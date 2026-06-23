मंगळवार, 23 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

पिंपरी-चिंचवडमध्ये अतिक्रमण कारवाई जोरात; अडीच महिन्यांत 820 ठिकाणं अतिक्रमणमुक्त

Updated On: Jun 23, 2026 | 03:17 PM IST
जाहिरात
सारांश

एकीकडे महापालिका प्रशासन कारवाईचा दावा करत असतानाच, दुसरीकडे नागरिकांनी या कारवाईच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. शहरातील अनेक भागांत केवळ दिखाऊ स्वरूपाची कारवाई केली जात असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.

पिंपरी-चिंचवडमध्ये अतिक्रमण कारवाई जोरात; अडीच महिन्यांत 820 ठिकाणं अतिक्रमणमुक्त

पिंपरी-चिंचवडमध्ये अतिक्रमण कारवाई जोरात; अडीच महिन्यांत 820 ठिकाणं अतिक्रमणमुक्त

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने शहरातील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेत १ एप्रिल ते २२ जून या अडीच महिन्यांच्या कालावधीत शहरात एकूण ८२० ठिकाणी धडक कारवाई करण्यात आली आहे. या मोहिमेद्वारे तब्बल १ लाख ४ हजार २७० चौरस मीटर क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त करण्यात प्रशासनाला यश आले आहे.

मोहिमेतील प्रमुख आकडेवारी :

अनधिकृत बांधकामे : ४५१ (सुमारे १.०४ लाख चौ.मी.)
नाले अतिक्रमण : २३ (सुमारे ८३९ चौ.मी.)
फेरीवाले व पथारीवाले : ३४६ अतिक्रमणे हटवली.

Mira Bhayandar News : महिला व अल्पवयीन मुलींवरील वाढत्या अत्याचारांवर महिला आयोग गंभीर; मीरा-भाईंदर पोलिसांना नोटीससदृश निर्देश

क्षेत्रीय कार्यालयांची कामगिरी

शहरातील आठही क्षेत्रीय कार्यालयांच्या माध्यमातून ही मोहीम राबविण्यात आली. यामध्ये ‘क’ क्षेत्रीय कार्यालयाने सर्वाधिक २२९ कारवाया करून आघाडी घेतली आहे. तर ‘इ’ (१०३), ‘ड’ (१००), ‘फ’ (९५), ‘ब’ (९४), ‘अ’ (८४), ‘ग’ (६४) आणि ‘ह’ (५१) अशा क्रमाने कारवाया करण्यात आल्या आहेत.

नागरिकांकडून ‘दिखाऊ’ कारवाईवर संताप

एकीकडे महापालिका प्रशासन कारवाईचा दावा करत असतानाच, दुसरीकडे नागरिकांनी या कारवाईच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. शहरातील अनेक भागांत केवळ दिखाऊ स्वरूपाची कारवाई केली जात असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. मोठा फौजफाटा नेऊन केवळ भिंत किंवा पत्राशेड तोडून कारवाईचा सोपस्कार पूर्ण केला जातो. त्यानंतर पुन्हा तितक्याच आत्मविश्वासाने अनधिकृत बांधकामे पूर्ण केली जातात. तसेच, अनेकदा क्षेत्रीय कार्यालये पोलिसांत तक्रार देऊन स्वतःची जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करत असल्याच्या तक्रारी नागरिक करत आहेत.

अतिक्रमणे नागरी सुरक्षिततेसाठी घातक

याबाबत आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी म्हणाले, “सार्वजनिक जागा, रस्ते, पदपथ आणि नाले हे नागरिकांच्या सोयीसाठी आहेत. त्यावर होणारी अतिक्रमणे नागरी सुरक्षिततेसाठी घातक आहेत. त्यामुळे ही कारवाई यापुढेही अधिक प्रभावीपणे आणि सातत्याने सुरू राहील. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर पावले उचलली जातील.”

Raigad News : शार्लोट लेक कामावर प्रश्नचिन्ह ! गाळ न काढताच निधी लाटल्याचा आरोप; माथेरानमध्ये ठेकेदारावर कारवाईची मागणी

Web Title: Anti encroachment action begin in pimpri chinchwad

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 23, 2026 | 03:17 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Vitthal Rukmini Mandir Darshan: विठ्ठल भक्तांसाठी मोठी बातमी! मंदिर समितीकडून महत्त्वाची माहिती जारी

Vitthal Rukmini Mandir Darshan: विठ्ठल भक्तांसाठी मोठी बातमी! मंदिर समितीकडून महत्त्वाची माहिती जारी

Jun 23, 2026 | 04:08 PM
Raja Shivaji OTT Release: बॉक्स ऑफिस गाजवल्यानंतर ‘राजा शिवाजी’ आता OTTवर, रिलीज डेट आली समोर, कधी आणि कुठे पाहाल? वाचा…

Raja Shivaji OTT Release: बॉक्स ऑफिस गाजवल्यानंतर ‘राजा शिवाजी’ आता OTTवर, रिलीज डेट आली समोर, कधी आणि कुठे पाहाल? वाचा…

Jun 23, 2026 | 04:07 PM
हे तर थेट शोषण! जेवणासाठी १ मिनिट जास्त घेतला, तर १ तास फुकट काम; कंपनीच्या विचित्र नियमामुळे पेटला वाद

हे तर थेट शोषण! जेवणासाठी १ मिनिट जास्त घेतला, तर १ तास फुकट काम; कंपनीच्या विचित्र नियमामुळे पेटला वाद

Jun 23, 2026 | 04:05 PM
Share Market Crash : तब्बल 6000000000000 स्वाहा… शेअर मार्केट कोसळलं! सेन्सेक्स 700 अंकांनी लुढकला

Share Market Crash : तब्बल 6000000000000 स्वाहा… शेअर मार्केट कोसळलं! सेन्सेक्स 700 अंकांनी लुढकला

Jun 23, 2026 | 04:01 PM
UGC NET च्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! तांत्रिक बिघाडामुळे परीक्षा हुकलेल्या विद्यार्थ्यांना फेरपरीक्षेची मिळणार पुन्हा संधी?

UGC NET च्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! तांत्रिक बिघाडामुळे परीक्षा हुकलेल्या विद्यार्थ्यांना फेरपरीक्षेची मिळणार पुन्हा संधी?

Jun 23, 2026 | 03:48 PM
Junnar Traffice : वाहतूक कोंडीत अडकला बेल्हे गावाचा श्वास! वाढत्या वाहनसंख्येमुळे पार्किंगचा प्रश्न गंभीर

Junnar Traffice : वाहतूक कोंडीत अडकला बेल्हे गावाचा श्वास! वाढत्या वाहनसंख्येमुळे पार्किंगचा प्रश्न गंभीर

Jun 23, 2026 | 03:47 PM
दिल्ली-लखनौमध्ये मोठी डील? IPL 2027 Rishabh Pant ला 12 कोटींचे नुकसान? कुलदीप कुठून खेळणार?

दिल्ली-लखनौमध्ये मोठी डील? IPL 2027 Rishabh Pant ला 12 कोटींचे नुकसान? कुलदीप कुठून खेळणार?

Jun 23, 2026 | 03:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा