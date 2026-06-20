शनिवार, 20 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Pune »
  • Mla Shankar Jagtap Is Set To Raise The Issue Of The Phugewadi Toxic Liquor Incident During The Legislative Session

फुगेवाडी विषारी दारूकांडाचे पडसाद विधिमंडळात उमटणार! आमदार शंकर जगताप आक्रमक

Updated On: Jun 20, 2026 | 01:15 PM IST
जाहिरात
सारांश

बनावट व विषारी हातभट्टी दारू सेवनामुळे तब्बल १९ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची अत्यंत गंभीर घटना घडली होती. या भीषण दुर्घटनेचे पडसाद विधिमंडळाच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात उमटणार आहेत.

फुगेवाडी विषारी दारूकांडाचे पडसाद विधिमंडळात उमटणार! आमदार शंकर जगताप आक्रमक

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पिंपरी : फुगेवाडी, दापोडी आणि हडपसर येथे बनावट व विषारी हातभट्टी दारू सेवनामुळे तब्बल १९ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची अत्यंत गंभीर घटना घडली होती. या भीषण दुर्घटनेचे पडसाद विधिमंडळाच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात उमटणार आहेत. चिंचवड विधानसभा मतदारसंघाचे भाजप आमदार शंकर जगताप यांनी या संवेदनशील प्रकरणावर लक्षवेधी सूचना (लक्षवेधी क्रमांक १) विधानसभेत दाखल केली आहे.

 

राज्याचे पावसाळी अधिवेशन येत्या २२ जूनपासून मुंबई येथे सुरु होत आहे. या अधिवेशनात लक्षवेधीच्या माध्यमातून फुगेवाडी विषारी दारूकांडाकडे सरकारचे लक्ष वेधून घेत, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची आणि या जीवघेण्या अवैध धंद्यांची पाळेमुळे उखडून टाकण्याची आक्रमक मागणी आमदार जगताप करणार आहेत. गेल्या २८ मे ते १ जून २०२६ या कालावधीत फुगेवाडी, दापोडी आणि हडपसर परिसरात विषारी गावठी दारू पिऊन १९ जणांचा वेदनादायी अंत झाला होता. काळा गूळ आणि उसाच्या मळीपासून तयार केल्या जाणाऱ्या गावठी दारूची नशा व तीव्रता वाढवण्यासाठी माफियांकडून धोकादायक नवसागर, युरिया, ऑक्सिटोसिन रसायन, आणि अत्यंत प्राणघातक मिथेनॉल यांसारख्या रसायनांची बेकायदेशीरपणे भेसळ करून हे मृत्यूचे तांडव घडवून आणले गेले.

याबाबत आमदार शंकर जगताप म्हणाले, दारूकांड झाल्यानंतरही तसेच शहरात पोलिसांची कारवाई सुरू असताना दारू माफियांनी दुर्गम भागात आपल्या हातभट्ट्या हलवून शहरात विषारी दारू पुरवठा सुरूच ठेवल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यामुळे पोलीस व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. दारू माफियांनी फुगेवाडी, दापोडी आणि हडपसरमध्ये मृत्यूचे जे तांडव घडवले, ते पाहून मन सुन्न झाले आहे. रसायनांची जीवघेणी भेसळ करून निष्पाप नागरिकांचे बळी घेणाऱ्या या गुन्हेगारांना पाठीशी घालणाऱ्यांचीही गय केली जाणार नाही. या पीडित कुटुंबांचे अश्रू वाया जाऊ देणार नाही. अधिवेशनात या गंभीर विषयावर पहिली ‘लक्षवेधी’ मांडून गुन्हेगारांना शिक्षा आणि पीडितांचे पुनर्वसन हीच माझी प्राथमिकता आहे.” असे आमदार शंकर जगताप यांनी सांगितले.

हे सुद्धा वाचा : साक्षीदार होण्याच्या प्रयत्नात फसला, ‘त्या’ तरुणाच्या खुनाचा लागला छडा; दोघांना ठोकल्या बेड्या

या प्रश्नांवर आवाज उठविणार!

हिंजवडी आयटी पार्कमधील वाहतूक कोंडी सोडवणे. आयटी कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीविषयक तक्रारींसाठी ‘फास्टट्रॅक लेबर कोर्ट’ सुरू करणे या मागणीसह औद्योगिक क्षेत्रातील दुर्घटना रोखण्यासाठी सर्व कंपन्यांचे ‘सेफ्टी ऑडिट’ बंधनकारक करणे. शहरातील बंद असलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे तातडीने सुरू करावे. पिंपरी-चिंचवड मनपाचा चुकांनी भरलेला प्रारूप विकास आराखडा रद्द करावा आणि मनपा प्रशासनातील ४,७७६ रिक्त जागा तातडीने भरण्यासाठी मंजुरी द्यावी. याशिवाय, प्राधिकरणाच्या आरक्षित जागांवर दीर्घकाळापासून राहणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या मालकीचे सातबारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड मिळावे. ‘महाज्योती’ संस्थेमार्फत वंचित विद्यार्थ्यांची तांत्रिक कारणांमुळे अडकलेली सुमारे १२६ कोटी रुपयांची थकीत शिष्यवृत्ती तातडीने मंजूर करावी, औंध जिल्हा रुग्णालयातील बंद असलेली एमआरआय सुविधा सुरू करावी आणि महापालिकेच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये रुग्णांसाठी ‘कॅशलेस’ सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, या मागण्यांवर आमदार जगताप सभागृहात आवाज उठवणार आहेत.

आगामी काळात “अवैध दारूचा साठा, वाहतूक आणि विक्रीची संपूर्ण साखळी उद्ध्वस्त करण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, पिंपरी-चिंचवड पोलीस आणि पुणे ग्रामीण पोलीस यांच्यात तातडीने माहितीची देवाणघेवाण करून संयुक्त कारवाई होणे गरजेचे आहे. यासाठी विशेष पथकाची सक्षम यंत्रणा उभारून मृतांच्या कुटुंबीयांना शासनाने तात्काळ आर्थिक मदत व पुनर्वसन दिले पाहिजे. ही मागणी लक्षवेधीद्वारे सभागृहासमोर ठेवली आहे. — आमदार शंकर जगताप (चिंचवड विधानसभा)

Web Title: Mla shankar jagtap is set to raise the issue of the phugewadi toxic liquor incident during the legislative session

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 20, 2026 | 01:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Purandar Airport : पुरंदर विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित समस्या जागेवरच मिटणार; ‘या’ तारखेला सासवडमध्ये विशेष कॅम्प
1

Purandar Airport : पुरंदर विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित समस्या जागेवरच मिटणार; ‘या’ तारखेला सासवडमध्ये विशेष कॅम्प

लोणावळ्यातील बंगल्यात सुरु असलेल्या ‘हाय-प्रोफाइल’ पार्टीवर छापा; तब्बल 18 जणांवर गुन्हा दाखल
2

लोणावळ्यातील बंगल्यात सुरु असलेल्या ‘हाय-प्रोफाइल’ पार्टीवर छापा; तब्बल 18 जणांवर गुन्हा दाखल

व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले! सिंधुदुर्गमध्ये अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून कारवाई सुरुच; लाखोंचा मुद्देमाल जप्त
3

व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले! सिंधुदुर्गमध्ये अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून कारवाई सुरुच; लाखोंचा मुद्देमाल जप्त

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत गोंधळ; सत्ताधारी नगरसेवकांचाच तीव्र विरोध डावलून प्रस्ताव मंजूर
4

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत गोंधळ; सत्ताधारी नगरसेवकांचाच तीव्र विरोध डावलून प्रस्ताव मंजूर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आईच्या प्रियकराने केला तीन वर्षांच्या बालकाचा खून; आधी महिलेसोबत वाद घातला अन् नंतर…

आईच्या प्रियकराने केला तीन वर्षांच्या बालकाचा खून; आधी महिलेसोबत वाद घातला अन् नंतर…

Jun 20, 2026 | 01:21 PM
फुगेवाडी विषारी दारूकांडाचे पडसाद विधिमंडळात उमटणार! आमदार शंकर जगताप आक्रमक

फुगेवाडी विषारी दारूकांडाचे पडसाद विधिमंडळात उमटणार! आमदार शंकर जगताप आक्रमक

Jun 20, 2026 | 01:15 PM
Raj Thackeray: 2029 मध्ये अमित शाह पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत? राज ठाकरेंचा मोठा दावा, ‘ऑपरेशन टायगर’वरून भाजपला सवाल

Raj Thackeray: 2029 मध्ये अमित शाह पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत? राज ठाकरेंचा मोठा दावा, ‘ऑपरेशन टायगर’वरून भाजपला सवाल

Jun 20, 2026 | 01:15 PM
वयाच्या तिशीतच महिलांना का येतो मेनोपॉज? तरुण वयात मासिक पाळी गेल्यामुळे वाढतो ‘या’ गंभीर आजारांचा धोका

वयाच्या तिशीतच महिलांना का येतो मेनोपॉज? तरुण वयात मासिक पाळी गेल्यामुळे वाढतो ‘या’ गंभीर आजारांचा धोका

Jun 20, 2026 | 01:15 PM
IND vs AFG 3rd ODI Live: अफगाणिस्तानचा टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय; टीम इंडियात 3 मोठे बदल, व्हाईटवॉशसाठी भारत सज्ज

IND vs AFG 3rd ODI Live: अफगाणिस्तानचा टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय; टीम इंडियात 3 मोठे बदल, व्हाईटवॉशसाठी भारत सज्ज

Jun 20, 2026 | 01:13 PM
पवनराजे हत्या प्रकरणाला नवे वळण; सर्व आरोपींना न्यायालयाकडून दिलासा

पवनराजे हत्या प्रकरणाला नवे वळण; सर्व आरोपींना न्यायालयाकडून दिलासा

Jun 20, 2026 | 01:10 PM
‘या’ डिफेन्स स्टॉकचा Stock Market मध्ये धुमाकूळ! सरकारकडून मिळालंय तब्बल 425 कोटींचं कॉन्ट्रॅक्ट

‘या’ डिफेन्स स्टॉकचा Stock Market मध्ये धुमाकूळ! सरकारकडून मिळालंय तब्बल 425 कोटींचं कॉन्ट्रॅक्ट

Jun 20, 2026 | 01:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा