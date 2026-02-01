Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Amit Shah Super Control Maharashtra Politics Eknath Shinde Devendra Fadnavis

Sunetra Pawar New Deputy CM:  एका दगडात दोन पक्षी! सुनेत्रा पवारांच्या माध्यमातून शिंदे बाजूला; देवेंद्र फडणवीसांची ‘अग्निपरिक्षा

भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वातील एक गट सुनेत्रा पवार यांच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे महाराष्ट्र सरकार आणि राजकारणावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकतो. कारण सुनेत्रा पवार राजकारणात नवीन आहेत

Updated On: Feb 01, 2026 | 09:19 AM
Sunetra Pawar New Deputy CM:  एका दगडात दोन पक्षी! सुनेत्रा पवारांच्या माध्यमातून शिंदे बाजूला; देवेंद्र फडणवीसांची ‘अग्निपरिक्षा

Sunetra Pawar New deputy CM:  एका दगडात दोन पक्षी! सुनेत्रा पवारांच्या माध्यमातून शिंदे बाजूला; देवेंद्र फडणवीसांची 'अग्निपरिक्षा

Follow Us:
Follow Us:
  • सुनेत्रा पवार यांची उपमुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती करण्याचा निर्णय
  • एकनाथ शिंदे यांच्यासमोरील आव्हाने वाढण्याची शक्यता
  • देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी एक नवीन अग्निपरीक्षा
Sunetra Pawar New deputy CM :    राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री  अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी काल  उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. अजित पवार यांच्या निधनाला चार दिवस उलटत नाहीत तोच सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीची इतकी घाई का केली. असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यासंदर्भात राजकीय वर्तुळातच नव्हे तर सर्वसामान्य जनतेतूनही हा उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत. या सगळ्यात  मात्र राज्य सरकारमधील तणाव वाढण्याची शक्यता आहे.

सुनेत्रा पवार यांची उपमुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती करण्याचा निर्णय ज्या वेगाने घेण्यात आला ते पाहता भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व महाराष्ट्राच्या राजकारणावर अप्रत्यक्ष नियंत्रण प्रस्थापित करू इच्छित असल्याचे लक्षण असल्याचे मानले जाते. हे पाऊल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी एक नवीन अग्निपरीक्षा देणारे ठरेल. शिवाय, या हालचालीमुळे येत्या काळात महाराष्ट्राचे दुसरे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोरील आव्हाने वाढण्याची शक्यता आहे.

Dupety CM Sunetra Pawar: पवार वारसा आणि राजकीय समीकरणे: सुनेत्रा पवार यांच्या निवडीमुळे राष्ट्रवादीला मिळणार नवी दिशा

अजित यांच्या निधनाने बदलली परिस्थिती

दिवंगत अजित पवार यांचे देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी मैत्रीपूर्ण संबंध होते. म्हणूनच जेव्हा जेव्हा एकनाथ शिंदेंनी  प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतीही कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा अजित यांनी त्यांचा राजकीय प्रभाव वापरून तो उधळून लावला. अजित पवार  आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यातील या परस्पर समंजसपणामुळे, भाजपचे केंद्रीय नेतृत्वही त्याच प्रकारे फडणवीसांवर वर्चस्व गाजवू शकले नाही.

केंद्रीय नेतृत्व इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांवर सातत्याने दबाव  टाकला जातो. पण आता अजित यांच्या आकस्मिक निधनानंतर, केंद्रीय नेतृत्व पुन्हा एकदा फडणवीसांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करू शकते,  अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

Sunetra Pawar Oath Ceremony Live : सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधी सोहळ्यात शरद पवार उपस्थित राहणार की नाही? महत्त्वाची माहिती समोर

एकाच वेळी दोन लक्ष्य

भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वातील एक गट सुनेत्रा पवार यांच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे महाराष्ट्र सरकार आणि राजकारणावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकतो. कारण सुनेत्रा पवार राजकारणात नवीन आहेत आणि सध्या त्यांच्याकडे अजित यांच्याकडे असलेली राजकीय बुद्धिमत्ता नाही. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वातील हा गट याचा फायदा घेऊन फडणवीसांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

या गटाने पूर्वी शिंदे यांच्या माध्यमातून राज्याच्या राजकीय बुद्धिबळाचा डाव खेळला होता. आता ते सुनेत्रा यांच्याद्वारे एकाच वेळी दोन लक्ष्यांवर मारा करू इच्छितात, शिंदे यांनाही बाजूला करू इच्छितात. एक अनुभवी राजकीय खेळाडू म्हणून स्वतःची स्थापना करणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे पुढील पाऊल काय असेल हे पाहणे मनोरंजक असेल.

(दिल्लीहून नवभारत लाईव्हसाठी  संतोष ठाकूर यांचा रिपोर्ट)

Web Title: Amit shah super control maharashtra politics eknath shinde devendra fadnavis

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 09:16 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

खोटी आश्वासने देऊन फसवणूक करणाऱ्यापासून सावध राहण्याची गरज : ललिता कटके
1

खोटी आश्वासने देऊन फसवणूक करणाऱ्यापासून सावध राहण्याची गरज : ललिता कटके

Maharashtra Politics: “दिवंगत अजितदादा पवार यांचे…”; पंतप्रधान मोदींनी सुनेत्रा पवारांना दिल्या शुभेच्छा
2

Maharashtra Politics: “दिवंगत अजितदादा पवार यांचे…”; पंतप्रधान मोदींनी सुनेत्रा पवारांना दिल्या शुभेच्छा

Maharashtra Politics: “पाटील असावा पण पटेल…”; सुनेत्रा पवार DCM होताच राज ठाकरेंची पोस्ट व्हायरल
3

Maharashtra Politics: “पाटील असावा पण पटेल…”; सुनेत्रा पवार DCM होताच राज ठाकरेंची पोस्ट व्हायरल

‘मी Sunetra Ajit Pawar शपथ घेते की..’; ऐतिहासिक क्षण! राज्याला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री
4

‘मी Sunetra Ajit Pawar शपथ घेते की..’; ऐतिहासिक क्षण! राज्याला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sunetra Pawar New Deputy CM:  एका दगडात दोन पक्षी! सुनेत्रा पवारांच्या माध्यमातून शिंदे बाजूला; देवेंद्र फडणवीसांची ‘अग्निपरिक्षा

Sunetra Pawar New Deputy CM:  एका दगडात दोन पक्षी! सुनेत्रा पवारांच्या माध्यमातून शिंदे बाजूला; देवेंद्र फडणवीसांची ‘अग्निपरिक्षा

Feb 01, 2026 | 09:16 AM
Indian Coast Guard Day 2026: शत्रूसाठी समुद्राचे ‘यमदूत’, तर मच्छिमारांसाठी ‘देवदूत’; जाणून घ्या तटरक्षक दलाचा सुवर्ण इतिहास

Indian Coast Guard Day 2026: शत्रूसाठी समुद्राचे ‘यमदूत’, तर मच्छिमारांसाठी ‘देवदूत’; जाणून घ्या तटरक्षक दलाचा सुवर्ण इतिहास

Feb 01, 2026 | 09:11 AM
Movie Collection: ‘Mardaani 3’ने बॉक्स ऑफिसवर घातला धुमाकूळ, तिसऱ्या दिवशी केला एवढा गल्ला

Movie Collection: ‘Mardaani 3’ने बॉक्स ऑफिसवर घातला धुमाकूळ, तिसऱ्या दिवशी केला एवढा गल्ला

Feb 01, 2026 | 09:08 AM
Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्पात होणार रेल्वे सुधारणा संबंधित 5 मोठे बदल; प्रवाशांना मिळणार दिलासा

Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्पात होणार रेल्वे सुधारणा संबंधित 5 मोठे बदल; प्रवाशांना मिळणार दिलासा

Feb 01, 2026 | 09:05 AM
Zodiac Sign: रवि पुष्य योग आणि माघ पौर्णिमेच्या दिवशी या राशीच्या लोकांना होईल फायदाच फायदा

Zodiac Sign: रवि पुष्य योग आणि माघ पौर्णिमेच्या दिवशी या राशीच्या लोकांना होईल फायदाच फायदा

Feb 01, 2026 | 09:00 AM
Sangli Crime: किरकोळ वादातून बाप-लेकावर हल्ला; मुलाच्या डोळ्यादेखत वडिलांची निर्घृण हत्या, मुलगा जखमी

Sangli Crime: किरकोळ वादातून बाप-लेकावर हल्ला; मुलाच्या डोळ्यादेखत वडिलांची निर्घृण हत्या, मुलगा जखमी

Feb 01, 2026 | 08:57 AM
Stock Market Today: गुंतवणूकदारांनो… आज मालामाल होण्याची संधी! अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वी खरेदी करा ‘हे’ स्टॉक्स

Stock Market Today: गुंतवणूकदारांनो… आज मालामाल होण्याची संधी! अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वी खरेदी करा ‘हे’ स्टॉक्स

Feb 01, 2026 | 08:39 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM