Baramati fire News : वडगाव निंबाळकरमध्ये भंगार दुकानाला भीषण आग; ग्रामस्थांनी वाचवली घरे

सोमेश्वरनगर : बारामती तालुक्यातील वडगाव निंबाळकर येथील नीरा बारामती रस्त्यालगत असलेल्या एका भंगार दुकानाला शुक्रवारी (दि. १९) पहाटे दोनच्या सुमारास भीषण आग लागून मोठे नुकसान झाले आहे. आगीत दुकानातील भंगार साहित्य पूर्णतः जळून खाक झाले आहे. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही; मात्र दाट लोकवस्तीत सुरू असलेल्या अवैध भंगार व्यवसायामुळे नागरिकांच्या जीवितास मोठा धोका निर्माण झाल्याची बाब पुन्हा एकदा समोर आली आहे.
पहाटेच्या सुमारास परिसरातील नागरिक गाढ झोपेत असताना अचानक धुराचे लोट आणि आगीच्या ज्वाळा दिसू लागल्या. काही वेळातच आग मोठ्या प्रमाणावर वाढली त्यामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली. नसीर समीर खान या परप्रांतीय भंगार व्यावसायिकाने अनेक वर्षांपासून झोपडपट्टी भागात अवैधरीत्या खोली घेऊन भंगाराचा व्यवसाय सुरू ठेवला असून, आजूबाजूच्या जागेवर अतिक्रमण करून मोठ्या प्रमाणात भंगार साहित्य साठवून ठेवले आहे. यामध्ये प्लास्टिक, फायबर, पीव्हीसी सह अन्य ज्वलनशील पदार्थ होते. या साहित्याला आग लागली आहे.
आगीचे आणि धुराचे लोट पसरताच परिसरातील रहिवासी दत्तात्रय नेवसे, अमित शिंदे, मयूर नेवसे, सचिन ठोंबरे, सलमान आतार, संदीप झगडे व सोपान घोलप यांनी तातडीने धाव घेतली. पाण्याचे फवारे मारत तसेच विद्युत पंपाच्या सहाय्याने त्यांनी आग विझविण्याचे प्रयत्न केले. त्यांच्या प्रसंगावधानामुळे आग शेजारील घरांपर्यंत पोहोचली नाही आणि मोठी दुर्घटना टळली.
हे सुद्धा वाचा : पुरंदर विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित समस्या जागेवरच मिटणार; ‘या’ तारखेला सासवडमध्ये विशेष कॅम्प
स्थानिक ग्रामस्थांनी अनेक वेळा या अवैध भंगार व्यवसायाबाबत तक्रारी करूनही संबंधित यंत्रणेकडून प्रभावी कारवाई झाली नसल्याचा आरोप केला आहे. दाट लोकवस्तीत ज्वलनशील पदार्थांचा साठा करून सुरू असलेला हा व्यवसाय नागरिकांच्या जीवाशी खेळणारा असल्याने तातडीने बंद करण्यात यावा, तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांनी कठोर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे.
हे सुद्धा वाचा : आई- वडिलांकडे दुर्लक्ष, काहींनी पत्नीच्या नावे केल्या जमिनी; पुरंदर विमानतळावरुन कौटुंबिक वादांचे प्रकार