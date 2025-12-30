Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

चिकन मटण खायला अजिबात आवडत नाही? मग घरच्या घरी झटपट बनवा मशरूम फ्राईड राईस, नोट करून घ्या रेसिपी

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये मशरूम फ्राईड राईस बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ लहान मुलांना खूप जास्त आवडेल. कमीत कमी साहित्यात झटपट फ्राईड राईस तयार होईल.

Updated On: Dec 30, 2025 | 02:18 PM
चिकन मटण खायला अजिबात आवडत नाही? मग घरच्या घरी झटपट बनवा मशरूम फ्राईड राईस

चिकन मटण खायला अजिबात आवडत नाही? मग घरच्या घरी झटपट बनवा मशरूम फ्राईड राईस

घरात पार्टी किंवा कोणत्याही कार्यक्रमांचे आयोजन केल्यानंतर नेमके कोणते पदार्थ बनवावे, बऱ्याचदा सुचत नाही. कायमच चिकन आणि मटण इत्यादी मांसाहारी पदार्थ बनवले जातात. पण कायमच मांसाहारी पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही चमचमीत आणि युनिक डिश खाण्यास हवी असते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये मशरूम फ्राईड राईस बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. वेगवेगळ्या भाज्या आणि सॉसचा वापर करून बनवलेला चविष्ट राईस घरातील प्रत्येकाला खूप जास्त आवडते. शाहकारी लोकांसाठी मशरूम हा पर्याय अतिशय उत्तम आहे. मशरूममध्ये जीवनसत्त्व, खनिज व अँटिऑक्सिडंट्स इत्यादी अनेक घटक आढळून येतात. मशरूम खाल्ल्यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती सुधारते आणि शरीराला भरमसाट फायदे होतात. मशरूम खाल्ल्यामुळे शरीराला भरपूर पोषण मिळते. मशरूम फ्राईड राईस तुम्ही लहान मुलांच्या डब्यासाठी सुद्धा बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया मशरूम फ्राईड राईस बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • मशरूम
  • बासमती तांदूळ
  • कांदा
  • कांदा पात
  • सिमला मिरची
  • मटार
  • गाजर
  • फरसबी
  • सोया साॅस
  • व्हिनेगार
  • हिरव्या मिरच्या
  • लसूण आल पेस्ट
  • तेल
कृती:

  • मशरूम फ्राईड राईस बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, टोपात पाणी गरम करून त्यात स्वच्छ धुतलेला तांदूळ आणि चवीनुसार मीठ घालून भात शिजवून घ्या.
  • भात पूर्णपणे शिजल्यानंतर त्यात पाणी काढून टाका आणि थोडस तेल टाकून शिजलेला भात मोकळा करून घ्या.
  • कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात तुकडे करून घेतलेले मशरूम फ्राय करा. यामुळे पदार्थाला सुंदर चव येईल.
  • त्यानंतर कढईमधील गरम तेलात हिरव्या मिरच्या, लसूण, आलं लसूण पेस्ट पेस्ट घालून २ ते ३ मिनिटं परतून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात बारीक चिरलेला कांदा घालून लाल होईपर्यंत शिजवा. त्यानंतर त्यात मटार आणि बारीक इतर बारीक चिरून घेतलेल्या भाज्या टाकून वाफेवर शिजवा.
  • त्यानंतर त्यात भाजून घेतलेले मशरूम, सोया साॅस, व्हिनेगर आणि चवीनुसार मीठ घालून मिक्स करा. सगळ्यात शेवटी शिजवलेला भात घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला मशरूम फ्राईड राईस.

Published On: Dec 30, 2025 | 02:18 PM

