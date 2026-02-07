Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • In The India Vs Usa Match Abhishek Sharma Has A Chance To Set A Record In T20 Cricket

IND vs USA, T20 World Cup 2026 : अभिषेक शर्माच्या रडारवर मोठा विक्रम! ‘ही’ कामगिरी करताच टी-20 मध्ये रचणार इतिहास

बहुप्रत्यक्षित आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धेत आज तिसऱ्या सामन्यात मुंबई येथील वानखेडे स्टेडियमवर भारत आणि यूएसए आमनेसामने येणार आहेत. या सामन्यात भारताचा सलामीवीर अभिषेक शर्माला विक्रम रचण्याची संधी असणार आहे.

Updated On: Feb 07, 2026 | 04:09 PM
IND vs USA, T20 World Cup 2026: Abhishek Sharma has a major record in his sights! He will create history in T20s as soon as he achieves this feat.

अभिषेक शर्मा(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Abhishek Sharma has a chance to set a record in the India vs. USA match : बहुप्रत्यक्षित आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धेला आजपासून (७ फेब्रुवारी) सुरुवात झाली आहे. या स्पर्धेतील तिसरा सामना मुंबई येथील वानखेडे स्टेडियमवर भारत आणि यूएसए यांच्यात खेळला जाणार आही. या सामन्यात भारताचा स्फोटक सलामीवीर अभिषेक शर्मा इतिहास रचण्याची शक्यता आहे.  जर अभिषेकने आजच्या सामन्यात ५ षटकार मारले तर तो भारतात टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये ५० षटकार मारणारा पाचवा फलंदाज बनणार आहे.

आतापर्यंत, अभिषेक शर्माने भारतात खेळताना टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये ४५ षटकार ठोकले आहेत. रोहित शर्माने भारतीय भूमीवर टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारतासाठी सर्वाधिक षटकार लगावले आहेत. रोहित शर्माने भारतात ८५ षटकार ठोकण्याची किमया साधली आहे. या यादीत सूर्यकुमार यादव दुसऱ्या स्थानावर आहे. तर सूर्यकुमार यादवने भारतात ८२ षटकार मारले आहेत. या यादीत हार्दिक पंड्याने ५८ आणि विराट कोहलीने भारतात खेळताना टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये एकूण ५६ षटकार लगावले आहेत.

हेही वाचा : IND vs ENG, U19 World Cup Final Live! भारतच विश्वविजेता! अंतिम सामन्यात इंग्लंडला 100 धावांनी हरवून पटकावले जेतेपद

भारतात आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांमध्ये सर्वाधिक षटकार मारणारे खेळाडू

  1. रोहित शर्मा ८५
  2. सूर्यकुमार यादव ८२
  3. हार्दिक पंड्या ५८
  4. विराट कोहली ५६
  5. अभिषेक शर्मा ४५
पहिल्या षटकात सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्यांच्या यादीत अभिषेक शर्मा दुसऱ्या क्रमांकावर विराजमान आहे. पहिल्या षटकात १२ षटकार मारणाऱ्या यादीमध्ये भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा अव्वल स्थानी आहे.

आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांमध्ये पहिल्या षटकात सर्वाधिक षटकार मारणारे खेळाडू

  1. रोहित शर्मा १२
  2. अभिषेक शर्मा १०
  3. इशान किशन ७
  4. वीरेंद्र सेहवाग ४
  5. यशस्वी जयस्वाल ४
  6. संजू सॅमसन ३
अभिषेक शर्मा टी२० सामन्यांमध्ये सलामीवीर म्हणून ३०० षटकार मारण्याच्या जवळ पोहचला आहे. हे साध्य करण्यासाठी त्याला आणखी ११ षटकारांची आवश्यकता आहे. अभिषेकने सलामीवीर म्हणून टी२० सामन्यांमध्ये एकूण २८९ षटकार मारण्याची कामगिरी केली आहे.

हेही वाचा : U19 World Cup Final : वैभव सूर्यवंशीला अटक करा! क्रिकेट मैदानावर हिंसाचार केल्याप्रकरणी कारवाईची मागणी; वाचा सविस्तर

दोन्ही संघ खालीलप्रमाणे

भारत संभाव्य इलेव्हन : इशान किशन (यष्टीरक्षक), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल (उपकर्णधार), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह/मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग

यूएसए संभाव्य इलेव्हन : अँड्रिज गॉस, सैतेजा मुक्कल्ला, शायन जहांगीर, मोनांक पटेल (कर्णधार आणि यष्टिरक्षक), मिलिंद कुमार, हरमीत सिंग, शुभम रांजणे, संजय कृष्णमूर्ती, मोहम्मद मोहसीन, शाडली व्हॅन शाल्क्विक, सौरभ नेत्रावलकर

Web Title: In the india vs usa match abhishek sharma has a chance to set a record in t20 cricket

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 07, 2026 | 04:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs USA : सामन्यांचे लाईव्ह टेलिकास्ट आणि मोफत स्ट्रीमिंग कधी आणि कुठे पाहता येणार? वाचा सविस्तर तपशील
1

IND vs USA : सामन्यांचे लाईव्ह टेलिकास्ट आणि मोफत स्ट्रीमिंग कधी आणि कुठे पाहता येणार? वाचा सविस्तर तपशील

IND vs USA Weather Report : भारताच्या पहिल्या T20 सामन्यात पाऊस ठरणार खलनायक? जाणून घ्या कसे असेल मुंबईचे वातावरण
2

IND vs USA Weather Report : भारताच्या पहिल्या T20 सामन्यात पाऊस ठरणार खलनायक? जाणून घ्या कसे असेल मुंबईचे वातावरण

IND vs USA : Jasprit Bumrah पहिल्या सामन्यातून बाहेर, कशी असेल भारतीय संघाची Playing 11?
3

IND vs USA : Jasprit Bumrah पहिल्या सामन्यातून बाहेर, कशी असेल भारतीय संघाची Playing 11?

T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषकापूर्वीच भारताला झटका! सूर्या आर्मीचा ‘हा’ स्टार खेळाडू संघाबाहेर
4

T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषकापूर्वीच भारताला झटका! सूर्या आर्मीचा ‘हा’ स्टार खेळाडू संघाबाहेर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs USA, T20 World Cup 2026 : अभिषेक शर्माच्या रडारवर मोठा विक्रम! ‘ही’ कामगिरी करताच टी-20 मध्ये रचणार इतिहास

IND vs USA, T20 World Cup 2026 : अभिषेक शर्माच्या रडारवर मोठा विक्रम! ‘ही’ कामगिरी करताच टी-20 मध्ये रचणार इतिहास

Feb 07, 2026 | 04:08 PM
Maharashtra Politics: “गरज पडल्यास….”; EVM मध्ये बिघाड झाल्यावर रामदास कदम आक्रमक

Maharashtra Politics: “गरज पडल्यास….”; EVM मध्ये बिघाड झाल्यावर रामदास कदम आक्रमक

Feb 07, 2026 | 04:04 PM
Trade Deal: अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय मालाला सुकाळ! औषधे, हिरे आणि कपडे होणार स्वस्त; पाहा कोणत्या वस्तूंवर लागणार ‘Zero Duty’

Trade Deal: अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय मालाला सुकाळ! औषधे, हिरे आणि कपडे होणार स्वस्त; पाहा कोणत्या वस्तूंवर लागणार ‘Zero Duty’

Feb 07, 2026 | 03:55 PM
इटालियन पदार्थ खायला खूप जास्त आवडतात? मग घरीच बनवा रेस्टॉरंट-स्टाईल Red Sauce Pasta, नोट करा रेसिपी

इटालियन पदार्थ खायला खूप जास्त आवडतात? मग घरीच बनवा रेस्टॉरंट-स्टाईल Red Sauce Pasta, नोट करा रेसिपी

Feb 07, 2026 | 03:40 PM
दुबई फॅशन वीकमध्ये Kriti Sanonचा जलवा, Manish Malhotraच्या शोची ठरली शोस्टॉपर; फोटो पाहा

दुबई फॅशन वीकमध्ये Kriti Sanonचा जलवा, Manish Malhotraच्या शोची ठरली शोस्टॉपर; फोटो पाहा

Feb 07, 2026 | 03:40 PM
Valentine Day 2026: संत व्हॅलेंटाइन कोण होते? त्यांच्या बलिदान दिनीच का साजरा केला जातो व्हॅलेंटाइन डे

Valentine Day 2026: संत व्हॅलेंटाइन कोण होते? त्यांच्या बलिदान दिनीच का साजरा केला जातो व्हॅलेंटाइन डे

Feb 07, 2026 | 03:40 PM
Zilla Parishad Election 2026 : चिपळुणात ईव्हीएम मशिनच्या बिघाडाची मालिका; मतदार नाराज

Zilla Parishad Election 2026 : चिपळुणात ईव्हीएम मशिनच्या बिघाडाची मालिका; मतदार नाराज

Feb 07, 2026 | 03:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM