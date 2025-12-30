Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Navi Mumbai Crime: अल्पवयीन मुलाचं अपहरण करून इन्स्टाग्रामवरून मागितली खंडणी २० लाखांची, चौघांना अटक

नवी मुंबईत १७ वर्षीय मुलाचं अपहरण करून आरोपींनी इन्स्टाग्रामवरून २० लाखांची खंडणी मागितली. पोलिसांनी सीसीटीव्ही व तांत्रिक तपासातून मुलाची सुटका करून चार आरोपींना अटक केली.

Updated On: Dec 30, 2025 | 02:52 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • ऐरोलीतून १७ वर्षीय मुलाचं अपहरण
  • इन्स्टाग्रामवरून वडिलांना खंडणीची धमकी
  • गुन्हे शाखेने कल्याणमधून मुलाची सुटका; 4 अटक
नवी मुंबई: नवी मुंबई येथून एक धक्कदायक प्रकार समोर आला आहे. अल्पवयीन मुलाचे अपहरण करून २० लाखांची खंडणी मागितल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी चार आरोपींना अटक केली आहे. या आरोपींनी अपहरण केलेल्या मुलाच्या इंस्टाग्रामवरून वडिलांच्या इंस्टाग्रामवर व्हाईस नोट पाठवून खंडणी मागितली होती. २० लाख दिले नाहीत, तर मुलाची हत्या करू अशी धमकी त्यांनी दिली होती. त्यानुसार पालकांनी मुलाच्या सुटकेसाठी दीड लाख रुपये आरोपींना दिले होते. गुन्हे शाखा पोलिसांनी सोमवारी खंडणी मागणाऱ्या चौघांना अटक केली आहे.

पिकअप- दूध टँकरची जोरदार धडक, 2 महिलांचा मृत्यू; जखमींचाही आकडा समोर

काय घडलं नेमकं?

१७ वर्षीय पीडित मुलगा क्लासला जाण्यासाठी घराबाहेर पडला. तेव्हा रविवारी ऐरोली परिसरातून अपहरण करण्यात आले. आरोपींनी मुलीच्या नावाने इन्स्टाग्रामवरून पीडित अल्पवयीन मुलासोबत मैत्री वाढवली होती. अपहरणकर्त्यांनी वडिलांकडे इंस्टाग्रामवरून २० लाख रुपये मागितले होते. अन्यथा मुलाला ठार मारण्याची धमकी दिली होती. त्यानुसार पालकांनी मुलाच्या सुटकेसाठी दीड लाख रुपये आरोपींना दिले होते. याप्रकरणाची तक्रार पोलीस ठाण्यात देण्यात आली होती. तक्रारी मिळताच रबाळे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून तपासाला सुरु केला.

तपासादरम्यान पोलिसांनी सीसीटीव्हीमध्ये कडी- कडी जोडून कल्याण गाठले. त्या ठिकाणी एका फ्लॅटमधून अल्पवयीन मुलाची सुटका करण्यात आली. तेथून चार आरोपींना अटक करण्यात आली. प्रदीप जैस्वाल (२३), विशाल पासी (१९), चंदन मौर्या (१९) व सत्यम यादव (१९) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहे.

नवी मुंबईत अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार, बॅकमेलिंग करत वर्षभर तोडले लचके; POCSO अंतर्गत गुन्हा नोंद

 नवी मुंबई येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका १० वर्षीय अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार, मानसिक छळ आणि धमकी दिल्याचे समोर आले आहे. हा छळ एका वर्षांपासून सुरु होते. याप्रकरणी POCSO कायदा 2012 अंतर्गत गंभीर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे पालकांमध्ये चिंतेचे आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Ratnagiri News: चिपळूणमध्ये हृदयद्रावक घटना! मुलं होत नसल्याच्या तणावातून विवाहितेची आत्महत्या

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अपहरण कसं करण्यात आलं?

    Ans: मुलीच्या नावाने इन्स्टाग्रामवर मैत्री वाढवून.

  • Que: किती खंडणी मागितली होती?

    Ans: २० लाख रुपये.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: मुलाची सुरक्षित सुटका करून चौघांना अटक केली.

Published On: Dec 30, 2025 | 02:52 PM

