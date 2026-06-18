ST Bus Fire : नीरा-बारामती मार्गावर एसटी बसला भीषण आग; चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे मोठी दुर्घटना टळली

MSRTC News : अवैध प्रवासी वाहतुकीवर लगाम; १५ दिवसांत एसटीच्या उत्पन्नात ४३.८३ कोटींची वाढ, रोज ३ कोटींचा फायदा
इंजिन ऑईलच्या गळतीमुळे क्षणार्धात आगीने रौद्र रूप धारण केले. बसमध्ये असलेल्या अग्निशामक यंत्राने आग विझवण्याचा त्यांचा प्रयत्न निष्फळ ठरला. आगीत बसच्या काचा, आसने, इंटेरियर जळून खाक झाले. घटनेची माहिती मिळताच तात्काळ वडगाव निंबाळकर पोलीस ठाण्याचे कर्मचारी व अग्निशामक दलाच्या मदतीने आग विझवण्यात आली मात्र तोपर्यंत बसची पूर्ण बॉडी जळून खाक झाली होती. यामध्ये एस टी महामंडळाचे चाळीस लाख रुपयांचे नुकसान झाले. चालक धनंजय पवार यांनी या घटनेबाबत वडगाव निंबाळकर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.
नीरा बारामती मार्गावर मोठ्या प्रमाणात प्रवासी प्रवास करत असतात. मात्र घटना घडली त्यावेळी सुदैवाने केवळ दोन प्रवासी प्रवास करत होते. त्यामुळे आग लागताच त्यांना तात्काळ सुरक्षित ठिकाणी उतरविण्यात आले. बसमध्ये जर जास्त प्रवासी असते तर मोठा अनर्थ घडला असता.
बारामती आगारातील बहुतेक बस गाड्यांमधील अग्निशामक यंत्रे शोभेची आहेत. अनेक यंत्रांची पुनर्भरण तारीख उलटूनही त्यांचे पुनर्भरण करण्यात आले नाही. त्यामुळे सर्व बसमधील अग्निशामक यंत्रांची पाहणी करून त्यांची देखभाल करण्यात यावी अशी मागणी प्रवासी करत आहेत.
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या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी एसटी महामंडळाचे सुमारे ४० लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. याबाबत चालक धनंजय पवार यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार जळीताची नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास पोलीस हवालदार देवकर करीत आहेत.