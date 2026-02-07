Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
RCB वर पैशांची बरसात! 2.5 kWh बॅटरी, 113 किमी रेंज…, RCB च्या सर्व खेळाडूंना मिळणार ही इलेक्ट्रिक स्कूटर

बजाज ऑटोने चेतक C25 इलेक्ट्रिक स्कूटरची किरकोळ विक्री सुरू केली आहे. WPL विजेत्या RCB महिला संघातील सर्व खेळाडूंना हे स्कूटर मिळतील. ज्यामध्ये 2.5 kWh बॅटरी, 113 किमी रेंज, 55 किमी/ताशी कमाल वेग आणि जलद चार्जिंग आहे.

Updated On: Feb 07, 2026 | 04:25 PM
बजाज ऑटोने त्यांच्या नवीन इलेक्ट्रिक स्कूटर, चेतक C25 ची किरकोळ विक्री एका खास पद्धतीने सुरू केली आहे. महिला क्रिकेटचा उत्सव साजरा करताना, कंपनीने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) महिला संघातील सर्व खेळाडूंना नवीन चेतक C25 इलेक्ट्रिक स्कूटर भेट देण्याची घोषणा केली आहे. RCB महिला संघाने अलीकडेच महिला प्रीमियर लीग (WPL) जिंकली. या निमित्ताने बजाज चेतक आणि RCB महिला यांच्यातील हंगाम-लांब भागीदारीची पूर्तता देखील झाली आहे, ज्यामध्ये बजाज चेतक संघाचा अधिकृत राइड पार्टनर होता.

नवीन चेतक सी२५ ही बजाज चेतक श्रेणीतील सर्वात परवडणारी इलेक्ट्रिक स्कूटर आहे. ती विशेषतः शहरातील सामान्य वापरकर्त्यांसाठी डिझाइन केलेली आहे. ती चेतक ३० आणि चेतक ३५ मालिकेच्या खाली आहे, परंतु तरीही त्यात मजबूत मेटल बॉडी आणि चांगली बिल्ड क्वालिटी आहे.

चेतक सी२५ बॅटरी पॅक

चेतक सी२५ मध्ये २.५ किलोवॅट प्रति तास बॅटरी आहे जी पूर्ण चार्जवर ११३ किलोमीटरपर्यंतची रेंज देण्याचा दावा करते. ती हब-माउंटेड मोटरद्वारे समर्थित आहे, जी ५५ किमी/ताशी कमाल गती देते. ऑन-बोर्ड ७५०W चार्जर वापरून ० ते ८० टक्के चार्जिंग वेळ अंदाजे अडीच तास आहे. एकूणच, परवडणारी, विश्वासार्ह आणि दररोज वापरता येणारी इलेक्ट्रिक स्कूटर शोधणाऱ्यांसाठी बजाज चेतक सी२५ हा एक चांगला पर्याय आहे.

चेतक सी२५ वर ऑफर

सुरुवातीच्या ग्राहकांसाठी, बजाज पहिल्या १०,००० ग्राहकांसाठी ४,२९९ रुपयांची सूट देत आहे, ज्यामुळे एक्स-शोरूम किंमत ८७,१०० पर्यंत कमी झाली आहे. ही ऑफर निवडक शहरांमध्ये आधीच सुरू झाली आहे आणि उत्पादन वाढल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने इतर शहरांमध्येही आणली जाईल.

चेतक सी२५ वैशिष्ट्ये

चेतक श्रेणीतील एंट्री-लेव्हल मॉडेल असूनही, सी२५ मध्ये अनेक वैशिष्ट्ये आहेत. यामध्ये मेटल बॉडी, आयपी६७-रेटेड बॅटरी आणि फ्रंट डिस्क आणि रियर ड्रम ब्रेक, १७० मिमी ग्राउंड क्लीयरन्स आणि कॉम्पॅक्ट टर्निंग रेडियस यासारख्या उपयुक्त वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. स्कूटरमध्ये हिल-होल्ड असिस्ट, रिव्हर्स मोड, इको आणि स्पोर्ट राइड पर्याय, गाईड-मी-होम लाइटिंग आणि दैनंदिन वापर वाढविण्यासाठी मूलभूत कनेक्टिव्हिटी फंक्शन्स देखील आहेत.

