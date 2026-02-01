Sunetra Pawar New deputy CM:  एका दगडात दोन पक्षी! सुनेत्रा पवारांच्या माध्यमातून शिंदे बाजूला; देवेंद्र फडणवीसांची 'अग्निपरिक्षा

सुनेत्रा पवार यांची उपमुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती करण्याचा निर्णय ज्या वेगाने घेण्यात आला ते पाहता भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व महाराष्ट्राच्या राजकारणावर अप्रत्यक्ष नियंत्रण प्रस्थापित करू इच्छित असल्याचे लक्षण असल्याचे मानले जाते. हे पाऊल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी एक नवीन अग्निपरीक्षा देणारे ठरेल. शिवाय, या हालचालीमुळे येत्या काळात महाराष्ट्राचे दुसरे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोरील आव्हाने वाढण्याची शक्यता आहे.
दिवंगत अजित पवार यांचे देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी मैत्रीपूर्ण संबंध होते. म्हणूनच जेव्हा जेव्हा एकनाथ शिंदेंनी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतीही कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा अजित यांनी त्यांचा राजकीय प्रभाव वापरून तो उधळून लावला. अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यातील या परस्पर समंजसपणामुळे, भाजपचे केंद्रीय नेतृत्वही त्याच प्रकारे फडणवीसांवर वर्चस्व गाजवू शकले नाही.
केंद्रीय नेतृत्व इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांवर सातत्याने दबाव टाकला जातो. पण आता अजित यांच्या आकस्मिक निधनानंतर, केंद्रीय नेतृत्व पुन्हा एकदा फडणवीसांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वातील एक गट सुनेत्रा पवार यांच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे महाराष्ट्र सरकार आणि राजकारणावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकतो. कारण सुनेत्रा पवार राजकारणात नवीन आहेत आणि सध्या त्यांच्याकडे अजित यांच्याकडे असलेली राजकीय बुद्धिमत्ता नाही. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वातील हा गट याचा फायदा घेऊन फडणवीसांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
या गटाने पूर्वी शिंदे यांच्या माध्यमातून राज्याच्या राजकीय बुद्धिबळाचा डाव खेळला होता. आता ते सुनेत्रा यांच्याद्वारे एकाच वेळी दोन लक्ष्यांवर मारा करू इच्छितात, शिंदे यांनाही बाजूला करू इच्छितात. एक अनुभवी राजकीय खेळाडू म्हणून स्वतःची स्थापना करणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे पुढील पाऊल काय असेल हे पाहणे मनोरंजक असेल.
(दिल्लीहून नवभारत लाईव्हसाठी संतोष ठाकूर यांचा रिपोर्ट)