा उठवून भारताचे विश्वचषकाचे स्वप्न भंग करणार, हे 5 मार्चलाच स्पष्ट होईल.

बाप्पा पावणार? सेमीफायनलपूर्वी Team Indiaचे खेळाडू सिद्धीविनायकाच्या चरणी, पाहा VIDEO

Web Title: Gautam gambhir lashes out at pitch curator over semi final pitch know what caused uproar inida vs england semi final t20 world cup 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 04, 2026 | 06:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पाकने बदलली टीम, बाबर-आयूबला दाखवला बाहेरचा रस्ता; बांग्लादेश विरुद्धच्या सीरीजमध्ये 6 नवीन खेळाडूंना एन्ट्री
1

पाकने बदलली टीम, बाबर-आयूबला दाखवला बाहेरचा रस्ता; बांग्लादेश विरुद्धच्या सीरीजमध्ये 6 नवीन खेळाडूंना एन्ट्री

बाप्पा पावणार? सेमीफायनलपूर्वी Team Indiaचे खेळाडू सिद्धीविनायकाच्या चरणी, पाहा VIDEO
2

बाप्पा पावणार? सेमीफायनलपूर्वी Team Indiaचे खेळाडू सिद्धीविनायकाच्या चरणी, पाहा VIDEO

काय सांगता! US-Iran तणावामुळे IND Vs ENG T20 World Cup 2026 सेमी फायनल मॅच होणार रद्द? वाचा मोठी अपडेट
3

काय सांगता! US-Iran तणावामुळे IND Vs ENG T20 World Cup 2026 सेमी फायनल मॅच होणार रद्द? वाचा मोठी अपडेट

IND vs ENG Semi Final: इंग्लंडच्या कर्णधाराची सेमीफायनलपूर्वी ‘गर्जना’, भारतीय संघाला कडक शब्दात दिला इशारा
4

IND vs ENG Semi Final: इंग्लंडच्या कर्णधाराची सेमीफायनलपूर्वी ‘गर्जना’, भारतीय संघाला कडक शब्दात दिला इशारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND Vs ENG सेमीफायनलच्या पीचवरुन हेड कोच झाले ‘गंभीर’, क्युरेटरवरुन नाराजी? नक्की काय घडला प्रकार?

IND Vs ENG सेमीफायनलच्या पीचवरुन हेड कोच झाले ‘गंभीर’, क्युरेटरवरुन नाराजी? नक्की काय घडला प्रकार?

Mar 04, 2026 | 06:05 PM
Iran and Bollywood A Unique Story – इराण आणि बॉलिवूड : संस्कृती, कला आणि नात्यांची अनोखी कहाणी

Iran and Bollywood A Unique Story – इराण आणि बॉलिवूड : संस्कृती, कला आणि नात्यांची अनोखी कहाणी

Mar 04, 2026 | 06:03 PM
पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदांवर लवकरच पदभरती; बेरोजगारांसाठी सुवर्णसंधी

पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदांवर लवकरच पदभरती; बेरोजगारांसाठी सुवर्णसंधी

Mar 04, 2026 | 06:02 PM
जागतिक युद्धाच्या सावटाखाली भारताचा मोठा निर्णय! रशियासोबत मोठा संरक्षण करार शक्य; शत्रूची धडधड वाढली

जागतिक युद्धाच्या सावटाखाली भारताचा मोठा निर्णय! रशियासोबत मोठा संरक्षण करार शक्य; शत्रूची धडधड वाढली

Mar 04, 2026 | 05:58 PM
World War 3 : मानवाने रचला त्यांच्याच समाप्तीचा चक्रव्यूह; विनाशकारी युद्धातून सर्वच देशांवर मरणाची छाया

World War 3 : मानवाने रचला त्यांच्याच समाप्तीचा चक्रव्यूह; विनाशकारी युद्धातून सर्वच देशांवर मरणाची छाया

Mar 04, 2026 | 05:47 PM
Satara News : वाईत ‘पारदर्शक कारभार’ की कागदोपत्री स्वच्छता? ब्राह्मणशाहीत गटारे तुंबून रस्त्यावर सांडपाणी

Satara News : वाईत ‘पारदर्शक कारभार’ की कागदोपत्री स्वच्छता? ब्राह्मणशाहीत गटारे तुंबून रस्त्यावर सांडपाणी

Mar 04, 2026 | 05:45 PM
पोलिसांच्या वर्दीत पूजा सावंतचा जबरदस्त अंदाज! करारी पोलिस अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत करणार राडा

पोलिसांच्या वर्दीत पूजा सावंतचा जबरदस्त अंदाज! करारी पोलिस अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत करणार राडा

Mar 04, 2026 | 05:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM