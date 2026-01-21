PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ७४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

चंद्रकांत कांबळे/पुणे : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेअंतर्गत पुणे एसटी विभागातून जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ या वर्षभरात ७३ लाख ७२ हजार ३६७ ज्येष्ठ नागरिकांनी लाभ घेतलेला आहे.ही महाराष्ट्र शासनाची योजना आहे, ज्या अंतर्गत ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना यांचा लाभ मिळतो.महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एमएसआरटीसी) या योजनेसाठी ५८५ रुपये भरून एक स्मार्ट कार्ड घ्यावे लागते, ज्यामुळे वर्षभर प्रवास मोफत करता येतो.
७५ वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांना राज्य परिवहन महामंडळाच्या सर्व बस मधून प्रवास मोफत करता येतो. या योजनेतून पुणे एसटी विभागाला ५४ करोड ७१ लाख ८५ हजार ४६१ रूपये उत्पन्न मिळाले आहे.ही रक्कम महाराष्ट्र शासनाकडून एसटी विभागाला दिली जाते.अमृत ज्येष्ठ योजनेचा पुणे विभागातील ज्येष्ठांनी मोठ्या प्रमाणात लाभ घेतलेला आहे.
अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेअंतर्गत ७५ वर्षावरील नागरिकांनी एसटीने प्रवास करूण पुणे एसटी विभागाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे.जास्तीत जास्त ज्येष्ठांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. अरुण सिया, विभाग नियंत्रक,पुणे