महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले, ग्राहकांसह व्यापारीही चिंतेत; वापरातील वस्तूंच्या दरात सातत्याने वाढ

Updated On: May 24, 2026 | 05:16 PM IST
सारांश

कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या बजेटवर मोठा परिणाम होताना दिसत आहे. रोजच्या वापरातील वस्तूंच्या दरात सातत्याने वाढ होत असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांसह किरकोळ व्यापाऱ्यांनाही आर्थिक फटका बसत आहे.

विस्तार

पुणे : कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या बजेटवर मोठा परिणाम होताना दिसत आहे. रोजच्या वापरातील वस्तूंच्या दरात सातत्याने वाढ होत असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांसह किरकोळ व्यापाऱ्यांनाही आर्थिक फटका बसत आहे. विशेषतः एलपीजी सिलिंडर, खाद्यतेल, डाळी, साखर आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या वाढत्या किमतींमुळे घरखर्चाचा ताळमेळ बसवणे कठीण होत चालले आहे.

 

गेल्या काही महिन्यांत किराणा बाजारात जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात १० ते ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. त्यातच वाहतूक खर्च आणि घाऊक बाजारातील दरवाढ यामुळे किरकोळ बाजारातही महागाई वाढली आहे. परिणामी ग्राहक आता लहान खरेदी टाळून महिनाभराचा किराणा एकदाच खरेदी करण्याकडे वळत आहेत.

स्वयंपाकाच्या सवयींमध्ये बदल

एलपीजी सिलिंडरच्या वाढत्या दरांमुळे अनेक कुटुंबांनी स्वयंपाकाच्या सवयींमध्ये बदल केला आहे. झटपट तयार होणारे पदार्थ, कमी गॅस लागणारे खाद्यपदार्थ आणि मोठ्या प्रमाणावर एकदाच स्वयंपाक करण्याला पसंती दिली जात आहे.

मोठे पॅक घेण्याकडे ग्राहकांचा कल

किराणा व्यापाऱ्यांनाही या परिस्थितीचा मोठा फटका बसत आहे. पुणे मंडईतील व्यापारी संजय बोरा म्हणाले, “ग्राहक आता प्रत्येक वस्तूची किंमत पाहून खरेदी करत आहेत. पूर्वी ज्या प्रमाणात खरेदी व्हायची, ती आता कमी झाली आहे. मोठे पॅक घेण्याकडे ग्राहकांचा कल वाढला आहे; मात्र छोट्या वस्तूंची विक्री घटली आहे. घाऊक बाजारात दर वाढल्यामुळे आम्हालाही नफा कमी ठेवावा लागत आहे.”

“पूर्वी आठवड्याला दोन ते तीन वेळा बाजारात जात होतो. आता खर्च वाढल्यामुळे महिनाभराचा किराणा एकदाच घेतो. गोडधोड आणि तळलेले पदार्थ कमी केले आहेत. गॅस वाचवण्यासाठी एकाचवेळी जास्त स्वयंपाक करतो.” -मीनल देशमुख, गृहिणी, कोथरूड.

मासिक खर्चात आणखी वाढ होण्याची शक्यता

तज्ज्ञांच्या मते, मान्सून कमी राहिल्यास अन्नधान्य उत्पादनावर परिणाम होऊन पुढील काही महिन्यांत महागाई आणखी वाढू शकते. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या मासिक खर्चात आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

ग्राहकांवर होणारा परिणाम

  • महिन्याच्या किराणा बजेटमध्ये वाढ
  • गोडधोड आणि तळलेले पदार्थ कमी
  • आठवड्याऐवजी महिनाभराची खरेदी
  • गॅस बचतीसाठी एकदाच जास्त स्वयंपाक
  • स्वस्त आणि मोठ्या पॅकला पसंती
व्यापाऱ्यांपुढील अडचणी
  • घाऊक बाजारातील वाढते दर
  • वाहतूक खर्चात वाढ
  • छोट्या पॅकच्या विक्रीत घट
  • ग्राहकांकडून खर्चावर नियंत्रण
  • कमी नफ्यात व्यवसाय चालवण्याची वेळ
जीवनावश्यक वस्तूंचे वाढलेले दर (रुपयांमध्ये)
वस्तू आधीचा दर आताचा दर
एलपीजी सिलिंडर ८५६ ९१६
खाद्यतेल (१ लिटर) १२० १६५
तूरडाळ (१ किलो) १०० १४५
साखर (१ किलो) ४० ५०
गहू पीठ (५ किलो) १९० २४५
दूध (१ लिटर) ५४ ६४

Published On: May 24, 2026 | 05:16 PM

