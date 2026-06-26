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Satara News: मस्तवाल खासदाराचा राजीनामा घ्या”; पाटण तालुका पत्रकार संघाचे प्रांताधिकारी सोपान टोम्पे यांना निवेदन

Updated On: Jun 26, 2026 | 11:49 AM IST
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सारांश

Satara News : राजकीय प्रश्नांवर प्रतिक्रिया विचारणाऱ्या पत्रकारांवर संजय दिना पाटील यांनी शिवीगाळ केली. “तुम्ही परत इकडे आलात तर तुम्हाला मारून पाठवेन, हे मी तुम्हाला पोलिसांसमोर सांगतोय. तुम्हाला करायचंय ते करा,” अश्या भाषेत त्यांनी पत्रकारांवर अरेरावी केली.

Sanjay Dina Patil, Satara News, Patan News, Journalist Protection Act,

Satara News: मस्तवाल खासदाराचा राजीनामा घ्या"; पाटण तालुका पत्रकार संघाचे प्रांताधिकारी सोपान टोम्पे यांना निवेदन

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विस्तार

Satara News: पत्रकारांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोपाप्रकरणी शिंदे गटाचे खासदार संजय दिना पाटील यांच्यावर राज्यभरातून संताप व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणी साताऱ्यातील पाटण तालुक्यातील पत्रकार संघाच्या वतीने गुरुवारी तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन संजय पाटील यांचा राजीनामा घ्यावा आणि त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी संघाच्या वतीने करण्यात आली. यासंदर्भातील निवेदन प्रांताधिकारी सोपान टोम्पे आणि तहसीलदार अनंत गुरव यांना देण्यात आले.

निवेदनात म्हटले आहे की, खासदार संजय दिना पाटील यांनी मुंबई येथे पत्रकारांविषयी शिवराळ भाषा वापरत जीवे मारण्याची धमकी दिली.सैंविधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तीकडून लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाची भूमिका बजावणाऱ्या पत्रकारांबाबत अशा प्रकारची भाषा वापरणे अशोभनीय आहे. अशा मस्तवाल खासदाराचा अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद संलग्न पाटण तालुका पत्रकार संघ जाहीर निषेध करीत असून, लोकशाहीला काळिमा फासणाऱ्या या खासदाराचा तात्काळ राजीनामा घेऊन त्यांच्यावर पत्रकार संरक्षण कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

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यावेळी पत्रकारांनी खासदार संजय दिना पाटील यांच्या वक्तव्याचा तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त केला. या प्रसंगी पाटण तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष विक्रांत कांबळे, पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे सदस्य शंकर मोहिते, महिला राज्य सरचिटणीस विद्या म्हासुर्णेकर, सचिव नितीन खैरमोडे, सहसचिव राजेंद्र सावंत, उपाध्यक्ष संदेश बनसोडे तसेच पत्रकार निलेश साळुंखे, सुरेश संकपाळ, संजय कांबळे, बाबासाहेब सुतार, योगेश हिरवे, खाशाबा चव्हाण आदी पत्रकार उपस्थित होते.

 

काय म्हणाले होते संजय पाटील ?

राजकीय प्रश्नांवर प्रतिक्रिया विचारणाऱ्या पत्रकारांवर संजय दिना पाटील यांनी शिवीगाळ केली. “तुम्ही परत इकडे आलात तर तुम्हाला मारून पाठवेन, हे मी तुम्हाला पोलिसांसमोर सांगतोय. तुम्हाला करायचंय ते करा,” अश्या भाषेत त्यांनी पत्रकारांवर अरेरावी केली.

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काही दिवसांपूर्वी ठाकरे गटाच्या नेत्यांवर टीका करताना संजय दिना पाटील यांनी वादग्रस्त विधान केले होते. आपल्या विरोधात जाणाऱ्यांना हॉस्पिटल किंवा स्मशानात पाठवण्याची भाषा त्यांनी वापरल्याचा आरोप झाला होता. या वक्तव्यांनंतर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी मुंबई पोलीस आयुक्तांना पत्र पाठवत संजय दिना पाटील यांच्यावर कारवाईची मागणी केली होती. त्याच संदर्भात प्रतिक्रिया विचारण्यासाठी पत्रकार त्यांच्याकडे गेले असता हा नवा वाद निर्माण झाला. संजय दिना पाटील यांनी आपण केलेली विधाने लपूनछपून नसून उघडपणे केली असल्याचे सांगितले.

ते यावेळी म्हणाले, “मी जे बोलतोय ते खुलेआम बोलतोय. माझ्यावर काय कारवाई करायची असेल तर पोलीस करतील. मी कारवाई आणि चौकशीला तयार आहे.” यावेळी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींवर संताप व्यक्त करत ते म्हणाले, “तुम्ही माईक माझ्या तोंडासमोर का धरता? आता तुम्ही तिकडे जाऊन आलात ना? मग इकडे का येता? कशाला हे सगळं करताय?” असे म्हणत त्यांनी पत्रकारांना शिवीगाळ केली. यामुळे त्यांच्या वक्तव्यावरून पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

 

 

Web Title: Satara news patan journalists protest against mp sanjay dina patil demand resignation

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Published On: Jun 26, 2026 | 11:49 AM

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