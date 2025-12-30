Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Yami Gautam Is Impressed By The Dhurandhar Script Makes A Big Revelation About Aditya Dhars Film

‘काश मैं लड़का होती’, Dhurandharच्या स्क्रिप्टवर यामी गौतम फिदा; आदित्य धरच्या चित्रपटाबाबत मोठा खुलासा, म्हणाली…

अभिनेत्री यामी गौतमने अलिकडेच एका मुलाखतीत पती आदित्य धरच्या धुरंधर चित्रपटाबद्दल आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

Updated On: Dec 30, 2025 | 02:50 PM
(फोटो सौजन्य -इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य -इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

सध्या सगळीकडे आदित्य धरत्या धुरंधर चित्रपटाची चर्चा सुरू आहे. धुरंधर चित्रपटाने प्रेक्षकांना मोहित करून टाकले आहे. आदित्य धरची पत्नी, यामी गौतम, देखील या चित्रपटाची चाहती झाली आहे. यामी देखील आदित्यच्या पटकथेचे कौतुक करत राहते आणि त्याबद्दल काही छान गोष्टी सांगते.

निर्मिती सुरू होण्यापूर्वी, यामीने रणवीर चित्रपटात सामील झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. गौतमला आदित्यची धुरंधर स्क्रिप्ट खूप आवडली. एक मुलाखतीत ती म्हणाली “जेव्हा मी त्याची पुढची स्क्रिप्ट वाचली तेव्हा मी त्याला सांगितले की तो त्या खास क्षणांपैकी एक होता जेव्हा मला मुलगा व्हायचे होते. स्क्रिप्ट अद्भुत आहे. हे एक अद्भुत जग आहे.”

ती म्हणाली, “जरी आदित्यने लगेच सांगितले की तो त्याचे वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवन वेगळे ठेवतो. तथापि, मला अशा कोणत्याही अपेक्षा नाहीत. आम्ही आमच्या व्यावसायिक जीवनात त्या मर्यादेचा आदर करतो. मला वाटत नाही की ती सीमा पुसट केली पाहिजे. आम्ही त्याबद्दल अगदी स्पष्ट आहोत.”

‘सगळी भीती आणि दुःख संपले आहे…’, गोविंदा आता लवकरच करणार Comeback; म्हणाला ‘हिरो नंबर वन येत आहे..’

“ही समज सुरुवातीपासूनच होती.”यामी म्हणाली, “जर त्याला वाटत असेल की तो ज्या पात्राचे लेखन करत आहे त्यासाठी दुसरा कोणीतरी चांगला असेल, तर मला त्यावर काही आक्षेप नाही. ही समज सुरुवातीपासूनच होती.” मनोरंजक गोष्ट म्हणजे, आदित्यने “धुरंधर” च्या श्रेयांमध्ये तिचे विशेष आभार मानले.

धुरंधर’ चे २५ व्या दिवसाचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

विक्रमी यश मिळवल्यानंतर, “धुरंधर” आता बॉलीवूडमधील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या चित्रपटांपैकी एक बनला आहे. ‘चौथ्या सोमवारी, ‘धुरंधर’ च्या कलेक्शनमध्ये थोडीशी घट झाली. परंतु, हा चित्रपट अजूनही १० कोटींचा टप्पा ओलांडण्यात यशस्वी झाला आहे. SACNet च्या प्राथमिक अहवालांनुसार, चित्रपटाने सोमवारी, रिलीजच्या २५ व्या दिवशी, भारतात अंदाजे १०.५० कोटी रुपयांची कमाई केली. यासह, चित्रपटाचे एकूण देशांतर्गत कमाईचे कलेक्शन अवघ्या २५ दिवसांत ७०१ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाले आहे, जे आतापर्यंतच्या कोणत्याही बॉलीवूड चित्रपटासाठी सर्वाधिक आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सोमवारी हिंदीमध्ये ‘धुरंधर’ चे एकूण प्रेक्षकसंख्या २१.३९% होती. सकाळचे शो ११.९८% ने सुरू झाले, तर संध्याकाळच्या शोमध्ये सर्वाधिक प्रेक्षकसंख्या २६.६७% होती.

Worldwide Collection: ‘Dhurandhar’ चे जगभरात बॉक्स ऑफिसवर वर्चस्व, आता ‘जवान’ चित्रपटालाही देणार टक्कर

Web Title: Yami gautam is impressed by the dhurandhar script makes a big revelation about aditya dhars film

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 30, 2025 | 02:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शेफाली जरीवालाचा ब्लॅक मॅजिकमुळे मृत्यू? अफवांवर पती पराग त्यागीने केला मोठा खुलासा
1

शेफाली जरीवालाचा ब्लॅक मॅजिकमुळे मृत्यू? अफवांवर पती पराग त्यागीने केला मोठा खुलासा

निक्की तांबोळीला नेमकं झालं तरी काय? अभिनेत्रीने शेअर केली हेल्थ अपडेट, फोटो व्हायरल
2

निक्की तांबोळीला नेमकं झालं तरी काय? अभिनेत्रीने शेअर केली हेल्थ अपडेट, फोटो व्हायरल

मनीषा राणीच्या संघर्षाचा प्रवास, ‘मुंगेर की राणी’ पुस्तकाचे केलं प्रकाशन; म्हणाली, ”पैसे कमावण्यासाठी”
3

मनीषा राणीच्या संघर्षाचा प्रवास, ‘मुंगेर की राणी’ पुस्तकाचे केलं प्रकाशन; म्हणाली, ”पैसे कमावण्यासाठी”

रणवीर सिंह नाही, तर ‘हा’ आहे सारा अर्जुनचा आवडता अभिनेता; अभिनेत्रीने सगळ्यांसमोर केला खुलासा
4

रणवीर सिंह नाही, तर ‘हा’ आहे सारा अर्जुनचा आवडता अभिनेता; अभिनेत्रीने सगळ्यांसमोर केला खुलासा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
किती ते गोड! ‘त्या’ स्केचमुळे व्यक्तीच्या चेहऱ्यावर उमटले हसू; Vande Bharat मध्ये काय घडले? Video Viral

किती ते गोड! ‘त्या’ स्केचमुळे व्यक्तीच्या चेहऱ्यावर उमटले हसू; Vande Bharat मध्ये काय घडले? Video Viral

Jan 19, 2026 | 12:51 PM
Greenland Dispute : ‘ब्लॅकमेलिंगला बळी पडणार नाही’ ; टॅरिफ धमकीवर डेन्मार्कचा ट्रम्पला स्पष्ट इशारा

Greenland Dispute : ‘ब्लॅकमेलिंगला बळी पडणार नाही’ ; टॅरिफ धमकीवर डेन्मार्कचा ट्रम्पला स्पष्ट इशारा

Jan 19, 2026 | 12:49 PM
iPhone 18 Pro Leaks: Apple चं गुपित फुटलं? आगामी आयफोनच्या लीक व्हिडिओमुळे चर्चांना उधाण, नव्या रंगाने वाढली यूजर्सची उत्सुकता

iPhone 18 Pro Leaks: Apple चं गुपित फुटलं? आगामी आयफोनच्या लीक व्हिडिओमुळे चर्चांना उधाण, नव्या रंगाने वाढली यूजर्सची उत्सुकता

Jan 19, 2026 | 12:43 PM
Education News : शिक्षकांचा आजचा मोर्चा स्थगित, विभागीय शिक्षण मंडळ अध्यक्ष अहिरे यांच्याशी चर्चेनंतर घेतला निर्णय

Education News : शिक्षकांचा आजचा मोर्चा स्थगित, विभागीय शिक्षण मंडळ अध्यक्ष अहिरे यांच्याशी चर्चेनंतर घेतला निर्णय

Jan 19, 2026 | 12:42 PM
गर्भावस्थेत पॅरासिटामॉलचा वापर सुरक्षित! अभ्यासातून करण्यात आला खुलासा, बाळाच्या आरोग्याला होणार नाही नुकसान

गर्भावस्थेत पॅरासिटामॉलचा वापर सुरक्षित! अभ्यासातून करण्यात आला खुलासा, बाळाच्या आरोग्याला होणार नाही नुकसान

Jan 19, 2026 | 12:40 PM
BJP National President : भाजपचे नेतृत्व आता बिहारकडे? राष्ट्रीय अध्यक्ष पदासाठी नितीन नवीन दाखल करणार अर्ज

BJP National President : भाजपचे नेतृत्व आता बिहारकडे? राष्ट्रीय अध्यक्ष पदासाठी नितीन नवीन दाखल करणार अर्ज

Jan 19, 2026 | 12:32 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेश खेळणार की बाॅयकाॅट होणार? आयसीसीने 21 जानेवारीपर्यंतची दिली अंतिम मुदत

T20 World Cup 2026 : बांगलादेश खेळणार की बाॅयकाॅट होणार? आयसीसीने 21 जानेवारीपर्यंतची दिली अंतिम मुदत

Jan 19, 2026 | 12:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM