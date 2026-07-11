जून २०२६ मध्ये ‘या’ सेडान गाड्यांची झाली बंपर विक्री; डिझायर, अमेझ आणि ऑराने मारली बाजी!

भारतीय ऑटोमोबाईल बाजारात जून २०२६ मधील सेडान कार विक्रीचे ताजे आकडे समोर आले असून, मारुती सुझुकी डिझायरने आपले अव्वल स्थान कायम राखले आहे. संपूर्ण सेडान सेगमेंटमध्ये एकट्या डिझायरचा वाटा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. जून २०२६ मध्ये देशात एकूण ३१,१८३ सेडान गाड्यांची विक्री झाली, जी मागच्या वर्षाच्या तुलनेत १०.१ टक्क्यांनी अधिक आहे.
मारुती डिझायर आणि सब-४ मीटर गाड्यांची बाजी
मारुती डिझायरने जून २०२६ मध्ये १७,८९९ युनिट्सची बंपर विक्री करत १५.६% वार्षिक वाढ नोंदवली आहे. सध्या या सेगमेंटमध्ये डिझायरचा बाजारपेठेतील वाटा तब्बल ५७.४% एवढा प्रचंड आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर ह्युंदाई ऑरा असून, तिने ५,९७७ युनिट्ससह १०.४% वाढ मिळवली आहे. तर होंडा अमेझ २,९३७ युनिट्सच्या विक्रीसह तिसऱ्या स्थानावर राहिली. अमेझने वार्षिक तुलनेत २९.२% ची सर्वांत मोठी आणि नेत्रदीपक झेप घेतली आहे.
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मिडसाईझ सेडानमध्ये ‘व्हर्टस‘ अव्वल, पण विक्रीत घट
मिडसाईझ सेडान सेगमेंटचा विचार केला तर फोक्सवॅगन व्हर्टस पहिल्या क्रमांकावर आहे, मात्र तिच्या विक्रीत ३२.८% ची मोठी घसरण झाली असून जूनमध्ये केवळ १,१९५ गाड्या विकल्या गेल्या. याउलट, तिची मुख्य प्रतिस्पर्धी स्कोडा स्लाव्हियाने २०.९% ची सकारात्मक वाढ नोंदवत १,०८३ युनिट्सची विक्री केली आणि या यादीत पाचवे स्थान मिळवले. नुकताच दुसरा मिड-सायकल अपडेट मिळालेली होंडा सिटी ७४५ युनिट्ससह सहाव्या स्थानावर राहिली, ज्यात ५.१% ची किरकोळ वाढ झाली आहे.
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‘टाटा टिगोर‘ आणि ‘व्हर्ना‘च्या विक्रीत मोठी घसरण
टाटा टिगोर थेट सातव्या स्थानावर घसरली असून, तिची विक्री २३.६ टक्क्यांनी घटून ६०2 युनिट्सवर आली आहे. ह्युंदाई व्हर्नालाही यंदा ग्राहकांनी पाठ दाखवल्याचे चित्र असून, तिची विक्री ३१.९ टक्क्यांनी घसरून ५५४ युनिट्सवर स्थिरावली. लक्झरी श्रेणीतील महागडी टोयोटा कॅम्री १९१ युनिट्ससह नवव्या स्थानावर असून तिने ६.१% ची संथ पण स्थिर वाढ राखली आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, भारतीय ग्राहकांचा सब-कॉम्पॅक्ट सेडान, विशेषतः मारुती डिझायरवर अजूनही प्रचंड विश्वास असल्याचे या आकडेवारीवरून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.