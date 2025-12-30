‘काश मैं लड़का होती’, Dhurandharच्या स्क्रिप्टवर यामी गौतम फिदा; आदित्य धरच्या चित्रपटाबाबत मोठा खुलासा, म्हणाली…

सध्या सगळीकडे आदित्य धरत्या धुरंधर चित्रपटाची चर्चा सुरू आहे. धुरंधर चित्रपटाने प्रेक्षकांना मोहित करून टाकले आहे. आदित्य धरची पत्नी, यामी गौतम, देखील या चित्रपटाची चाहती झाली आहे. यामी देखील आदित्यच्या पटकथेचे कौतुक करत राहते आणि त्याबद्दल काही छान गोष्टी सांगते.
निर्मिती सुरू होण्यापूर्वी, यामीने रणवीर चित्रपटात सामील झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. गौतमला आदित्यची धुरंधर स्क्रिप्ट खूप आवडली. एक मुलाखतीत ती म्हणाली “जेव्हा मी त्याची पुढची स्क्रिप्ट वाचली तेव्हा मी त्याला सांगितले की तो त्या खास क्षणांपैकी एक होता जेव्हा मला मुलगा व्हायचे होते. स्क्रिप्ट अद्भुत आहे. हे एक अद्भुत जग आहे.”
ती म्हणाली, “जरी आदित्यने लगेच सांगितले की तो त्याचे वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवन वेगळे ठेवतो. तथापि, मला अशा कोणत्याही अपेक्षा नाहीत. आम्ही आमच्या व्यावसायिक जीवनात त्या मर्यादेचा आदर करतो. मला वाटत नाही की ती सीमा पुसट केली पाहिजे. आम्ही त्याबद्दल अगदी स्पष्ट आहोत.”
“ही समज सुरुवातीपासूनच होती.”यामी म्हणाली, “जर त्याला वाटत असेल की तो ज्या पात्राचे लेखन करत आहे त्यासाठी दुसरा कोणीतरी चांगला असेल, तर मला त्यावर काही आक्षेप नाही. ही समज सुरुवातीपासूनच होती.” मनोरंजक गोष्ट म्हणजे, आदित्यने “धुरंधर” च्या श्रेयांमध्ये तिचे विशेष आभार मानले.
विक्रमी यश मिळवल्यानंतर, “धुरंधर” आता बॉलीवूडमधील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या चित्रपटांपैकी एक बनला आहे. ‘चौथ्या सोमवारी, ‘धुरंधर’ च्या कलेक्शनमध्ये थोडीशी घट झाली. परंतु, हा चित्रपट अजूनही १० कोटींचा टप्पा ओलांडण्यात यशस्वी झाला आहे. SACNet च्या प्राथमिक अहवालांनुसार, चित्रपटाने सोमवारी, रिलीजच्या २५ व्या दिवशी, भारतात अंदाजे १०.५० कोटी रुपयांची कमाई केली. यासह, चित्रपटाचे एकूण देशांतर्गत कमाईचे कलेक्शन अवघ्या २५ दिवसांत ७०१ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाले आहे, जे आतापर्यंतच्या कोणत्याही बॉलीवूड चित्रपटासाठी सर्वाधिक आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सोमवारी हिंदीमध्ये ‘धुरंधर’ चे एकूण प्रेक्षकसंख्या २१.३९% होती. सकाळचे शो ११.९८% ने सुरू झाले, तर संध्याकाळच्या शोमध्ये सर्वाधिक प्रेक्षकसंख्या २६.६७% होती.
