Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

PMC Election 2026 : पुण्यात मतदानादरम्यान ईव्हीएम बदलण्याचे सत्र; 20 कंट्रोल युनिट अन्…

महानगरपालिका निवडणुकीच्या दिवशी लोकशाहीचा उत्सव सुरळीत पार पडावा, अशी अपेक्षा असतानाच मतदान प्रक्रियेदरम्यान ईव्हीएम यंत्रणाच चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिल्याचे चित्र दिसून आले.

Updated On: Jan 15, 2026 | 05:45 PM
पुण्यात मतदानादरम्यान ईव्हीएम बदलण्याचे सत्र; 20 कंट्रोल युनिट अन्...

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
  • मतदानादरम्यान ईव्हीएम बदलण्याचे सत्र
  • 20 कंट्रोल युनिट आणि 52 बॅलेट युनिट बदलले
  • पुण्यातील मतदारांचा संताप
पुणे/आकाश ढुमेपाटील : महानगरपालिका निवडणुकीच्या दिवशी लोकशाहीचा उत्सव सुरळीत पार पडावा, अशी अपेक्षा असतानाच मतदान प्रक्रियेदरम्यान ईव्हीएम यंत्रणाच चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिल्याचे चित्र दिसून आले. मतदान सुरू झाल्यानंतर दुपारपर्यंत शहरातील विविध मतदान केंद्रांवर तब्बल 20 कंट्रोल युनिट आणि 52 बॅलेट युनिट बदलण्यात आल्याची अधिकृत माहिती समोर आली आहे. या आकडेवारीमुळे निवडणूक यंत्रणेच्या तयारीबाबत आणि तांत्रिक व्यवस्थापनाबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

सकाळी मतदान सुरू होताच अनेक केंद्रांवर ईव्हीएम मशीन सुरू न होणे, उशिरा कार्यान्वित होणे, बॅलेट युनिटवरील बटन नीट काम न करणे, स्क्रीनवर तांत्रिक संदेश दिसणे अशा तक्रारी मतदारांकडून करण्यात आल्या. काही ठिकाणी लिंकिंग एररमुळे कंट्रोल युनिट आणि बॅलेट युनिट यांच्यातील समन्वय तुटल्याने मतदान प्रक्रिया काही काळ थांबवावी लागली. परिणामी, निवडणूक कर्मचाऱ्यांना पर्यायी यंत्रणा मागवून युनिट बदलण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.

निवडणूक प्रशासनाकडून “तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी राखीव ईव्हीएम उपलब्ध ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे ज्या ठिकाणी अडचण आली, तेथे तात्काळ कंट्रोल युनिट किंवा बॅलेट युनिट बदलून मतदान सुरळीत करण्यात आले,” असा खुलासा करण्यात आला आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक केंद्रांवर मतदारांना बराच वेळ रांगेत उभे राहावे लागल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, दुपारपर्यंत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर युनिट बदलणे ही गंभीर बाब मानली जात आहे. “ईव्हीएम सुरक्षित आणि विश्वासार्ह असल्याचा दावा सातत्याने केला जातो. मात्र निवडणुकीच्या दिवशी वारंवार यंत्र बदलण्याची वेळ येणे, हे त्या दाव्यांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे,” अशी प्रतिक्रिया राजकीय वर्तुळातून उमटत आहे. काही पक्षांनी तर यावरून थेट निवडणूक आयोग आणि प्रशासनावर निष्काळजीपणाचा आरोप केला आहे.

मतदान प्रक्रियेत आलेल्या अडथळ्यांचा थेट परिणाम मतदानाच्या टक्केवारीवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि कामगार वर्गासाठी वारंवार थांबावे लागणे हे निरुत्साही ठरत असल्याचे चित्र आहे. “मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी आलो, पण मशीनच बंद असल्याने परत जावे लागले,” अशी खंत काही मतदारांनी व्यक्त केली.

एकीकडे प्रशासन यंत्रणा बदलून मतदान सुरळीत झाल्याचा दावा करत असली, तरी दुसरीकडे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कंट्रोल युनिट आणि बॅलेट युनिट बदलण्याची वेळ येणे ही पुणे महापालिका निवडणुकीतील एक मोठी राजकीय चर्चा ठरत आहे. निवडणूक संपल्यानंतरही ईव्हीएमच्या कार्यक्षमतेवर आणि व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित राहणार, हे मात्र निश्चित.

हे सुद्धा वाचा : ‘मतदार राजा जागा हो’चा अखंड जागर; अवलिया करतोय नागरिकांना मतदानाचे आवाहन

Web Title: Allegations are being made about the evm system during the voting process in pune

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 05:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?
1

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा
2

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा

लढाई संपली आता सर्वजण एकत्र येऊ; नगरसेवक सनी निम्हण यांनी घेतली विरोधकांची भेट
3

लढाई संपली आता सर्वजण एकत्र येऊ; नगरसेवक सनी निम्हण यांनी घेतली विरोधकांची भेट

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
4

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM