यामाहाची मोठी झेप! E85 इथेनॉलवर धावणारी पहिली ‘FZ Blue Flex’ भारतीय बाजारात दाखल

भारतीय वाहन बाजारात पर्यावरणपूरक आणि किफायतशीर पर्यायांना प्रोत्साहन देत ‘इंडिया यामाहा मोटर’ने आपली पहिली फ्लेक्स-फ्युएल मोटरसायकल ‘Yamaha FZ Blue Flex’ भारतात लाँच केली आहे. दिल्लीत या बाईकची एक्स-शोरूम किंमत १,२४,२४० रुपये ठेवण्यात आली आहे. यामाहाचे हे असे पहिले मॉडेल आहे, जे E20 पासून थेट E85 पर्यंतच्या कोणत्याही इथेनॉल-ब्लेंडेड इंधनावर सहज धावू शकते. भारताच्या इथेनॉल ब्लेंडिंग धोरणाला बळकटी देणारे आणि पेट्रोलवरील अवलंबित्व कमी करणारे हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.
दमदार इंजिन आणि फ्लेक्स-फ्युएल तंत्रज्ञान
यामाहाने या बाईकच्या इंजिनमध्ये विशेष बदल केले आहेत, जेणेकरून ते उच्च इथेनॉल मिश्रणावर विनाअडथळा काम करू शकेल. FZ Blue Flex मध्ये १४९ सीसीचे सिंगल-सिलेंडर, एअर-कूल्ड, फ्युएल-इंजेक्टेड इंजिन देण्यात आले आहे, जे ५-स्पीड गिअरबॉक्ससह उपलब्ध आहे. हे इंजिन ११.७ bhp पॉवर आणि १२.८ Nm चा पीक टॉर्क जनरेट करते, ज्यामुळे दैनंदिन वापरामध्ये बाईकच्या परफॉर्मन्समध्ये कोणतीही तडजोड करावी लागत नाही.
Nitin Gadkari : E20 पेट्रोलबाबत मोठा खुलासा; इंजिन, मायलेजच्या चर्चांवर नितीन गडकरींचे स्पष्ट उत्तर
कार्बन न्यूट्रॅलिटी आणि कंपनीचा दृष्टिकोन
क्लीन मोबिलिटी आणि भारताच्या बायोफ्युअल धोरणाला पाठबळ देणे हा या बाईक निर्मितीमागचा मुख्य उद्देश आहे. यामाहा मोटर इंडिया ग्रुपचे चेअरमन हजिमे आओता यांनी सांगितले की, कार्बन तटस्थता साध्य करण्यासाठी मल्टी-पाथवे दृष्टिकोन आवश्यक आहे. हे ब्लू फ्लेक्स तंत्रज्ञान भारतातील विकसनशील बायोफ्युअल धोरणांना अनुसरण करते आणि कंपनीच्या जागतिक शाश्वतता ध्येयांना पूरक आहे.
आकर्षक डिझाईन आणि आधुनिक वैशिष्ट्ये
या फ्लेक्स-फ्युएल बाईकचे डिझाईन यामाहाच्या लोकप्रिय स्टँडर्ड FZ सिरीजसारखेच मस्क्युलर आणि स्पोर्टी ठेवण्यात आले आहे. यात फुल-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलॅम्प, मस्क्युलर फ्युएल टँक, कॉम्पॅक्ट एक्झॉस्ट आणि सिंगल-पीस सीट देण्यात आली आहे. सुरक्षेसाठी यात ABS चा समावेश असून, ही मोटरसायकल सध्या केवळ एकाच प्रीमियम मेटलिक काळ्या रंगात खरेदीसाठी उपलब्ध असेल.
Petrol नंतर आता Diesel चा नंबर? 15% आयसोब्युटेनॉल मिसळण्याची मोठी योजना, नितीन गडकरींचा नेमका प्लॅन काय?
देशातील उपलब्धता
Yamaha FZ Blue Flex ही मोटरसायकल पहिल्या टप्प्यात देशातील प्रमुख राज्यांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध केली जाणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा आणि तामिळनाडू या राज्यांचा समावेश आहे. या राज्यांमधील निवडक ‘यामाहा ब्लू स्क्वेअर’ डीलरशिप्सवर ग्राहक ही बाईक खरेदी करू शकतील. ८५% पर्यंत इथेनॉल वापरण्याचा पर्याय मिळाल्यामुळे ग्राहकांचा इंधनाचा खर्च कमी होईल आणि उत्सर्जनात घट होऊन पर्यावरण संरक्षणालाही मोठी मदत होईल.