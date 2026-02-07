Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Business »
  • India Us Trade Deal Zero Duty Product List Price Drop Generic Drugs Diamonds

Trade Deal: अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय मालाला सुकाळ! औषधे, हिरे आणि कपडे होणार स्वस्त; पाहा कोणत्या वस्तूंवर लागणार ‘Zero Duty’

India US Trade Deal : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील दीर्घकाळापासून सुरू असलेला टॅरिफ वाद अखेर संपुष्टात आला आहे. दोन्ही देशांनी अंतरिम व्यापार चौकटीवर सहमती दर्शविल्यानंतर भारतीय निर्यातदारांना लक्षणीय चालना मिळाली आहे.

Updated On: Feb 07, 2026 | 03:55 PM
india us trade deal zero duty product list price drop generic drugs diamonds

Trade Deal: अमेरिकन बाजारात भारतीय मालाचा सुकाळ! औषधे, हिरे आणि कपडे होणार स्वस्त; पाहा कोणत्या वस्तूंवर लागणार 'Zero Duty' ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • ऐतिहासिक शुल्क कपात
  • किमतीत मोठी घसरण
  • जागतिक स्पर्धात्मकता

India US trade deal zero duty products list : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (US President Donald Trump) यांच्यातील ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या व्यापार कराराचे तपशील आता समोर आले आहेत. या करारामुळे केवळ व्यापारी संबंधच सुधारले नाहीत, तर अमेरिकन ग्राहकांच्या खिशाला मिळणारा दिलासा आणि भारतीय निर्यातदारांचा नफा यात मोठी वाढ होणार आहे. विशेषतः ज्या वस्तूंवर पूर्वी ५०% पर्यंत कर होता, त्या आता १८% वर आल्या आहेत, तर काही अति-महत्त्वाच्या वस्तूंना चक्क ‘शून्य शुल्क’ (Zero Duty) प्रवेश मिळाला आहे.

जेनेरिक औषधे: अमेरिकेसाठी ‘लाईफलाईन’

भारताची ‘जगाची फार्मसी’ ही ओळख आता अधिक गडद होणार आहे. भारतीय जेनेरिक औषधांवरून आयात शुल्क पूर्णपणे हटवण्यात आले आहे.

  • किमतीचा फरक: पूर्वी जे औषध अमेरिकेत $१५ ला मिळायचे, ते आता $९ ते $१० च्या दरम्यान उपलब्ध होईल.
  • फायदा: यामुळे अमेरिकेतील आरोग्य सेवा स्वस्त होईल आणि सन फार्मा, डॉ. रेड्डीज सारख्या भारतीय कंपन्यांचा अमेरिकन बाजारातील हिस्सा वाढेल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India-US Trade Deal: अखेर भारत-अमेरिका व्यापार युद्धाचा शेवट; 30 ट्रिलियन डॉलर्सची बाजारपेठ खुली; पियुष गोयल यांचा मोठा धमाका

रत्ने आणि हिरे: गुजरात-महाराष्ट्रासाठी सुवर्णकाळ

सुरत आणि मुंबईतील हिरे उद्योगासाठी हा करार म्हणजे लॉटरीच आहे. पॉलिश केलेले हिरे आणि मौल्यवान खड्यांना आता अमेरिकेत शून्य टक्के शुल्काने प्रवेश मिळेल.

  • किमतीचा फरक: अमेरिकेत पूर्वी $१,००० (सुमारे ८३,००० रुपये) किमतीला मिळणारी हिऱ्याची अंगठी आता $६५० ते $७०० मध्ये उपलब्ध होऊ शकेल. यामुळे बेल्जियम आणि दुबईच्या हिऱ्यांपेक्षा भारतीय हिरे अमेरिकन प्रेमींच्या पसंतीस उतरतील.

विमानाचे भाग आणि संरक्षण साहित्य

भारतात तयार होणाऱ्या एरोस्पेस आणि विमानांच्या भागांनाही या कराराचा मोठा फायदा झाला आहे. ‘नॅशनल सिक्युरिटी’च्या नावाखाली यापूर्वी लादलेले निर्बंध आणि शुल्क आता हटवण्यात आले आहेत. यामुळे बोईंग आणि एअरबस सारख्या कंपन्यांना लागणारे सुटे भाग आता भारतातून स्वस्तात अमेरिकेला पुरवले जातील, ज्यामुळे भारताच्या उत्पादन क्षेत्राला (Manufacturing) मोठी चालना मिळेल.

रेशीम आणि हस्तकला: कारागिरांचे नशीब पालटणार

भारतीय रेशमी कपडे आणि हस्तकलेच्या वस्तूंना अमेरिकेत मोठी मागणी असते, पण जास्त करामुळे त्या महाग होत्या.

  • उदाहरण: एखादा रेशमी स्कार्फ जो पूर्वी $५० ला विकला जात असे, तो आता $३० ते $३५ मध्ये मिळेल. यामुळे भारतातील विणकर आणि हस्तकला कारागिरांच्या उत्पादनांना जागतिक स्तरावर नवीन ओळख आणि किंमत मिळेल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trade Deal: ‘मेक इन इंडिया’ला मिळाले जागतिक पंख; मोदींच्या एका ‘ट्विट’ने बदललं जागतिक समीकरण अन् India-US मैत्री आणखी घट्ट

१८% टॅरिफचा ‘मॅजिक नंबर’

ज्या वस्तूंवर शून्य शुल्क नाही, अशा वस्त्रोद्योग, चामड्याच्या वस्तू आणि प्लास्टिक उत्पादनांवर आता फक्त १८% कर लागेल. विशेष म्हणजे, चीनच्या मालावर अमेरिकेत अजूनही ३० ते ३५% कर आहे. यामुळे भारतीय माल चिनी मालापेक्षाही स्वस्त होणार असून अमेरिकन ग्राहक आता ‘मेड इन इंडिया’ कडे वळतील, असा विश्वास वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी व्यक्त केला आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेत कोणत्या भारतीय वस्तूंवर 'शून्य शुल्क' (Zero Duty) आहे?

    Ans: जेनेरिक औषधे, पॉलिश केलेले हिरे आणि रत्ने, विमानाचे काही सुटे भाग आणि विशिष्ट श्रेणीतील रेशीम व हस्तकला उत्पादनांना आता अमेरिकेत शून्य शुल्क प्रवेश मिळेल.

  • Que: या करारामुळे भारतीय हिरे स्वस्त होतील का?

    Ans: होय, अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय हिऱ्यांच्या किमतीत सुमारे २५% ते ३०% कपात अपेक्षित आहे, ज्यामुळे बेल्जियमसारख्या देशांशी स्पर्धा करणे सोपे होईल.

  • Que: वस्त्रोद्योग आणि चामड्याच्या वस्तूंवर किती कर लागेल?

    Ans: वस्त्रोद्योग, कपडे, चामड्याच्या वस्तू आणि प्लास्टिक उत्पादनांवर आता १८% 'रेसिप्रोकल टॅरिफ' लागेल, जो पूर्वी ५०% पर्यंत होता.

Web Title: India us trade deal zero duty product list price drop generic drugs diamonds

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 07, 2026 | 03:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Trade Deal: ‘मेक इन इंडिया’ला मिळाले जागतिक पंख; मोदींच्या एका ‘ट्विट’ने बदललं जागतिक समीकरण अन् India-US मैत्री आणखी घट्ट
1

Trade Deal: ‘मेक इन इंडिया’ला मिळाले जागतिक पंख; मोदींच्या एका ‘ट्विट’ने बदललं जागतिक समीकरण अन् India-US मैत्री आणखी घट्ट

India-US Trade Deal: अखेर भारत-अमेरिका व्यापार युद्धाचा शेवट; 30 ट्रिलियन डॉलर्सची बाजारपेठ खुली; पियुष गोयल यांचा मोठा धमाका
2

India-US Trade Deal: अखेर भारत-अमेरिका व्यापार युद्धाचा शेवट; 30 ट्रिलियन डॉलर्सची बाजारपेठ खुली; पियुष गोयल यांचा मोठा धमाका

CSMIA Mumbai Update: मुंबई विमानतळावर ‘सेल्फ बॅग ड्रॉप’ सुविधा सुरू; प्रवाशांचा वेळ वाचणार आणि प्रवासाचा वेग वाढणार
3

CSMIA Mumbai Update: मुंबई विमानतळावर ‘सेल्फ बॅग ड्रॉप’ सुविधा सुरू; प्रवाशांचा वेळ वाचणार आणि प्रवासाचा वेग वाढणार

SBI Mutual Fund कडून ‘InvesTap Nxt’ लाँच; आता AI च्या मदतीने करा स्मार्ट गुंतवणूक!
4

SBI Mutual Fund कडून ‘InvesTap Nxt’ लाँच; आता AI च्या मदतीने करा स्मार्ट गुंतवणूक!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Trade Deal: अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय मालाला सुकाळ! औषधे, हिरे आणि कपडे होणार स्वस्त; पाहा कोणत्या वस्तूंवर लागणार ‘Zero Duty’

Trade Deal: अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय मालाला सुकाळ! औषधे, हिरे आणि कपडे होणार स्वस्त; पाहा कोणत्या वस्तूंवर लागणार ‘Zero Duty’

Feb 07, 2026 | 03:55 PM
इटालियन पदार्थ खायला खूप जास्त आवडतात? मग घरीच बनवा रेस्टॉरंट-स्टाईल Red Sauce Pasta, नोट करा रेसिपी

इटालियन पदार्थ खायला खूप जास्त आवडतात? मग घरीच बनवा रेस्टॉरंट-स्टाईल Red Sauce Pasta, नोट करा रेसिपी

Feb 07, 2026 | 03:40 PM
दुबई फॅशन वीकमध्ये Kriti Sanonचा जलवा, Manish Malhotraच्या शोची ठरली शोस्टॉपर; फोटो पाहा

दुबई फॅशन वीकमध्ये Kriti Sanonचा जलवा, Manish Malhotraच्या शोची ठरली शोस्टॉपर; फोटो पाहा

Feb 07, 2026 | 03:40 PM
Valentine Day 2026: संत व्हॅलेंटाइन कोण होते? त्यांच्या बलिदान दिनीच का साजरा केला जातो व्हॅलेंटाइन डे

Valentine Day 2026: संत व्हॅलेंटाइन कोण होते? त्यांच्या बलिदान दिनीच का साजरा केला जातो व्हॅलेंटाइन डे

Feb 07, 2026 | 03:40 PM
Zilla Parishad Election 2026 : चिपळुणात ईव्हीएम मशिनच्या बिघाडाची मालिका; मतदार नाराज

Zilla Parishad Election 2026 : चिपळुणात ईव्हीएम मशिनच्या बिघाडाची मालिका; मतदार नाराज

Feb 07, 2026 | 03:38 PM
Career News: तरुणांनो तयार व्हा! कौशल्य विकास आणि विद्यापीठाचा पुढाकार; ११ फेब्रुवारीला ‘या’ शहरात रंगणार रोजगार मेळावा

Career News: तरुणांनो तयार व्हा! कौशल्य विकास आणि विद्यापीठाचा पुढाकार; ११ फेब्रुवारीला ‘या’ शहरात रंगणार रोजगार मेळावा

Feb 07, 2026 | 03:29 PM
Water Issue : कोल्हापुरकरांनो, पाणी जपून वापरा; 2 दिवस होणार अपुरा पाणीपुरवठा

Water Issue : कोल्हापुरकरांनो, पाणी जपून वापरा; 2 दिवस होणार अपुरा पाणीपुरवठा

Feb 07, 2026 | 03:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM