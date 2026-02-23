Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Students Hunger Strike At Jawahar Navodaya Vidyalaya To Cancel Principal Suresh Gawli Transfer

Hingoli News : प्राचार्यांची बदली अन् विद्यार्थांनी सुरु केले अन्नत्याग आंदोलन; भावनांना मिळाला योग्य न्याय

जवाहर नवोदय विद्यालयाचे प्राचार्य सुरेश गवळी यांची झालेली तडकाफडकी बदली रद्द करावी या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी अन्नत्याग आंदोलन केले. यामध्ये इयत्ता सहावी ते बारावीच्या सुमारे ४७५ विद्यार्थ्यांनी केले.

Updated On: Feb 23, 2026 | 02:57 PM
Students hunger strike at Jawahar Navodaya Vidyalaya to cancel Principal Suresh Gawli transfer

प्राचार्य सुरेश गवळी यांची बदली रद्द करण्यासाठी जवाहर नवोदय विद्यालयात विद्यार्थ्यांचे अन्नत्याग आंदोलन (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Hingoli News : वसमत : येथील जवाहर नवोदय विद्यालयात रविवारी (दि. २२) अत्यंत भावनिक आणि तणावपूर्ण प्रसंग पाहायला मिळाला. विद्यालयाचे प्राचार्य सुरेश गवळी यांची झालेली तडकाफडकी बदली रद्द करावी, या मागणीसाठी इयत्ता सहावी ते बारावीच्या सुमारे ४७५ विद्याथ्यर्थ्यांनी अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले होते. विद्याथ्यर्थ्यांनी वसतिगृहाच्या आवाराचे गेट बंद करून स्वतःला कोंडून घेतले होते. “बदली रद्द झाल्याशिवाय पाणीही पिणार नाही, अशी ठाम भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतल्याने प्रशासनाची धावपळ उडाली होती. (Hingoli News)

येथील जवाहर नवोदय विद्यालयात रविवारी (दि. २२) अत्यंत भावनिक आणि तणावपूर्ण प्रसंग पाहायला मिळाला. विद्यालयाचे प्राचार्य सुरेश गवळी यांची झालेली तडकाफडकी बदली रद्द करावी, या मागणीसाठी इयत्ता सहावी ते बारावीच्या सुमारे ४७५ विद्यार्थ्यांनी अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले होते.

हे देखील वाचा : जिल्हाधिकाऱ्यांचे शैक्षणिक सफाई अभियान; कॉपीमुक्त परीक्षेसाठी तीन तासांची झाडाझडती

आश्वासनानंतर आंदोलन मागे
वरिष्ठ स्तरावर बदलीच्या विषयावर सकारात्मक चर्चा करू, असे आश्वासन देत प्राचार्यांनी विद्यार्थ्यांना आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली, पालकवर्गालाही परिस्थितीचे गांभीर्य पटवून देण्यात आले. अखेर प्रशासन, पालक आणि प्राचार्याच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेत गेट उघडले.

विद्यार्थ्यांच्या भावनांना मिळाला योग्य न्याय

आंदोलनामुळे विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर परिणाम होऊ शकतो, याची जाणीव करून देण्यात आली, या संपूर्ण प्रकरणात प्रशासनाने संयम व संवादाचा मार्ग अवलंबत परिस्थिती हाताळली. विद्यार्थ्यांच्या भावना समजून घेत शांततामय मागनि तोडगा काढण्यात यश आल्याने परिसरात दिलासा व्यक्त होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या भावनांना योग्य न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करत सर्वांचे लक्ष आता वरिष्ठाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे. दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या भावना वरिष्ठ स्तरावर पोहोचविण्यात येतील व शासनाकडे निवेदन पाठविण्यात येईल, असे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिल्यानंतर वातावरण काहीसे निवळले. उशिरापर्यंत चर्चेचे सत्र सुरू होते.

हे देखील वाचा : रत्नागिरी जिल्ह्यातील ‘इतक्या’ ग्रामपंचायतीबाबत मोठा निर्णय; आता सरपंचच असणार…

प्रशासनाची तातडीची हालचाल

पथक घटनेची माहिती मिळताच जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी तत्काळ प्रशासकीय घटनास्थळी पाठवले. औंढा नागनाथचे तहसीलदार हरीश गाडे व वसमतचे नायब तहसीलदार विनोद डोणगावकर यांनी विद्यालयात जाऊन विद्यार्थ्यांशी, पालकांशी व व्यवस्थापनाशी चर्चा
सुरू केली. दरम्यान, वाशिम व परभणी येथील जवाहर नवोदय विद्यालयांचे प्राचार्यही वसमत येथे दाखल झाले. त्यांनी विद्यार्थ्यांना शांततेचा मार्ग स्वीकारण्याचे आवाहन केले, सध्या दहावी व बारावीच्या परीक्षा सुरू आहे.

Web Title: Students hunger strike at jawahar navodaya vidyalaya to cancel principal suresh gawli transfer

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 23, 2026 | 02:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शिक्षकी पेशाला काळिमा! विद्यार्थिनींशी मुख्याध्यापकाचे अश्लील वर्तन; तक्रारीनंतरही शिक्षण विभाग ‘कोमात’, कारवाई का नाही?
1

शिक्षकी पेशाला काळिमा! विद्यार्थिनींशी मुख्याध्यापकाचे अश्लील वर्तन; तक्रारीनंतरही शिक्षण विभाग ‘कोमात’, कारवाई का नाही?

Maharashtra News : पाटबंधारे उपविभागात काम बंद आंदोलन; वेतन त्रुटी व जुनी पेन्शनच्या मागणीसाठी दिले निवेदन
2

Maharashtra News : पाटबंधारे उपविभागात काम बंद आंदोलन; वेतन त्रुटी व जुनी पेन्शनच्या मागणीसाठी दिले निवेदन

ST Bus News : आता… ‘ गाव तिथे एसटी ’ नव्हे… ‘आदिवासी पाडा, तिथे एसटी ’! मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा
3

ST Bus News : आता… ‘ गाव तिथे एसटी ’ नव्हे… ‘आदिवासी पाडा, तिथे एसटी ’! मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा

Hingoli News : CCTV बंद की वीज अचानक गायब…? ‘कॉपी’ प्रकरणात महावितरणच्या नोंदींचीही चौकशी आवश्यक !
4

Hingoli News : CCTV बंद की वीज अचानक गायब…? ‘कॉपी’ प्रकरणात महावितरणच्या नोंदींचीही चौकशी आवश्यक !

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कधी होणार, कधी होणार? कोकण रेल्वे मार्गावरील ‘या’ टर्मिनस अद्याप अपूर्णच

कधी होणार, कधी होणार? कोकण रेल्वे मार्गावरील ‘या’ टर्मिनस अद्याप अपूर्णच

Feb 23, 2026 | 03:02 PM
फराह खानच्या पतीच्या नवीन लूकने चाहते थक्क; फोटो पाहून प्रश्न उपस्थित, म्हणाले – वय कमी झालं की AI चा कमाल?

फराह खानच्या पतीच्या नवीन लूकने चाहते थक्क; फोटो पाहून प्रश्न उपस्थित, म्हणाले – वय कमी झालं की AI चा कमाल?

Feb 23, 2026 | 03:00 PM
Hingoli News : प्राचार्यांची बदली अन् विद्यार्थांनी सुरु केले अन्नत्याग आंदोलन; भावनांना मिळाला योग्य न्याय

Hingoli News : प्राचार्यांची बदली अन् विद्यार्थांनी सुरु केले अन्नत्याग आंदोलन; भावनांना मिळाला योग्य न्याय

Feb 23, 2026 | 02:57 PM
Iran-US Conflict: ‘तातडीने तेहरान सोडा…’ अमेरिका इराणवर हल्ल्यासाठी तयार; भारत सरकारने घेतला मोठा निर्णय

Iran-US Conflict: ‘तातडीने तेहरान सोडा…’ अमेरिका इराणवर हल्ल्यासाठी तयार; भारत सरकारने घेतला मोठा निर्णय

Feb 23, 2026 | 02:49 PM
छत्रपती संभाजीनगरचा पाणीपुरवठा पुन्हा विस्कळीत! जायकवाडीत वीज बिघाड, पंधरा दिवसांनंतरच स्थिती पूर्ववत होणार

छत्रपती संभाजीनगरचा पाणीपुरवठा पुन्हा विस्कळीत! जायकवाडीत वीज बिघाड, पंधरा दिवसांनंतरच स्थिती पूर्ववत होणार

Feb 23, 2026 | 02:44 PM
गरमागरम वरण भातासोबत खा चविष्ट भरलेली हिरवी मिरची, झणझणीत पदार्थाने वाढेल जिभेची चव

गरमागरम वरण भातासोबत खा चविष्ट भरलेली हिरवी मिरची, झणझणीत पदार्थाने वाढेल जिभेची चव

Feb 23, 2026 | 02:40 PM
तीन महिन्यांच्या चिमूकल्याचा अंत अन् आईने उचलले भयंकर पाऊल; राहत्या घरी थेट…

तीन महिन्यांच्या चिमूकल्याचा अंत अन् आईने उचलले भयंकर पाऊल; राहत्या घरी थेट…

Feb 23, 2026 | 02:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 22, 2026 | 10:59 PM
Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Feb 22, 2026 | 10:53 PM
Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Feb 22, 2026 | 06:52 PM
Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Feb 22, 2026 | 06:27 PM
Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 05:42 PM
Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Feb 22, 2026 | 05:34 PM
Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Feb 22, 2026 | 03:10 PM