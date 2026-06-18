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‘श्रीमंत’ Dagdusheth बाप्पा ‘प्रेम मंदिरात’ विराजमान होणार; १०० फूट उंच अन्…, काय असणार खास?

Updated On: Jun 18, 2026 | 04:07 PM IST
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सारांश

आमदार हेमंत रासने यांनी सांगितले की, प्रेम मंदिर हे पांढऱ्या संगमरवरी वास्तुकला, भव्य स्तंभ, प्रकाशमान घुमट आणि कृष्णलीलांच्या देखाव्यांसाठी प्रसिद्ध आहे.

'श्रीमंत' Dagdusheth बाप्पा 'प्रेम मंदिरात' विराजमान होणार; १०० फूट उंच अन्..., काय असणार खास?

श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्ट (फोटो- सोशल मीडिया)

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विस्तार

सुवर्णयुग तरुण मंडळ साकारणार ‘प्रेम मंदिर’
नितेश कुमार यांच्या हस्ते सजावटीचा शुभारंभ
ट्रस्टचे अध्यक्ष सुनील रासने यांनी घेतली पत्रकार परिषद

पुणे: श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट आणि सुवर्णयुग तरुण मंडळाच्या वतीने १३४ व्या गणेशोत्सवानिमित्त यंदा वृंदावन येथील प्रसिद्ध प्रेम मंदिराची भव्य प्रतिकृती साकारण्यात येणार आहे. या सजावटीचा शुभारंभ सणस मैदानासमोरील हिराबाग कोठी येथील ट्रस्टच्या सजावट विभागात कलादिग्दर्शक नितेश कुमार यांच्या हस्ते करण्यात आला. ट्रस्टचे अध्यक्ष सुनील रासने यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली.

आमदार हेमंत रासने यांनी सांगितले की, प्रेम मंदिर हे पांढऱ्या संगमरवरी वास्तुकला, भव्य स्तंभ, प्रकाशमान घुमट आणि कृष्णलीलांच्या देखाव्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. यंदा साकारण्यात येणारी प्रतिकृती सुमारे १२० फूट लांब, ९० फूट रुंद आणि १०० फूट उंच असणार असून ती गणेशभक्तांसाठी विशेष आकर्षण ठरेल. प्रतिकृतीत उत्तर भारतीय मंदिरशैलीचे प्रतिबिंब, रासलीला, गोवर्धन लीला, झुला यांसारख्या कृष्णलीलांचे शिल्पपट, आकर्षक विद्युतरोषणाई आणि शोभिवंत फुलांची सजावट असणार आहे.

कोषाध्यक्ष महेश सूर्यवंशी यांनी सांगितले की, प्रेम, भक्ती, श्रद्धा आणि सलोखा या मानवतेला जोडणाऱ्या मूल्यांचा संदेश या देखाव्यातून दिला जाणार आहे. बुधवार चौकात भव्य कमान उभारण्यात येणार असून मुख्य प्रतिकृतीच्या दोन्ही बाजूंना कृष्णलीलेतील विविध प्रसंग साकारले जातील. राधा-कृष्णांची भव्य मूर्तीही दर्शनी भागात उभारण्यात येणार आहे. गणेशोत्सव २०२६ मध्ये देश-विदेशातील भाविकांना पुण्यात प्रेम मंदिराची ही विलोभनीय प्रतिकृती पाहण्याची संधी मिळणार आहे.

Web Title: Shrimant dagdusheth halwai ganpati trust create vrindavan prem mandir for pune ganesh festival 2026

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Published On: Jun 18, 2026 | 04:05 PM

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