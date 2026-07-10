Flipkart : फ्लिपकार्टच्या अन्न आणि पोषण क्षेत्रात ५०% वाढ! ‘हे’ आहे मुख्य कारण, काय म्हणत रिपोर्ट? जाणून घ्या

भारतातील ई-कॉमर्स क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी फ्लिपकार्टने आपल्या फूड अँड न्यूट्रिशन (अन्न आणि पोषण) विभागात वर्षभरात ५० टक्के वाढ झाल्याची घोषणा केली आहे. कंपनीच्या मते, या वाढीमागे जेन झी ग्राहक आणि टियर-२ व त्यापुढील शहरांतील ग्राहकांचा मोठा वाटा आहे. धुळे, इम्फाळ, धारवाड, उज्जैन, हुबळी, मिरगंज आणि लहरपूरसारख्या शहरांमधून आधुनिक व पोषक खाद्यपदार्थांची मागणी लक्षणीयरीत्या वाढल्याचे कंपनीने सांगितले.
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फ्लिपकार्ट मिनिट्स या क्विक कॉमर्स सेवेद्वारे या विभागातील एकूण मागणीपैकी २५ टक्के व्यवहार झाले, तर टियर-२ आणि त्यापुढील शहरांचा एकूण मागणीत ६५ टक्के वाटा असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले. आरोग्यदायी जीवनशैली, वेलनेस ट्रेंड्स, सोशल मीडियावरील रेसिपी आणि कंटेंट क्रिएटर्सच्या शिफारशींमुळे ग्राहकांची प्रीमियम व पौष्टिक उत्पादनांकडे वाढती ओढ दिसून येत आहे.
कंपनीच्या आकडेवारीनुसार, जेन झी ग्राहकांच्या मागणीत ६० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. प्रोटीन ओट्स, हाय-प्रोटीन पीनट बटर, प्रोटीन मुसली, गॉरमेट चॉकलेट्स आणि कोरियन फ्लेवर्ड स्नॅक्स यांसारख्या उत्पादनांना मोठी पसंती मिळत आहे. त्याचबरोबर कोल्ड-प्रेस्ड तेल, ऑलिव्ह ऑइल, अस्सल तूप, प्रीमियम ड्रायफ्रूट्स आणि खजूर यांसारख्या आरोग्यदायी उत्पादनांच्या शोधात गेल्या वर्षभरात ८० टक्के वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
फ्लिपकार्टचे कन्झ्युमेबल्स विभागाचे उपाध्यक्ष निशांत दलाल यांनी सांगितले की, भारतात अन्नपदार्थ केवळ दैनंदिन गरज राहिलेली नसून ते आरोग्य, जीवनशैली आणि नव्या अनुभवांशी जोडले गेले आहेत. डिजिटल कॉमर्समुळे देशभरातील ग्राहकांना उत्तम दर्जाच्या खाद्यपदार्थांचे अधिक पर्याय उपलब्ध होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
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दरम्यान, फ्लिपकार्ट फूड फेस्ट ३.० मध्ये ५० हून अधिक खाद्य ब्रँड्स, १,००० पेक्षा अधिक क्रिएटर्स, तसेच फराह खान, शेफ कुणाल कपूर, शेफ रणवीर ब्रार आणि इतर सेलिब्रिटी सहभागी झाले होते. ७ ते १५ जुलैदरम्यान आयोजित विशेष सेलमध्ये ग्राहकांसाठी आकर्षक ऑफर्स, नवीन उत्पादनांचे अनावरण आणि विविध खाद्य विभागांचा अनुभव उपलब्ध करून देण्यात आला.