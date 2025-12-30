Navi Mumbai Crime: अल्पवयीन मुलाचं अपहरण करून इन्स्टाग्रामवरून मागितली खंडणी २० लाखांची, चौघांना अटक

पिकअप- दूध टँकरची जोरदार धडक, 2 महिलांचा मृत्यू; जखमींचाही आकडा समोर
काय घडलं नेमकं?
१७ वर्षीय पीडित मुलगा क्लासला जाण्यासाठी घराबाहेर पडला. तेव्हा रविवारी ऐरोली परिसरातून अपहरण करण्यात आले. आरोपींनी मुलीच्या नावाने इन्स्टाग्रामवरून पीडित अल्पवयीन मुलासोबत मैत्री वाढवली होती. अपहरणकर्त्यांनी वडिलांकडे इंस्टाग्रामवरून २० लाख रुपये मागितले होते. अन्यथा मुलाला ठार मारण्याची धमकी दिली होती. त्यानुसार पालकांनी मुलाच्या सुटकेसाठी दीड लाख रुपये आरोपींना दिले होते. याप्रकरणाची तक्रार पोलीस ठाण्यात देण्यात आली होती. तक्रारी मिळताच रबाळे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून तपासाला सुरु केला.
तपासादरम्यान पोलिसांनी सीसीटीव्हीमध्ये कडी- कडी जोडून कल्याण गाठले. त्या ठिकाणी एका फ्लॅटमधून अल्पवयीन मुलाची सुटका करण्यात आली. तेथून चार आरोपींना अटक करण्यात आली. प्रदीप जैस्वाल (२३), विशाल पासी (१९), चंदन मौर्या (१९) व सत्यम यादव (१९) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहे.
Ans: मुलीच्या नावाने इन्स्टाग्रामवर मैत्री वाढवून.
Ans: २० लाख रुपये.
Ans: मुलाची सुरक्षित सुटका करून चौघांना अटक केली.