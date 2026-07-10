ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी शिवसेनेचा पुढाकार! CET संकेतस्थळावरील सूचना मराठी भाषेत करण्याची मागणी

नीता परब, मुंबई, नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क : महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, कृषी, एमबीए, एमएमएस, विधी, बीएड, एमएड, हॉटेल मॅनेजमेंट तसेच विविध पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येतात. या प्रक्रियेशी दरवर्षी राज्यातील सुमारे १६ लाखांहून अधिक विद्यार्थी आणि पालक जोडलेले असतात. मात्र, कक्षाकडून विद्यार्थ्यांसाठी नियमित प्रसिद्ध केली जाणारी परिपत्रके व इतर माहिती केवळ इंग्रजी भाषेत उपलब्ध करून दिली जाते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना ती समजून घेण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे सीईटी कक्षाच्या संकेतस्थळावरील सर्व माहितीपत्रके मराठी भाषेतही प्रसिद्ध करण्यात यावीत, अशी मागणी शिवसेनेचे सचिव अॅड. वैभव मारुती थोरात यांनी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडे केली आहे.
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महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, कृषी, एमबीए, एमएमएस, विधी, बीएड, एमएड, हॉटेल मॅनेजमेंट तसेच विविध पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येतात. या प्रक्रियेशी राज्यातील लाखो विद्यार्थी जोडलेले आहेत. मात्र, सीईटीच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होणारे प्रवेशाचे वेळापत्रक, महत्त्वाच्या सूचना, मार्गदर्शक पुस्तिका, परिपत्रके आणि इतर माहिती प्रामुख्याने इंग्रजी भाषेतच उपलब्ध करून दिली जाते.
महाराष्ट्रातील सर्व विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमातील किंवा शहरी भागातील नसून, मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी ग्रामीण, आदिवासी आणि दुर्गम भागातील तसेच मराठी माध्यमाच्या शाळांमधून शिक्षण घेतलेले आहेत. त्यामुळे इंग्रजीतील सूचना समजून घेण्यात अनेक विद्यार्थ्यांना अडचणी निर्माण होतात. परिणामी, प्रवेश प्रक्रियेत गोंधळ होणे, चुकीची माहिती मिळणे, अर्जाच्या मुदती चुकणे आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याच्या घटना घडतात, असे अॅड. वैभव थोरात यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने आपल्या संकेतस्थळावर सर्व माहिती मराठी भाषेतही उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
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मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा
मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा आहे. राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित असलेली प्रवेश प्रक्रिया मराठी भाषेत उपलब्ध करून देणे ही केवळ सोय नसून विद्यार्थ्यांचा मूलभूत हक्क आहे. शासनाच्या विविध विभागांकडून मराठी भाषेत माहिती उपलब्ध करून दिली जात असताना, सीईटी कक्षानेही याबाबत सकारात्मक भूमिका घेणे आवश्यक असल्याचे अॅड. वैभव थोरात यांनी म्हटले आहे.