2025 वर्षात भारतीय क्रिकेटने काय कमावलं अन् काय गमावलं? पुरुष संघाचा कसोटीमध्ये संघर्ष तर महिला संघाने पटकावले विश्वविजेपद 

२०२५ हे वर्ष सरायला अवघा एक दिवस बाकी आहे. या वर्षात भारतीय पुरुष क्रिकेट संघ आणि भारतीय महिला क्रिकेट संघाची कामगिरी समिश्र राहिली. भारतीय महिला संघाने विश्वचषक जिंकून इतिहास रचला आहे.

Updated On: Dec 30, 2025 | 02:34 PM
What did Indian cricket gain and lose in the year 2025? The men's team struggled in Test cricket, while the women's team won the World Championship title.

2025 वर्षात भारतीय क्रिकेटची कामगिरी(फोटो-सोशल मीडिया)

Indian cricket performance in the year 2025 : भारतीय क्रिकेटसाठी २०२५ ही वर्ष समिश्र राहिले आहे. भारतीय महिला क्रिकेट संघाने २०२५ मध्ये एकदिवसीय विश्वचषक जिंकून आयसीसी ट्रॉफीची दीर्घ प्रतीक्षा संपवली, परंतु भारतीय पुरुष संघाने कसोटी क्रिकेटमध्ये संघर्ष केला, मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमधील यशावर सावली टाकली. भारताच्या पुरुष आणि महिला संघांनी २०२५ मध्ये जागतिक स्पर्धांमध्ये वर्चस्व गाजवले. पुरुष संघाने चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि आशिया कप (टी२०) जिंकला, तर महिला संघाने पहिल्यांदाच ५० षटकांचा विश्वचषक जिंकला. पण पुरुषांच्या कसोटी सामन्यात, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या ०-२ अशा दणदणीत कसोटी पराभवाने मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरच्या नेतृत्वाखाली रेड-बॉल फॉरमॅटमध्ये भारताच्या मर्यादा समोर आल्या.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : विश्वचषकासाठी इंग्लंडचा संघ जाहीर, या खेळाडूंना मिळाली जागा! हा 26 वर्षीय करणार संघाचे नेतृत्व

वर्षभर प्रभावी निकाल पाहिल्यानंतर एकाच दोषावर लक्ष केंद्रित का करावे? याचे उत्तर देण्यासाठी, २०२४-२५ च्या बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफीवर एक नजर टाकणे महत्त्वाचे आहे. या मालिकेतील १-३ असा पराभव विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्या कसोटी कारकिर्दीचा शेवट ठरला. शिवाय, गेल्या वर्षीच्या अखेरीस ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात स्टार फिरकी गोलंदाज रविचंद्रन अश्विनने निवृत्तीची घोषणा केली. यामुळे भारतीय संघ काहीसा कमकुवत झाला. रोहित आणि कोहलीच्या एकदिवसीय भविष्याबद्दल चर्चा वर्षभर सुरू राहिल्या. तथापि, दोघांनीही बीसीसीआयच्या देशांतर्गत क्रिकेटच्या आवश्यकतांचा आदर केला आणि ते अद्याप एकदिवसीय स्वरूपातून निवृत्त होण्याच्या मनःस्थितीत नसल्याचे दाखवून दिले. आणखी एक अनुभवी कसोटी खेळाडू, चेतेश्वर पुजारा, यानेही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून औपचारिकपणे निवृत्ती घेतली.

कसोटी क्रिकेटमध्ये भारतीय संघाचा संघर्ष

भारताने नवीन कर्णधार शुभमन गिल आणि उदयोन्मुख खेळाडूंच्या गटासह नवीन जागतिक कसोटी अजिंक्यपद (डब्ल्यूटीसी) चक्रात (२०२५-२७) आपल्या प्रवासाचा पाया रचला आणि आतापर्यंतचे निकाल मिश्रित राहिले आहेत. भारताच्या सुधारित कसोटी संघाने इंग्लंडविरुद्धची पाच सामन्यांची मालिका २-२ अशी बरोबरीत सोडवली, गिलने त्याच्या खेळाने आणि कर्णधारपदाने प्रभावित केले. त्याने ७५.४० च्या सरासरीने ७५४ धावा केल्या, ज्यामध्ये चार शतके समाविष्ट आहेत, जी १९३६-३७ च्या अॅशेसमध्ये कर्णधाराने केलेल्या सर्वाधिक धावांमध्ये डॉन बॅडमन यांच्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. भारत विश्वचषक गुणतालिकेत सहाव्या स्थानावर घसरला आणि २०२६ मध्ये श्रीलंका आणि न्यूझीलंडच्या कठीण दौऱ्यांसह, या फेरीत अंतिम स्थान मिळवणे हे एक दूरचे स्वप्न आहे.

हेही वाचा : दीप्ती शर्मा इतिहास रचण्याच्या मार्गावर, हा पराक्रम आजपर्यंत कोणत्याही महिला क्रिकेटपटूने केला नाही…

महिला क्रिकेटपटूंचे होते वर्ष एक प्रकारे, हे वर्ष महिला क्रिकेटपटूंसाठी एक वर्ष होते. १९ वर्षांखालील संघाने फेब्रुवारीमध्ये आपले टी२० विजेतेपद कायम ठेवले. भारतीय महिला वरिष्ठ संघ नेहमीच जागतिक स्पर्धांमध्ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि इंग्लंडविरुद्ध संघर्ष करत आला आहे. परंतु यावर्षी हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने एकदिवसीय विश्वचषकात ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडचा पराभव केला. त्यांनी अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला हरवून त्यांचे पहिले आयसीसी विजेतेपद जिंकले.

Web Title: Indian mens and womens cricket performance in the year 2025

Published On: Dec 30, 2025 | 02:34 PM

