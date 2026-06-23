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Raigad News: शार्लोट लेक कामावर प्रश्नचिन्ह! गाळ न काढताच निधी लाटल्याचा आरोप; माथेरानमध्ये ठेकेदारावर कारवाईची मागणी

Updated On: Jun 23, 2026 | 03:07 PM IST
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सारांश

माथेरानमधील शार्लोट लेक संवर्धन कामावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. तलावातील गाळ काढण्याचे काम न करताच निधी खर्च झाल्याचा आरोप होत असून, ठेकेदारावर कारवाईची मागणी जोर धरत आहे.

Raigad News: शार्लोट लेक कामावर प्रश्नचिन्ह! गाळ न काढताच निधी लाटल्याचा आरोप; माथेरानमध्ये ठेकेदारावर कारवाईची मागणी

Raigad News: शार्लोट लेक कामावर प्रश्नचिन्ह! गाळ न काढताच निधी लाटल्याचा आरोप; माथेरानमध्ये ठेकेदारावर कारवाईची मागणी

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विस्तार
  • शार्लोट लेक संवर्धनात गाळ न काढताच निधी लाटल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
  • काम न करणाऱ्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी मनोज खेडकर यांनी केली आहे.
  • तलावातील गाळ न काढल्याने मोरबे धरणाच्या पाणीसाठ्यासह माथेरानच्या पर्यावरणावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त झाली आहे.
माथेरान: माथेरान शहरातील पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या शार्लोट लेक तलावाचे संवर्धनाचे काम केंद्र शासनाच्या पाच कोटी निधीमधून माथेरान नगरपरिषद करीत आहे. या तलावातील गाळ काढून दोन किलोमीटर लांब साठवून ठेवायचा असताना गाळ न काढता निधी लाटण्यात आला आहे. दरम्यान कामे न करता निधी लाटणाऱ्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी माथेरानचे माजी नगराध्यक्ष आणि स्वीकृत सदस्य तसेच शिवसेना पक्षाचे शहर प्रमुख मनोज खेडकर यांनी केली आहे.

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केंद्र सरकारच्या अमृत दोनधील माथेरानमधील शार्लोट लेक संवर्धनाचे काम सुरू आहे. या कच्च्या निविदेत त्यामध्ये २००० ट्रक माती (गाळ) तळ्यातून काढून दोन किलोमीटर पर्यंत ट्रान्सपोर्ट करायचा आयटम टेंडरमध्ये दिलेला आहे. ठेकेदाराला याची पूर्ण माहिती असून देखील मागच्या वर्षी थोडाफार गाळ काढून, घोड्याने पांडे प्ले ग्राउंड परिसरात वाहून नेला. मात्र बहुतांश गाळ काढलाच नाही आणि निधी लाटण्यात येत आहे. तो गाळ काढून त्याने दोन किलोमीटर पर्यंत वाहून न्यायचा आहे. हा गाळ भविष्यात माथेरान शहरातील रस्त्यांचे कामासाठी वापरली जावीत यासाठी सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश आहेत. सुप्रीम कोर्टाने क्लेपेवरचे रस्ते फक्त छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्यापर्यंतच्याच कामाला मंजुरी दिलेली आहे. त्यापुढील रस्ते पारंपारिक पद्धतीने करायचे आहेत.

मोरबे धरणाच्या पाणीसाठ्यावर होत आहे परिणाम

खेडकर यांच्या म्हणण्यानुसार ठेकेदाराने माती काढण्याचे काम टेंडरप्रमाणे केले नाही तर ठेकेदारावर कारवाई करून त्याला काळ्या यादीत टाकावे, असे ठरले आहे. गाळ काढायसाठी गेट उघडून देणे म्हणजे भ्रष्टाचाराला साथ देणे असा आरोप मनोज खेडकर यांनी केला आहे. पालिकेचे सर्वसाधारण सभेत देखील शार्लोट लेकमधील गाळ काढण्याचे काम टेंडरप्रमाणे ठेकेदाराकडून सर्व गाळ काढून घेतला जावा, कोणत्याही परिस्थितीत एवढी मौल्यवान माती नदीमध्ये सोडून देऊ नये. त्यामुळे मोरबे धरणाच्या तलावातील पाणी साठ्यावर देखील विपरीत परिणाम होत आहे, असे खेडकर यांनी सांगितले.

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बऱ्याच झाडांच्या मुळांना इजा होण्याची भीती व्यक्त

  • दर वर्षी माती मोरबे धरणात गेली तर एक दिवस मोरबे धरण हे मातीने भरून जाईल.
  • माथेरानच्या या घनदाट वनराई मुळे या ५०० चौ. कि.मी. परिसरात पाऊस पडतो.
  • नवी मुंबई, पनवेल महानगरपालिका या आपल्या पर्यावरण/वन संवर्धनावर अवलंबून आहेत.
  • माथेरान हे ५० लाख लोकांच्या पाण्याचे स्त्रोत आहेत. एवढी माती रस्त्यासाठी जंगलातून खोदली तर मोठ्या प्रमाणात झाडे मरतील.
  • बऱ्याच झाडांच्या मुळांना इजा होईल आणि माथेरानच्या पर्यावरणाची मोठी हानी होईल, यावर मनोज खेडकर ठाम आहेत.
माथेरान शहरात असलेल्या लाल मातीचे रस्ते दरवी दुरुस्त करावे लागतात. त्यासाठी येणाऱ्या काळात मोठ्या प्रमाणात रस्ते बनवण्यासाठी माती लागणार आहे. लेक मधील ही माती आपल्याला रस्ते बनवण्यासाठी उपयोगात येईल. हे लक्षात घेऊन टेंडरमध्ये गाळ काढायचं काम झाल पाहिजे.- मनोज खेडकर, माजी नगराध्यक्ष आणि स्वीकृत सदस्य

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Web Title: Allegations of fund misuse in matheran charlotte lake desilting work demand to blacklist contractor

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Published On: Jun 23, 2026 | 03:06 PM

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