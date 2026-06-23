पिंपरी-चिंचवडमध्ये अतिक्रमण कारवाई जोरात; अडीच महिन्यांत 820 ठिकाणं अतिक्रमणमुक्त

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने शहरातील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेत १ एप्रिल ते २२ जून या अडीच महिन्यांच्या कालावधीत शहरात एकूण ८२० ठिकाणी धडक कारवाई करण्यात आली आहे. या मोहिमेद्वारे तब्बल १ लाख ४ हजार २७० चौरस मीटर क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त करण्यात प्रशासनाला यश आले आहे.
मोहिमेतील प्रमुख आकडेवारी :
अनधिकृत बांधकामे : ४५१ (सुमारे १.०४ लाख चौ.मी.)
नाले अतिक्रमण : २३ (सुमारे ८३९ चौ.मी.)
फेरीवाले व पथारीवाले : ३४६ अतिक्रमणे हटवली.
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क्षेत्रीय कार्यालयांची कामगिरी
शहरातील आठही क्षेत्रीय कार्यालयांच्या माध्यमातून ही मोहीम राबविण्यात आली. यामध्ये ‘क’ क्षेत्रीय कार्यालयाने सर्वाधिक २२९ कारवाया करून आघाडी घेतली आहे. तर ‘इ’ (१०३), ‘ड’ (१००), ‘फ’ (९५), ‘ब’ (९४), ‘अ’ (८४), ‘ग’ (६४) आणि ‘ह’ (५१) अशा क्रमाने कारवाया करण्यात आल्या आहेत.
नागरिकांकडून ‘दिखाऊ’ कारवाईवर संताप
एकीकडे महापालिका प्रशासन कारवाईचा दावा करत असतानाच, दुसरीकडे नागरिकांनी या कारवाईच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. शहरातील अनेक भागांत केवळ दिखाऊ स्वरूपाची कारवाई केली जात असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. मोठा फौजफाटा नेऊन केवळ भिंत किंवा पत्राशेड तोडून कारवाईचा सोपस्कार पूर्ण केला जातो. त्यानंतर पुन्हा तितक्याच आत्मविश्वासाने अनधिकृत बांधकामे पूर्ण केली जातात. तसेच, अनेकदा क्षेत्रीय कार्यालये पोलिसांत तक्रार देऊन स्वतःची जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करत असल्याच्या तक्रारी नागरिक करत आहेत.
अतिक्रमणे नागरी सुरक्षिततेसाठी घातक
याबाबत आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी म्हणाले, “सार्वजनिक जागा, रस्ते, पदपथ आणि नाले हे नागरिकांच्या सोयीसाठी आहेत. त्यावर होणारी अतिक्रमणे नागरी सुरक्षिततेसाठी घातक आहेत. त्यामुळे ही कारवाई यापुढेही अधिक प्रभावीपणे आणि सातत्याने सुरू राहील. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर पावले उचलली जातील.”
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