MSRTC Fare Hike : एसटी प्रवाशांना दिलासा नाही! १०% हंगामी भाडेवाढीला आणखी महिनाभर मुदतवाढ

ST bus fare Maharashtra News Marathi : वाढत्या इंधन खर्चामुळे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळावर पडणारा आर्थिक भार लक्षात घेऊन नाईलाजास्तव साध्या बससेवांसाठी लागू करण्यात आलेल्या १० टक्के हंगामी भाडेवाढीस आणखी एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे वाढीव भाडेदर आता १५ जुलै २०२६ रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंत (२४.०० वाजेपर्यंत) कायम राहणार आहेत.
उन्हाळी गर्दीच्या हंगामात प्रवासी वाहतुकीचे प्रभावी नियोजन आणि महसूलवाढीच्या उद्देशाने महामंडळाने १५ एप्रिल २०२६ पासून साध्या बससेवांच्या भाड्यात १० टक्के हंगामी वाढ लागू केली होती. या भाडेवाढीची मुदत १५ जून २०२६ रोजी संपुष्टात येणार होती. मात्र, इंधन दरवाढीमुळे वाढलेल्या खर्चाचा विचार करता तसेच कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात झालेली वाढ लक्षात घेऊन या निर्णयास मुदतवाढ देण्यास मान्यता दिली आहे.
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या निर्णयानुसार साधी व मिडी बससेवांसाठी प्रति टप्पा दर ११.०५ रुपये कायम राहणार असून, किमान प्रवासभाडे प्रौढ प्रवाशांसाठी १४ रुपये आणि मुलांसाठी ७ रुपये असेच राहील. महामंडळाने सर्व विभाग नियंत्रक, प्रादेशिक व्यवस्थापक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्य परिवहन प्राधिकरणाने यावर्षीच्या उन्हाळी सुट्ट्या आणि सणांसाठी राज्य परिवहन महामंडळाला ३०% भाडेवाढ आधीच मंजूर केली आहे. २०२६ च्या उन्हाळी हंगामासाठी प्रवासी भाड्यात १०% वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, ही भाडेवाढ १४ एप्रिलच्या मध्यरात्रीपासून लागू होईल. ही उन्हाळी भाडेवाढ केवळ दोन महिन्यांसाठी असून, स्वच्छता अधिभार कायमस्वरूपी असेल.
यात्रा योजनेअंतर्गत चार आणि सात दिवसांचे प्रवास पास उपलब्ध आहेत. या प्रवाशांकडून ५ रुपये अधिभार आकारला जाईल. ही रक्कम पास देताना प्रवाशांकडून वसूल केली जाईल. आगाऊ आरक्षणाद्वारे जारी केलेल्या पाससाठी कोणताही स्वच्छता अधिभार आकारला जाणार नाही. एसीटी प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, एसटी बस भाड्याने घेणाऱ्यांना प्रति बस ५० रुपये अधिभार द्यावा लागेल. मुंबई आणि पुणे दरम्यानच्या सामान्य एसटी प्रवासाचे भाडे २८१ रुपये आहे. १५ एप्रिल रोजी, एकूण ₹३१२ अधिक ₹२ अधिभार आकारला जाईल, ज्यामुळे एकूण भाडे ₹३१४ होईल.
ही भाडेवाढ केवळ नियमित बसेसना लागू होईल. हिराकानी, शयनयान, शिवशाही, जन शिवनेरी आणि शिवनेरी या ई-बसेसना या भाडेवाढीमधून वगळण्यात आले आहे. महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांनी निर्देश दिले आहेत की, उन्हाळी हंगामासाठी आगाऊ आरक्षण केलेल्या प्रवाशांकडून त्यांच्या प्रवासादरम्यान भाड्यातील फरक वसूल करण्यात यावा.
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