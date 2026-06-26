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National Teacher Award 2026: राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू, 10 जुलैपर्यंत करा ऑनलाईन अर्ज

Updated On: Jun 26, 2026 | 11:09 AM IST
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सारांश

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार २०२६ साठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने देशभरातील पात्र शिक्षकांकडून ऑनलाइन अर्ज आणि स्व-नामांकने मागवली आहेत. १० जुलै २०२६ पर्यंत अर्ज करू शकता

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारासाठी अर्ज ऑनलाईन (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारासाठी अर्ज ऑनलाईन (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

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विस्तार
  • राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू
  • राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारासाठी अर्ज करण्यासाठी शेवटची तारीख कोणती
  • कधी आणि कसा करावा अर्ज 
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार २०२६ साठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने देशभरातील पात्र शिक्षकांकडून ऑनलाइन अर्ज आणि नामांकने मागवली आहेत. हा सन्मान अशा शिक्षकांना दिला जातो, ज्यांनी दर्जेदार शिक्षण, नवनिर्मिती आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. शासकीय, अनुदानित आणि मान्यताप्राप्त खाजगी शाळांमध्ये कार्यरत असलेले शिक्षक, विहित पात्रता निकष पूर्ण करून अर्ज करू शकतात. इच्छुक शिक्षक १० जुलै २०२६ पर्यंत राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलवर ऑनलाइन स्व-नामांकन करू शकतात. निवड प्रक्रिया अनेक टप्प्यांमध्ये पूर्ण केली जाईल आणि अंतिम पुरस्कार सोहळा सप्टेंबरमध्ये आयोजित केला जाईल.

१० जुलैपर्यंत अर्ज करता येतील

शिक्षक १५ जून २०२६ ते १० जुलै २०२६ पर्यंत राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलवर स्व-नामांकन करू शकतात. हे पोर्टल पात्रता, अर्ज प्रक्रिया, मूल्यांकन निकष आणि इतर आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वांची माहिती देखील प्रदान करते. अंतिम मुदतीनंतर कोणताही अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही.

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निवड प्रक्रिया अनेक टप्प्यांमध्ये पार पाडली जाईल

अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम मुदतीनंतर, ११ ते १३ जुलै दरम्यान एक स्वतंत्र राष्ट्रीय ज्युरी स्थापन केली जाईल. त्यानंतर जिल्हा आणि प्रादेशिक निवड समित्या १४ ते २१ जुलै दरम्यान अर्जांचे मूल्यांकन करतील. राज्य आणि संबंधित संस्थांच्या निवड समित्या २२ ते २९ जुलै दरम्यान पात्र उमेदवारांची निवड करतील.

अंतिम निवड प्रक्रिया ३ ते ७ ऑगस्ट दरम्यान पूर्ण केली जाईल

त्यानंतर निवडलेले उमेदवार ३० आणि ३१ जुलै रोजी राष्ट्रीय ज्युरीसोबत संवाद साधतील. अंतिम निवड प्रक्रिया ३ ते ७ ऑगस्ट दरम्यान पूर्ण केली जाईल आणि ज्युरी ८ ऑगस्ट रोजी आपल्या शिफारशींना अंतिम स्वरूप देईल. मंजुरी मिळाल्यानंतर, निवडलेल्या शिक्षकांना १० ते २० ऑगस्ट दरम्यान सूचना पाठवल्या जातील.

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सत्कार समारंभ सप्टेंबरमध्ये आयोजित केला जाईल

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सोहळा ४ आणि ५ सप्टेंबर, २०२६ रोजी आयोजित केला जाईल. पुरस्कार विजेत्यांसाठी त्यापूर्वी एक रंगीत तालीम देखील आयोजित केली जाईल. अधिक माहितीसाठी आणि अर्ज करण्यासाठी, उमेदवार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पोर्टलवर सविस्तर मार्गदर्शक सूचना पाहू शकतात.

 

Web Title: National teacher award 2026 application started apply online by 10 july

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Published On: Jun 26, 2026 | 11:09 AM

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