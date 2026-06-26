National Teacher Award 2026: राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू, 10 जुलैपर्यंत करा ऑनलाईन अर्ज

१० जुलैपर्यंत अर्ज करता येतील
शिक्षक १५ जून २०२६ ते १० जुलै २०२६ पर्यंत राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलवर स्व-नामांकन करू शकतात. हे पोर्टल पात्रता, अर्ज प्रक्रिया, मूल्यांकन निकष आणि इतर आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वांची माहिती देखील प्रदान करते. अंतिम मुदतीनंतर कोणताही अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही.
Teacher Recruitment 2026 : शिक्षक होण्याचे स्वप्न होणार पूर्ण! ‘या’ राज्यात बंपर रिक्त पदांची भरती
निवड प्रक्रिया अनेक टप्प्यांमध्ये पार पाडली जाईल
अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम मुदतीनंतर, ११ ते १३ जुलै दरम्यान एक स्वतंत्र राष्ट्रीय ज्युरी स्थापन केली जाईल. त्यानंतर जिल्हा आणि प्रादेशिक निवड समित्या १४ ते २१ जुलै दरम्यान अर्जांचे मूल्यांकन करतील. राज्य आणि संबंधित संस्थांच्या निवड समित्या २२ ते २९ जुलै दरम्यान पात्र उमेदवारांची निवड करतील.
अंतिम निवड प्रक्रिया ३ ते ७ ऑगस्ट दरम्यान पूर्ण केली जाईल
त्यानंतर निवडलेले उमेदवार ३० आणि ३१ जुलै रोजी राष्ट्रीय ज्युरीसोबत संवाद साधतील. अंतिम निवड प्रक्रिया ३ ते ७ ऑगस्ट दरम्यान पूर्ण केली जाईल आणि ज्युरी ८ ऑगस्ट रोजी आपल्या शिफारशींना अंतिम स्वरूप देईल. मंजुरी मिळाल्यानंतर, निवडलेल्या शिक्षकांना १० ते २० ऑगस्ट दरम्यान सूचना पाठवल्या जातील.
National Teachers Award:शिक्षण मंत्रालयाकडून ‘राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार २०२६’ ची घोषणा; जाणून घ्या अर्ज प्रक्रिया आणि पात्रता निकष
सत्कार समारंभ सप्टेंबरमध्ये आयोजित केला जाईल
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सोहळा ४ आणि ५ सप्टेंबर, २०२६ रोजी आयोजित केला जाईल. पुरस्कार विजेत्यांसाठी त्यापूर्वी एक रंगीत तालीम देखील आयोजित केली जाईल. अधिक माहितीसाठी आणि अर्ज करण्यासाठी, उमेदवार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पोर्टलवर सविस्तर मार्गदर्शक सूचना पाहू शकतात.