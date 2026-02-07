मावळ तालुक्यात शांततेत मतदान; सकाळी 11.30 वाजेपर्यंत 24.45 टक्के मतदानाची नोंद

तालुक्यातील एकूण २,००,३१६ मतदारांपैकी ४८,९८१ मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला आहे. यामध्ये २८,९३६ पुरुष तर २०,०४५ महिला मतदारांचा समावेश असून, महिला मतदारांचा सहभाग समाधानकारक असल्याचे चित्र आहे.
सकाळच्या सत्रात मतदानाला संमिश्र प्रतिसाद
सकाळी ७.३० ते ९.३० या पहिल्या दोन तासांत एकूण १८,०३७ मतदारांनी मतदान केले. पहिल्या टप्प्यात ग्रामीण भागात मतदानाचा वेग तुलनेने मंद होता; मात्र ९ नंतर अनेक केंद्रांवर मतदारांच्या रांगा लागल्याचे चित्र दिसून आले. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि प्रथमच मतदान करणाऱ्या तरुणांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदवला.
पंचायत समिती गटांतील स्थिती
मावळ पंचायत समिती अंतर्गत टाकवे बुद्रुक, नाने, वराळे, इंदुरी, खडकलें, कार्ला, कुसगाव बुद्रुक, कळे, सोमाटणे आणि चांदखेड या सर्व गटांमध्ये मतदान प्रक्रिया सुरळीत सुरू आहे. काही औद्योगिक व शहरी भागांमध्ये सकाळी कामावर जाण्यापूर्वी मतदान करण्यासाठी मतदारांनी लवकरच केंद्रांवर गर्दी केली.
प्रशासन सज्ज; कुठेही अनुचित प्रकार नाही
निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक व शांततेत पार पाडण्यासाठी प्रशासनाने चोख बंदोबस्त ठेवला आहे. प्रत्येक मतदान केंद्रावर पोलीस कर्मचारी, मतदान अधिकारी व आरोग्य सुविधा उपलब्ध आहेत. आतापर्यंत कुठेही अनुचित प्रकार किंवा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झालेला नाही, अशी माहिती निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिली.
दुपारनंतर मतदानाचा टक्का वाढण्याची शक्यता
सकाळी मतदानाचा वेग मध्यम असला तरी दुपारनंतर व सायंकाळच्या सत्रात मतदानाचा टक्का लक्षणीयरीत्या वाढेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. सुट्टीचा दिवस आणि अनुकूल वातावरण यामुळे शेवटच्या टप्प्यात मोठ्या संख्येने मतदार मतदानासाठी बाहेर पडतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. लोकशाही अधिक मजबूत करण्यासाठी प्रत्येक मत महत्त्वाचे असून, उर्वरित मतदारांनीही निर्भयपणे मतदान प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.