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Pune Rain News: दुपारपासूनच अंधारून आलं अन् पुण्यात कोसळधार; नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

Updated On: Jul 01, 2026 | 04:40 PM IST
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सारांश

पुणे शहरात अचानक सुरू झालेल्या पावसामुळे नागरिकांची तारांबळ उडाली आहे. अचानक आलेल्या पावसामुळे अनेक ठिकाणी जोरदार हजेरी लावल्याचे पाहायला मिळाले. गेले अनेक दिवस पुणे शहरात ढगाळ वातावरण दिसून येत होते.

Pune Rain News: दुपारपासूनच अंधारून आलं अन् पुण्यात कोसळधार; नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

पुण्यात मुसळधार पावसाला सुरुवात (फोटो- ai gemini

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विस्तार
  • पुण्यात अचानक मुसळधार पावसाला सुरुवात 
  • बाजीराव रस्त्यावर झाड पडल्याची घटना 
  • अचानक आलेल्या पावसाने उडाली नागरिकांची तारांबळ 
Pune Rain/Maharashtra Rain Alert: हवामान विभागाने राज्यातील अनेक भागांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. त्यानुसार राज्यातील अनेक ठिकाणी आजपासून जोरदार पाऊस असल्याचे पाहायला मिळत आहे. दरम्यान आज दुपारपासून पुणे शहरात देखील मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली आहे.

काल रात्री देखील पुणे शहरातील अनेक भागात पावसाच्या सरी कोसळल्या. सिंहगड रस्ता, नांदेड सिटी परिसर आणि अन्य ठिकाणी पावसाने हजेरी लावली होती. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे आज सकाळपासूनच पुणे शहरतील हवामान हे ढगाळ स्वरूपाचे पाहायला मिळत होते. त्यामुळे कोणत्याही क्षणी पाऊस सुरू होईल अशी चिन्हे दिसून येत होती. अखेर पुणे शहरात मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली आहे.

पुणे शहरात दुपारपासून मुसळधार पाऊस सुरू झाला आहे. सिंहगड रस्ता, शिवाजीनगर, हडपसर, कोथरूड, नांदेड सिटी परिसर, जंगली महाराज रस्ता, एफसी रस्ता, डेक्कन, वारजे परिसरात देखील मुसळधार पाऊस सुरू झाल्याचे पाहायला मिळाले. काही ठिकाणी पावसाच्या मध्यम ते हलक्या स्वरूपाच्या सरी कोसळल्या. तसेच पुण्यातील बाजीराव रस्त्यावर पावसामुळे झाड कोसळल्याची घटना देखील घडली. त्यामुळे वाहतुकीवर देखील परिणाम झाल्याचे पाहायला मिळाले.

Mumbai Rain Update : मुंबई-ठाण्यात मुसळधार पावसाचा कहर; कुर्ला, अंधेरी, जोगेश्वरी, बोरिवलीत साचले पाणी; लोकल सेवाही विस्कळीत

पुणे शहरात अचानक सुरू झालेल्या पावसामुळे नागरिकांची तारांबळ उडाली आहे. अचानक आलेल्या पावसामुळे अनेक ठिकाणी जोरदार हजेरी लावल्याचे पाहायला मिळाले. गेले अनेक दिवस पुणे शहरात ढगाळ वातावरण दिसून येत होते. अंतर पुणेकरांना पावसाचा आनंद घेता येत नव्हता. येत्या दोन ते तीन दिवसांमध्ये हवामान विभागाने पुणे आणि घाटमाथा परिसरात पावसाचा जोर वाढण्याचा इशारा दिला आहे.  हवामान विभागाने राज्यातील अनेक भागांमध्ये मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे.

मुंबई-ठाण्यात मुसळधार पावसाचा कहर

देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत 30 जूनपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाले आहे. मुंबईतील अनेक सखल भागांमध्ये पाणी साचले असून अंधेरी, जोगेश्वरी, गोरेगाव, मालाड, कांदिवली, बोरिवली, दहिसर, विलेपार्ले, सांताक्रूझ आणि वांद्रे या पश्चिम उपनगरांमध्ये जोरदार पाऊस सुरू आहे.

Mumbai Rain Updates: मुंबईत रात्रभर पावसाची जोरदार बॅटिंग! सखल भागात पाणी साचण्यास सुरुवात; ट्रान्सहार्बर मार्गावरील वाहतूक ठप्प

मध्यरात्रीपासून सुरू झालेल्या संततधार पावसानंतर सकाळीही पावसाचा जोर कायम राहिल्याने अनेक सखल भाग जलमय झाले आहेत. अंधेरी सबवेमध्ये चार ते पाच फूट पाणी साचल्याने तेथून वाहनांची वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. दरम्यान, ठाण्यात मध्यरात्रीपासून झालेल्या मुसळधार पावसानंतर पावसाचा जोर काहीसा कमी झाला असून आतापर्यंत १३७.१२ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे.

 

Web Title: Heavy rainfall started in pune city weather update imd alert to maharashtra

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Published On: Jul 01, 2026 | 04:38 PM

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