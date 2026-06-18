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पालखी यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर मंदिरांमध्ये तयारी वेगात; देहू-आळंदी पंचक्रोशीला ‘संतभूमी’चा दर्जा देण्याची मागणी

Updated On: Jun 18, 2026 | 08:40 PM IST
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सारांश

Palkhi Yatra on Ashadi ekadashi: आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर आळंदी–पंढरपूर पालखी सोहळ्याच्या स्वागतासाठी पुणे जिल्ह्यातील मंदिरांमध्ये स्वच्छता, रंगरंगोटी आणि सुशोभीकरणाची कामे वेगाने सुरू आहेत. या आध्यात्मिक सोहळ्यामुळे संपूर्ण परिसर भक्तिमय वातावरणात न्हाऊन निघाला आहे.

पालखी यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर मंदिरांमध्ये तयारी वेगात; देहू-आळंदी पंचक्रोशीला ‘संतभूमी’चा दर्जा देण्याची मागणी
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विस्तार
  • पालखी यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर मंदिरांमध्ये तयारी वेगात
  • देहू-आळंदी पंचक्रोशीला ‘संतभूमी’चा दर्जा देण्याची मागणी
  • भाविकांना आध्यात्मिक आणि मनोहारी अनुभव
पुणे शहर : आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने पंढरपूरकडे निघणाऱ्या आळंदी-पंढरपूर पालखी सोहळ्याला अवघे काही दिवस उरले असून संपूर्ण पुणे जिल्हा भक्तिमय वातावरणात न्हाऊन निघाला आहे. वारकरी संप्रदायाच्या या महान आध्यात्मिक सोहळ्याच्या स्वागतासाठी विविध ऐतिहासिक आणि पौराणिक मंदिरांमध्ये स्वच्छता, रंगरंगोटी आणि सुशोभीकरणाची कामे युद्धपातळीवर सुरू आहेत.

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बुधवार पेठेतील प्रसिद्ध पासोड्या विठ्ठल मंदिर परिसर तसेच मंदिरावरील प्राचीन शिल्पकला आणि मूर्तींना आकर्षक रंगसंगती देऊन सजविण्यात येत आहे. त्यामुळे दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना अधिक आध्यात्मिक आणि मनोहारी अनुभव मिळणार आहे.

याच पार्श्वभूमीवर चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून देहू-आळंदी पंचक्रोशी क्षेत्राला अधिकृतपणे ‘संतभूमी’चा दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. वारकरी संप्रदायाच्या श्रद्धेची केंद्रे असलेल्या श्रीक्षेत्र देहू आणि श्रीक्षेत्र आळंदी यांचे धार्मिक, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व लक्षात घेऊन हा दर्जा देण्यात यावा, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

आमदार जगताप यांनी सांगितले की, आळंदी येथे संत ज्ञानेश्वर महाराजांची संजीवन समाधी असून देहू हे संत तुकाराम महाराजांच्या वास्तव्याने आणि वैकुंठगमनाने पावन झालेले क्षेत्र आहे. या दोन तीर्थक्षेत्रांदरम्यानचा सुमारे १६ किलोमीटरचा परिसर शतकानुशतके वारकरी परंपरा, हरिनाम संकीर्तन, अध्यात्म आणि संत साहित्याच्या समृद्ध वारशाचे केंद्र राहिला आहे. दरवर्षी लाखो वारकरी या मार्गावरून विठ्ठलभक्तीत तल्लीन होत पंढरपूरकडे प्रस्थान करतात.

उत्तराखंडला जसा ‘देवभूमी’चा मान प्राप्त आहे, त्याच धर्तीवर देहू-आळंदी परिसराला ‘संतभूमी’चा अधिकृत दर्जा मिळावा, अशी वारकरी समाज आणि स्थानिक नागरिकांची भावना असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या संतपरंपरेचा गौरव वाढेल, तसेच या आध्यात्मिक वारशाचे संवर्धन, संरक्षण आणि सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

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Web Title: Palkhi yatra temple preparations dehu alandi sant bhoomi demand pune wari ashadhi ekadashi pilgrimage news

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Published On: Jun 18, 2026 | 08:38 PM

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