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Mumbai News: कपातील चहाचा रंग कृत्रिम! एफडीएच्या कारवाईत ९०० किलो चहा, १७ किलो रंग जप्त; गुन्हा दाखल

Updated On: Jun 17, 2026 | 11:00 AM IST
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सारांश

अंधेरी पश्चिम येथील गिल्बर्ट हिल रोडवरील अन्न व औषध प्रशासनाने छापेमारी करत १७ किलो संशयित रंगासह तब्बल २.१८ लाख रुपयांचा साठा जप्त केला आहे. यात चहा अधिक आकर्षक दिसावा म्हणून रंग मिक्स केल्याचे दिसून आले आहे.

कपातील चहाचा रंग कृत्रिम! एफडीएच्या कारवाईत ९०० किलो चहा, १७ किलो रंग जप्त; गुन्हा दाखल

कपातील चहाचा रंग कृत्रिम! एफडीएच्या कारवाईत ९०० किलो चहा, १७ किलो रंग जप्त; गुन्हा दाखल

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विस्तार

सकाळच्या चहाच्या कपातून ताजेपणा नव्हे तर रासायनिक भेसळ पोटात जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव अंधेरीत उघड झाले आहे. चहा अधिक आकर्षक दिसावा यासाठी त्यात रंग मिसळून विक्रीसाठी तयार केला जात असल्याचा प्रकार अन्न व औषध प्रशासनाच्या धाडीत समोर आला. या कारवाईत ९०० किलो चहा पावडर आणि १७ किलो संशयित रंगासह तब्बल २.१८ लाख रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे.(फोटो सौजन्य – AI/istock)

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एफडीएला मिळालेल्या माहितीच्या आधारे अंधेरी पश्चिम येथील गिल्बर्ट हिल रोडवरील एका ठिकाणी छापा टाकण्यात आला. तपासणीदरम्यान अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष एका व्यक्तीस चहा पावडरमध्ये रंग आणि पाण्याचे मिश्रण मिसळताना पकडले. प्लास्टिकच्या टबमध्ये हे मिश्रण एकजीव करून मोठ्या प्रमाणात चहा तयार केला जात असल्याचे दिसून आले. यावेळी कोणतेही लेबल नसलेले केशरी रंगाच्या पावडरचे डबेही आढळून आले. तसेच भेसळीसाठी वापरण्यात येणारा कच्चा मालही मोठ्या प्रमाणात साठवून ठेवण्यात आला होता.

हा भेसळयुक्त माल बाजारात जाण्यापूर्वीच एफडीएने कारवाई करून त्याचे नमुने प्रयोगशाळेत विश्लेषणासार्ट पाठविले असून उर्वरित माल जप्त करून सील करण्यात आला आहे. तपासात संबंधित आस्थापनाकडे एफएसएसएआयचा वैध परवाना नसल्याचेही उघड झाले. त्यामुळे परवाना मिळेपर्यंत व्यवसाय बंद ठेवण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. याप्रकरणी डी. एन. नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अन्न सुरक्षा अधिकारी श्रीपाद धरणगुत्ती, ऋतुजा जाधव आणि रामू माळी यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.

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विनापरवाना डेअरीला ‘स्टॉप बिझनेस नोटीस’

अन्न व औषध प्रशासनाने मुलुंड (पश्चिम) येथील विनापरवाना चालणाऱ्या एका डेअरीवर छापा टाकून मुदतबाह्य अन्नपदार्थांचा साठा जप्त केला आहे. अन्न सुरक्षा कायद्याचे गंभीर उल्लंघन केल्याप्रकरणी संबंधित डेअरीला तात्काळ ‘व्यवसाय बंद’ करण्याची नोटीसही बजावण्यात आली आहे. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात येत असलेल्या विशेष मोहिमेअंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली. मुलुंड (पश्चिम) येथील डॉ. आर. पी. रोडवरील वृतिक डेअरीची तपासणी केली असता, आवश्यक अन्न सुरक्षा परवाना अथवा नोंदणी न घेता व्यवसाय सुरू असल्याचे आढळून आले. या कारवाईत एकूण १३ हजार ८१३ रुपयांचा मुदतबाह्य साठा जप्त करण्यात आला. अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा २००६ अंतर्गत कलम ३१(१), २६ आणि २७ चे उल्लंघन झाल्याचे एफडीएने स्पष्ट केले आहे. या गंभीर प्रकाराची दखल घेत एफडीएने कलम ३२ अंतर्गत संबंधित डेअरीला ‘स्टॉप बिझनेस नोटीस’ बजावली असून आवश्यक परवाने आणि कायदेशीर पूर्तता होईपर्यंत व्यवसाय करण्यास बंदी घातली आहे. अन्न सुरक्षा अधिकारी ऋषिकेश दर्शनवाड, छत्रपाल सिंह राजपूत आणि आकाश चव्हाण यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.

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Web Title: Artificial color in the tea 900 kg of tea and 17 kg of coloring agent seized in fda raid case registered

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Published On: Jun 17, 2026 | 11:00 AM

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