Karjat News: कशेळेकरांच्या संघर्षाला यश! कर्जत-मुरबाड महामार्गावरील रस्ता दुरुस्तीच्या कामाला अखेर सुरुवात

मुरबाड कर्जत राज्यमार्ग 548 अ वरील कशेळे गावातील रस्त्याची दुरवस्था झालेली आहे.या रस्त्यावर राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्याकडून काँक्रीटीकरण करण्यात आलेले नाही.

Updated On: Feb 23, 2026 | 04:13 PM
  • काँक्रीटीकरण न झाल्यामुळे उडणारी धूळ आणि खोल खड्डे
  • मुख्य अभियंत्यांच्या आश्वासनानंतरही महिनाभर काम रखडले होते
  • १६ फेब्रुवारीच्या आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर २३ फेब्रुवारीपासून काम सुरू.
Karjat News: कर्जत मुरबाड राष्ट्रीय महामार्ग रस्त्यावरील कशेळे गाव येथील रस्ता काँक्रीटीकरण करण्यात आलेला नाही.त्यामुळे रस्ता धुळीचा बनला होता,त्याबद्दल स्थानिक व्यावसायिक दुकानदार यांनी एकदा रस्त्यावरील खड्डे भरण्यासाठी श्रमदान केले होते.शेवटी ग्रामस्थ आणि व्यापाऱ्यांच्या सततच्या मागणीनंतर आणि उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला होता.दरम्यान अखेर राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांनी रस्त्यावर असलेले खड्डे आणि रस्त्याची दुरुस्तीची कामे सुरू केली आहेत.

मुरबाड कर्जत राज्यमार्ग 548 अ वरील कशेळे गावातील रस्त्याची दुरवस्था झालेली आहे.या रस्त्यावर राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्याकडून काँक्रीटीकरण करण्यात आलेले नाही.त्यामुळे डांबरी रस्ता नादुरुस्त झाला होता आणि त्याचा परिणाम रस्त्यातील माती धुळीचे वाटे स्थानिकांच्या दुकानात जाऊन येथे व्यवसाय करणे कठीण होऊन बसले आहे.रस्त्याची दुरुस्ती महामंडळ यांच्याकडून व्हावी म्हणून गेली वर्षभर कशेळे ग्रामस्थ आणि व्यापारी करीत आहेत.राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्याकडून रस्त्याची कामे केली जात नसल्याने स्थानिक व्यावसायिक यांनी श्रमदान करून रस्ता दुरुस्त केला होता. मात्र तरीदेखील महामंडळाला जाग येत नव्हती. त्यामुळे स्थानिकांनी शेवटी राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या मुंबई येथील कार्यालयात जाऊन मुख्य अभियंता यांची भेट घेतली होती.तेथे मुख्य अभियंता यांनी आठ दिवसात येथील कामाला सुरुवात होईल असे आश्वासन दिले होते,मात्र महिना लोटला तरी महामंडळाकडून कोणतेही काम सुरू केले जात नव्हते.

 

शेवटी कशेळे ग्रामस्थांनी 16 फेब्रुवारी पासून रस्ता रोको आणि उपोषण आंदोलनाची हाक दिली होती.त्यानंतर महामंडळाला जाग आली आणि गेली तीन दिवस रस्त्यावर किरकोळ कामे सुरू केली,परंतु रस्त्यावर काँक्रीटीकरण करण्याची कोणतीही तयारी दिसत नसल्याने स्थानिक व्यावसायिक आणि ग्रामस्थ यांनी संताप व्यक्त करीत महामंडळाचे या रस्त्याची जबाबदारी असलेल्या कार्यकारी अभियंता यांना जाब विचारला.शेवटी आज 23 फेब्रुवारी पासून कर्जत मुरबाड राष्ट्रीय महामार्ग रस्त्यावरील कशेळे गाव येथील प्रत्यक्ष रस्त्याच्या कामाला सुरुवात केली.स्थानिक ग्रामस्थ आणि व्यवसायाने ठेकेदार असलेले उदय पाटील हे रस्त्यावर उभे राहून काम करून घेत आहेत.

अनेक महिने पाठपुरावा केल्यानंतर सुरू झालेल्या रस्त्याच्या कामाचा दर्जा चांगला असावा या करिता कशेळे ग्रामस्थ हजर राहून ठेकेदारा कडून नियमानुसार काम करुन घेत आहेंत.कर्जत मुरबाड रस्त्यावरून प्रवास करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाने, रस्त्याच्या बाजूला असणाऱ्या ग्रामस्थांनी आपल्या हद्दीतील खड्डे व्यवस्थित बुजवले जावेत या करिता स्वतः हजर राहून काम करून घ्यावे. कामासाठी नेमलेला ठेकेदार निकषानुसार अटी शर्ती नुसार ठेकेदार करतो की नाही आणि कामे चांगली व्हावी यासाठी कशेळे व्यापारी संघटना यांनी रस्त्यावर उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

Published On: Feb 23, 2026 | 04:13 PM

