Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Icc T20 World Cup 2026 Votes Went Against Bangladesh Icc Is Considering Scotland

ICC T20 World Cup 2026 : बांगलादेशचा घमंड चकनाचूर! विरोधात पडली मतं; ICC कडून दुसऱ्या पर्यायाचा विचार 

बांगलादेशने भारतात जाण्यास नकार दिला तर आयसीसी बोर्डाने बदली संघ पाठविण्याबाबत मतदान करण्यात आले आहे.बांगलादेशला भारतात टी२० विश्वचषकातील सामने खेळण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी एक दिवस देण्यात आला आहे.

Updated On: Jan 21, 2026 | 07:39 PM
ICC T20 World Cup 2026: Bangladesh's arrogance shattered! The votes went against them; ICC is considering another option.

बांगलादेशच्या विरोधात पडली मतं(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Votes against the Bangladesh team : बांगलादेशचा भारत आणि श्रीलंकेत आयोजित करण्यात येणाऱ्या टी२० विश्वचषकामध्ये भारतात खेळण्याबाबत अजूनही वाद मिटलेला नाही. या दरम्यान बांगलादेशला या स्पर्धेतून वगळले जाऊ शकते.  बांगलादेशने भारतात जाण्यास नकार दिला तर आयसीसी बोर्डाने बदली संघ पाठविण्यास मतदान करण्यात आले आहे. अशी बातमी समोर आली आहे की,  आयसीसीने बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला बांगलादेश सरकारला कळविण्यास सांगितले आहे की जर बांगलादेश २०२६ च्या टी२० विश्वचषकात  सामने खेळण्यासाठी भारतात जाण्यास नकार देत असेल तर, तर बदली संघ स्पर्धेत  पाठवण्यात येईल. त्यानंतर बहुसंख्य आयसीसी बोर्ड सदस्यांकडून बदली संघ पाठविण्याच्या बाजूने मतदान करण्यात आले आहे.

हेही वाचा : IND vs NZ 1st T20I : ‘मिस्टर 360’ नागपुरात मैदानावर पाय ठेवताच रचणार विक्रम! भारतासाठी ‘हा’ पराक्रम करणारा ठरेल पहिलाच खेळाडू

यावेळी सुरक्षेच्या कारणास्तव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाकडून भारतात टी२० विश्वचषक खेळण्यास बांगलादेशच्या नकाराचे समर्थन  करण्यात आले आहे. आयसीसीला पाठवलेल्या पत्रात बांगलादेशचे सामने आयोजित करण्याची ऑफर देण्यात आली आहे. आयसीसी बोर्डाची आज बैठक पार पडली जिथे बांगलादेशच्या टी२० विश्वचषकात सहभागाबाबत निर्णय घेण्यासाठी मतदान देखील झाले.

बीसीबीला भारतात खेळण्याबाबतच्या भूमिकेबाबत आयसीसीला उत्तर देण्यासाठी एका दिवसाची मुभा देण्यात आली आहे. जर बांगलादेश भारतात न खेळण्याच्या भूमिकेवर ठाम राहिला तर स्कॉटलंड विश्वचषकाच्या गट क मध्ये बांगलादेशची जागा घेऊ शकतो. युरोपियन पात्रता फेरीत नेदरलँड्स, इटली आणि जर्सी यांच्या मागे राहिल्याने स्कॉटलंडला २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी पात्रता मिळवता आली नाही.

बांगलादेश संघाचे  गट टप्प्यातील सर्व चार सामने भारतात खेळवण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे, पहिले तीन कोलकाता आणि एक सामना  मुंबईत खेळला जाणार आहे. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने आपल्या सरकारच्या पाठिंब्याने भारतात जाण्यास नकार दिला असून  त्यांचे सामने श्रीलंकेत खेळवण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. पीसीबीच्या एका सूत्राकडून सांगण्यात आले आहे की, “पीसीबीने ईमेलमध्ये म्हटले आहे की बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाची मागणी वैध असून ती मान्य करण्यात यावी आणि जर बांगलादेशचे सामने श्रीलंकेत हलवण्यात काही समस्या असतील तर पाकिस्तान त्यांचे सर्व सामने आयोजित करण्यास तयार आहे.”

हेही वाचा : WPL 2026 : दिल्लीच्या फलंदाजाला पंचांशी वाद भोवला! ‘या’ खेळाडूला ठोठावण्यात आली मोठ्या दंडासह शिक्षा

आयसीसी आणि बीसीबीने या मुद्द्यावर खूप वेळा चर्चा केली असली तरी त्यामधून काही एक साध्य झालेले नाही. आयसीसीने स्पर्धा वेळापत्रकानुसारच होईल असे म्हटले आहे, तर बीसीबी भारतात संघ न पाठवण्याच्या निर्णयावर ठाम भूमिका घेऊन बसला आहे.

Web Title: Icc t20 world cup 2026 votes went against bangladesh icc is considering scotland

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 21, 2026 | 07:39 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

T20 World Cup Crisis: बांगलादेश-भारत वादात नवा ट्विस्ट, पाकिस्तानची उडी; ICC वर जगाची नजर, काय घेणार निर्णय?
1

T20 World Cup Crisis: बांगलादेश-भारत वादात नवा ट्विस्ट, पाकिस्तानची उडी; ICC वर जगाची नजर, काय घेणार निर्णय?

IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी
2

IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी

T20 World Cup 2026 आधी अफगाणिस्तानने टी-20 सामन्यात वेस्ट इंडिजला पाजलं पाणी! 38 धावांनी केलं पराभूत
3

T20 World Cup 2026 आधी अफगाणिस्तानने टी-20 सामन्यात वेस्ट इंडिजला पाजलं पाणी! 38 धावांनी केलं पराभूत

T20 World Cup 2026 : ‘वानखेडे स्टेडियमवर खेळणे भावनिक….’, ‘या’ भारतीय वंशाच्या अमेरिकन गोलंदाजाचे विधान 
4

T20 World Cup 2026 : ‘वानखेडे स्टेडियमवर खेळणे भावनिक….’, ‘या’ भारतीय वंशाच्या अमेरिकन गोलंदाजाचे विधान 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ICC T20 World Cup 2026 : बांगलादेशचा घमंड चकनाचूर! विरोधात पडली मतं; ICC कडून दुसऱ्या पर्यायाचा विचार 

ICC T20 World Cup 2026 : बांगलादेशचा घमंड चकनाचूर! विरोधात पडली मतं; ICC कडून दुसऱ्या पर्यायाचा विचार 

Jan 21, 2026 | 07:39 PM
मुंबई उपनगरात पालिका शाळेला संरक्षण खात्याची परवानगी नाही! विद्यार्थ्यांची उडतेय तारांबळ

मुंबई उपनगरात पालिका शाळेला संरक्षण खात्याची परवानगी नाही! विद्यार्थ्यांची उडतेय तारांबळ

Jan 21, 2026 | 07:38 PM
देशभरात नागपूरची चर्चा! अजिंक्य आणि विक्रमने स्थानिक जेवण नेले राष्ट्रीय स्तरावर; मंत्री गडकरींनीही केले कौतुक

देशभरात नागपूरची चर्चा! अजिंक्य आणि विक्रमने स्थानिक जेवण नेले राष्ट्रीय स्तरावर; मंत्री गडकरींनीही केले कौतुक

Jan 21, 2026 | 07:30 PM
आता हाजी मलंगसाठी फक्त १० मिनिटे लागणार; २० वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर फ्युनिक्युलर ट्रेन सुरू

आता हाजी मलंगसाठी फक्त १० मिनिटे लागणार; २० वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर फ्युनिक्युलर ट्रेन सुरू

Jan 21, 2026 | 07:28 PM
भारताची Diplomatic Strike! 22 शक्तिशाली अरब देश एकाच वेळी दिल्लीत, चीन-पाकिस्तानची उडाली झोप

भारताची Diplomatic Strike! 22 शक्तिशाली अरब देश एकाच वेळी दिल्लीत, चीन-पाकिस्तानची उडाली झोप

Jan 21, 2026 | 07:20 PM
Radio Club Jetty Project : रेडिओ क्लब येथे नवीन धक्का कधी सुरु होणार? नितेश राणेंनी दिली माहिती

Radio Club Jetty Project : रेडिओ क्लब येथे नवीन धक्का कधी सुरु होणार? नितेश राणेंनी दिली माहिती

Jan 21, 2026 | 07:16 PM
Ahilyanagar News: नगर-मनमाड महामार्गावर वाहतूक कोंडी! सुजय विखे पाटलांकडून आढावा

Ahilyanagar News: नगर-मनमाड महामार्गावर वाहतूक कोंडी! सुजय विखे पाटलांकडून आढावा

Jan 21, 2026 | 07:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM