Trade Deal: अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय मालाला सुकाळ! औषधे, हिरे आणि कपडे होणार स्वस्त; पाहा कोणत्या वस्तूंवर लागणार ‘Zero Duty’

India US trade deal zero duty products list : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (US President Donald Trump) यांच्यातील ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या व्यापार कराराचे तपशील आता समोर आले आहेत. या करारामुळे केवळ व्यापारी संबंधच सुधारले नाहीत, तर अमेरिकन ग्राहकांच्या खिशाला मिळणारा दिलासा आणि भारतीय निर्यातदारांचा नफा यात मोठी वाढ होणार आहे. विशेषतः ज्या वस्तूंवर पूर्वी ५०% पर्यंत कर होता, त्या आता १८% वर आल्या आहेत, तर काही अति-महत्त्वाच्या वस्तूंना चक्क ‘शून्य शुल्क’ (Zero Duty) प्रवेश मिळाला आहे.
भारताची ‘जगाची फार्मसी’ ही ओळख आता अधिक गडद होणार आहे. भारतीय जेनेरिक औषधांवरून आयात शुल्क पूर्णपणे हटवण्यात आले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India-US Trade Deal: अखेर भारत-अमेरिका व्यापार युद्धाचा शेवट; 30 ट्रिलियन डॉलर्सची बाजारपेठ खुली; पियुष गोयल यांचा मोठा धमाका
सुरत आणि मुंबईतील हिरे उद्योगासाठी हा करार म्हणजे लॉटरीच आहे. पॉलिश केलेले हिरे आणि मौल्यवान खड्यांना आता अमेरिकेत शून्य टक्के शुल्काने प्रवेश मिळेल.
भारतात तयार होणाऱ्या एरोस्पेस आणि विमानांच्या भागांनाही या कराराचा मोठा फायदा झाला आहे. ‘नॅशनल सिक्युरिटी’च्या नावाखाली यापूर्वी लादलेले निर्बंध आणि शुल्क आता हटवण्यात आले आहेत. यामुळे बोईंग आणि एअरबस सारख्या कंपन्यांना लागणारे सुटे भाग आता भारतातून स्वस्तात अमेरिकेला पुरवले जातील, ज्यामुळे भारताच्या उत्पादन क्षेत्राला (Manufacturing) मोठी चालना मिळेल.
भारतीय रेशमी कपडे आणि हस्तकलेच्या वस्तूंना अमेरिकेत मोठी मागणी असते, पण जास्त करामुळे त्या महाग होत्या.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trade Deal: ‘मेक इन इंडिया’ला मिळाले जागतिक पंख; मोदींच्या एका ‘ट्विट’ने बदललं जागतिक समीकरण अन् India-US मैत्री आणखी घट्ट
ज्या वस्तूंवर शून्य शुल्क नाही, अशा वस्त्रोद्योग, चामड्याच्या वस्तू आणि प्लास्टिक उत्पादनांवर आता फक्त १८% कर लागेल. विशेष म्हणजे, चीनच्या मालावर अमेरिकेत अजूनही ३० ते ३५% कर आहे. यामुळे भारतीय माल चिनी मालापेक्षाही स्वस्त होणार असून अमेरिकन ग्राहक आता ‘मेड इन इंडिया’ कडे वळतील, असा विश्वास वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी व्यक्त केला आहे.
Ans: जेनेरिक औषधे, पॉलिश केलेले हिरे आणि रत्ने, विमानाचे काही सुटे भाग आणि विशिष्ट श्रेणीतील रेशीम व हस्तकला उत्पादनांना आता अमेरिकेत शून्य शुल्क प्रवेश मिळेल.
Ans: होय, अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय हिऱ्यांच्या किमतीत सुमारे २५% ते ३०% कपात अपेक्षित आहे, ज्यामुळे बेल्जियमसारख्या देशांशी स्पर्धा करणे सोपे होईल.
Ans: वस्त्रोद्योग, कपडे, चामड्याच्या वस्तू आणि प्लास्टिक उत्पादनांवर आता १८% 'रेसिप्रोकल टॅरिफ' लागेल, जो पूर्वी ५०% पर्यंत होता.