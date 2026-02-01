Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

खोटी आश्वासने देऊन फसवणूक करणाऱ्यापासून सावध राहण्याची गरज : ललिता कटके

गावागावात मंदिरांचे कळस उभे राहिले पाहिजेत. त्याचबरोबर ज्ञानमंदिरेही उभी राहिले पाहिजे. प्राथमिक शिक्षणासोबतच व्यावसायिक, तांत्रिक शिक्षण येथे मिळाल्यास रोजगार निर्मितीसाठी त्याचा उपयोग होईल.

Updated On: Feb 01, 2026 | 08:54 AM
सासवड : ‘अनेकांना सत्ता मिळाली. मात्र, सत्तेच्या काळात लोकांची कामे करण्याऐवजी त्यांची फसवणूक झाली. गावच्या यात्रेत बैलगाडा शर्यत भरवून हजारो रुपयांची बक्षिसे जाहीर केली, मात्र बक्षिसाची रक्कमही देता आली नाही. मंदिरांना देणगी देऊन लोकांची सहानुभूती मिळवायची मात्र याच गावातील सामान्य लोकांची मते घ्यायची आणि विकासकामे न करता त्यांची फसवणूक करणाऱ्यांपासून सावध राहावे, अशा शब्दांत पंचायत समितीच्या भाजपच्या उमेदवार ललिता कटके यांनी विरोधकांवर चौफेर हल्लाबोल केला आहे.

कोडीत (ता. पुरंदर) येथे मतदारांशी ललिता कटके यांनी गृहभेटीद्वारे संपर्क साधला. यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना तुमच्याकडे सत्ता असताना लोकांची कामे केली नाहीत, आता कोणत्या आधारे मते मागत आहात ? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. यावेळी प्रहार दिव्यांग संघटनेच्या सुरेखा ढवळे, सरपंच छाया खैरे, माजी सरपंच संतोष निलेकर, विशाल कांबळे, परशुराम खैरे, सुरज अवचरे, महेश तळेकर, सुभाष जाधव, जितेंद्र तळेकर बाळासाहेब निलंगेकर, नितीन खैरे, सुनंदा आण्णा चिंतामणी शिर्के, सागर कटके, अभिजीत कटके, संतोष गायकवाड निलेकर सविता चावीर यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते.

हेदेखील वाचा : Sanjay Raut PC : सुनेत्रा पवारांच्या उपमुख्यमंत्री पदाच्या शपथेची घाई का? संजय राऊतांचा खळबळजनक दावा

गावागावात मंदिरांचे कळस उभे राहिले पाहिजेत. त्याचबरोबर ज्ञानमंदिरेही उभी राहिले पाहिजे. प्राथमिक शिक्षणासोबतच व्यावसायिक, तांत्रिक शिक्षण येथे मिळाल्यास रोजगार निर्मितीसाठी त्याचा उपयोग होईल, त्यादृष्टीने माझा प्रयत्न राहील. समाजातील वंचित असलेला दिव्यांगाना सुविधा निर्माण करून या घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आपल्यातील माणुसकी जागी झाली पाहिजे. मात्र, दुर्दैवाने त्याकडे डोळेझाक करून निव्वळ प्रसिद्धी मिळवली, अशा शब्दांत विरोधकांची खिल्ली उडवतानाच पुढील काळात आपण कोणतीही प्रसिद्धी न करता जनहिताच्या कामाला प्राधान्य देण्यात येईल, असे सांगितले.

मोफत ऑपरेशन करण्याचा दिला शब्द

पुरंदर तालुक्यातील मौजे कोडीत बुद्रुक येथील नामदेव दिनकर गायकवाड यांची सहा वर्षांची मुलगी सिद्धी नामदेव गायकवाड ही डाव्या पायाने दिव्यांग आहे. जन्मताच तिला दिव्यांगत्व आले असून, तिचे ऑपरेशन करणं अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र, आर्थिक परिस्थितीमुळे शक्य नसल्याची बाब निदर्शनास आल्यानंतर ललिता कटके आणि दिव्या जगदाळे यांनी तिच्या ऑपरेशनची जबाबदारी घेतली असून, वीरची यात्रा पार पडल्यानंतर मोफत ऑपरेशन करण्याचा शब्द दिल्याने पालकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

Published On: Feb 01, 2026 | 08:54 AM

